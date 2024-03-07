Студенткам SDU University не разрешили провести Женский Марш

В SDU University не разрешили провести Женский Марш студенткам, сославшись на закон о мирных собраниях, согласно которому они должны сперва получить согласование у местных властей. Тем не менее, 7 марта некоторые студентки наклеили листовки на территории университета, указывающие на гендерные проблемы в стране.

«Студенты должны понимать, что это не день, когда дарят цветы или проводят концерты. Мы не хотим оставаться равнодушными к таким проблемам как бытовое насилие, харассмент и сталкинг. Так как на площади не разрешили провести женские акции, мы рассчитывали, что мы сможем безопасно высказывать свое мнение в стенах нашего университета. Но несмотря на отказ университета, мы решили, что мы должны показать свой голос через белые листовки, но и это недолго продлилось», — сообщила «Власти» студентка университета, пожелав остаться анонимной.

На листовках было написано: «СДУ - это не только ректор или проректор, это также и студенты. Голос студентов важен. Также и мы хотели провести марш 7 марта и наш голос тоже важен»; «869 женщин погибло от бытового насилия за последние пять лет в нашей стране. Мы, студентки, не будем равнодушными к этому и хотим поддержать каждую женщину, столкнувшуюся с этим»

Листовки были сняты через некоторое время, так как они не соответствовали «правилам университета, по котором такие листовки должны были иметь печать».