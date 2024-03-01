Машиностроительный завод имени Кирова в Алматы выставили на торги

АО «Национальная компания Kazakhstan Engineering» выставила на торги все 4 744 005 простых акций машиностроительного завода имени Кирова в Алматы за 6,14 млрд тенге. Гарантийный взнос должен составлять 110,76 млн тенге.

Торги начнутся 12 марта. До этой даты идет прием заявок.

Новый владелец должен сохранить профиль деятельности завода и не менее двух третей от штатной численности работников, являющихся гражданами Казахстана, создать новые рабочие места, погасить задолженность по заработной плате и налогам, погасить кредиторскую задолженность перед Kazakhstan Engineering по выплате займов, вознаграждения по займам, штрафа (пеня, неустойка), дивидендов в течение двух лет после покупки завода. Также установлено требование – ограничить совершение сделок (перепродажа, залог, передача в управление и другие) в отношении актива в течение года после перехода права собственности покупателю.

Покупателем может выступить иностранное физическое или юридическое лицо, но при этом оно должно подтвердить наличие достаточных денежных средств на покупку и предоставить письмо с подробным описанием о том, каким образом будет осуществляться финансирование приобретение актива.

Всего, как указано в справке, среднегодовая численность работников завода – 285 человек.

Завод задолжал нацкомпании Kazakhstan Engineering более 2 млрд тенге, в том числе основной долг – 120,27 млн тенге, 19,88 млн тенге вознаграждения, 1,64 млрд тенге дивидендов, 236,46 млн штрафов.