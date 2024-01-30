Правительство одобрило концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года

Во вторник правительство Казахстана одобрило концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил в течение двух недель подготовить комплексный план развития водной отрасли, а в течение месяца – дорожные карты по восстановлению и оцифровке коммунальных и частных оросительных систем.

«Акиматам регионов в месячный срок надо принять дорожные карты по восстановлению и оцифровке коммунальных и частных оросительных систем. Также следует провести многофакторное обследование коммунальных гидротехнических сооружений», - поручил Смаилов.

Министерству водных ресурсов и ирригации поручено в течение двух недель внести проект комплексного плана развития водной отрасли в аппарат правительства, а министерству промышленности совместно с министерствами водных ресурсов и сельского хозяйства – в течение месяца внести конкретные предложения по организации отечественного производства водосберегающего оборудования.

Как подчеркнул глава кабмина, реализация концепции позволит наладить четкую систему мониторинга и прогноза водных ресурсов, необходимую в рамках обеспечения водной безопасности. В частности, документом предусматривается строительство и реконструкция водохозяйственной инфраструктуры.

«Долгие годы ее содержанию не уделялось должного внимания. К примеру, у главной водной артерии центрального Казахстана и столицы – канала имени К. Сатпаева – эффективность работы насосных станций составляет всего 30%. Большой Алматинский канал не ремонтировался в течение 40 лет со дня ввода в эксплуатацию. В Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях большая часть магистральных и межхозяйственных каналов находится в крайне изношенном состоянии. В результате потери воды составляют 40%», - подчеркнул премьер.

Также концепцией предусматривается стимулирование водосбережения. В частности, если сейчас фермерам субсидируется стоимость подачи воды и возмещается 50% затрат на приобретение водосберегающих технологий, то в этом году эту планку планируется поднять до 80%.