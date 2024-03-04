ДЧС и акимат Алматы разрабатывают приложение для уведомления жителей о землетрясениях

Приложение для push-уведомлений жителей Алматы при землетрясениях создают акимат и ДЧС города, сообщил в понедельник в ходе брифинга начальник департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций министерства по ЧС Рустамбек Амрин. По его словам, приложение будет презентовано в этом году.

«Сейчас в работе находится совместно акимата и ДЧС работа по push-уведомлению, которые действительно будут одномоментно сообщать о той или иной угрозе. Алматы у нас в этом плане по цифровизации в целом идет впереди. Я думаю, в ближайшем будущем, в этом году, акимат и ДЧС анонсируют это приложение», – сообщил Амрин.

Он попросил с понимаем относиться к тому, что смс кому-то доставляются «через 10 минут, а кому-то через час», так как они передаются с определенным интервалом времени. Однако планов отказываться от этого метода у ведомства нет.

«В целом, смс-оповещения – это физическая доставка сообщений, это символы. Порядка 400 смс в секунду на 2,5 млн человек, посчитайте сколько это необходимо времени», - объяснил Амрин.

Кроме этого метода, по его словам, при оповещении жителей во время ЧС используются системы речевого оповещения и перехват теле- и радиоканалов.