Казахстан создаст суперкомпьютер для работы с большими данными

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан приступает к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера для для широкого применения больших данных.

«Сегодня Правительством сформировано так называемое «озеро» данных, включающее 87 государственных баз. Но для создания передовых моделей искусственного интеллекта этого уже недостаточно», – констатировал он.

Поэтому, считает президент, следует накапливать обезличенные данные как государственного, так и коммерческого сектора, внедрив при этом единую архитектуру систем управления данными.

«Мы приступаем к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке. Уверен, что это придаст мощный импульс широкому применению “больших данных”», – заявил Токаев.

Он также отметил существенное увеличение финансирования науки и необходимость подготовки квалифицированных кадров в области искусственного интеллекта, который должен быть внедрен в различные отрасли.

«Это хорошая возможность для министерств, чтобы совместно с исследовательскими институтами искать пути использования искусственного интеллекта в курируемых отраслях», – считает президент.

Токаев заявил о необходимости привлечения иностранных специалистов в этой области, для чего следует запустить специальную программу Digital Nomad Residency.

«Нам нужно превратить нашу страну в место притяжения “цифровых кочевников” со всего мира. Одним словом, мы должны шагать в ногу со временем. От того, насколько быстро и эффективно мы будем развивать новые цифровые технологии, зависит наш успех во всех других направлениях», – заявил Токаев.