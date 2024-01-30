Комплексный план развития водной отрасли будет готов в течение двух недель
Правительство одобрило концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года
ФОТО PAVON.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Во вторник правительство Казахстана одобрило концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил в течение двух недель подготовить комплексный план развития водной отрасли, а в течение месяца – дорожные карты по восстановлению и оцифровке коммунальных и частных оросительных систем.

«Акиматам регионов в месячный срок надо принять дорожные карты по восстановлению и оцифровке коммунальных и частных оросительных систем. Также следует провести многофакторное обследование коммунальных гидротехнических сооружений», - поручил Смаилов.

Министерству водных ресурсов и ирригации поручено в течение двух недель внести проект комплексного плана развития водной отрасли в аппарат правительства, а министерству промышленности совместно с министерствами водных ресурсов и сельского хозяйства – в течение месяца внести конкретные предложения по организации отечественного производства водосберегающего оборудования.

Как подчеркнул глава кабмина, реализация концепции позволит наладить четкую систему мониторинга и прогноза водных ресурсов, необходимую в рамках обеспечения водной безопасности. В частности, документом предусматривается строительство и реконструкция водохозяйственной инфраструктуры.

«Долгие годы ее содержанию не уделялось должного внимания. К примеру, у главной водной артерии центрального Казахстана и столицы – канала имени К. Сатпаева – эффективность работы насосных станций составляет всего 30%. Большой Алматинский канал не ремонтировался в течение 40 лет со дня ввода в эксплуатацию. В Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях большая часть магистральных и межхозяйственных каналов находится в крайне изношенном состоянии. В результате потери воды составляют 40%», - подчеркнул премьер.

Также концепцией предусматривается стимулирование водосбережения. В частности, если сейчас фермерам субсидируется стоимость подачи воды и возмещается 50% затрат на приобретение водосберегающих технологий, то в этом году эту планку планируется поднять до 80%.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы ощущалось сильное землетрясение
Новости
Повторное землетрясение ощущалось в Алматы
Новости
В ДЧС опровергли слухи о повторном сильном землетрясении в Алматы
Новости
Восемь человек пострадали в Алматы во время землетрясения
Новости
Акимат Алматы планирует строительство новых линий метро
Новости
Сведений о жертвах и разрушениях в Алматы в результате землетрясения нет – ДЧС