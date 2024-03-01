За два года государству возвращено более 10 млн гектаров земли – Кошанов

Как сообщил Кошанов, за два месяца мажилис принял и направил для рассмотрения в сенат 18 законов, в том числе поправки по противодействию семейно-бытовому насилию, по вопросам цифровизации, науки, ведения бизнеса, страхования ответственности медицинских работников, трансфертного ценообразования, миграции населения.

В настоящее время депутатами ведется работа сразу над тремя кодексами – Бюджетным, Водным, Строительным, а также целым рядом важнейших законопроектов. При этом Кошанов заверяет, что каждая предлагаемая новелла широко обсуждается с экспертами и общественностью.

Говоря о работе партии Amanat, Кошанов сообщил, что особый акцент был сделан на партийных проектах «Ауыл аманаты», «Жер аманаты», «Қарызсыз қоғам». Так, в рамках проекта «Жер аманаты» государству за два года возвращено более 10 млн гектаров земли. За январь-февраль по проекту «Қарызсыз қоғам» финансовой грамотности обучено 15 тысяч человек. До конца 2024 года планируется обучить 750 тысяч граждан.