Минздрав планирует до конца года расширить возможности для записи к узким специалистам онлайн

Министерство здравоохранения Казахстана готовит новый нормативный акт, чтобы до конца года расширить возможности казахстанцев для записи к узким специалистам онлайн, сообщила глава ведомства Акмарал Альназарова во вторник в ходе брифинга в правительстве.

«Сегодня существует девять поводов, по которым к узким специалистам можно записаться без врача общей практики, но у нас были проблемы с доступностью записи именно через цифровые приложения. На начало года только 4% населения от общего количества получивших услуги смогли записаться через приложение», - сказала Альназарова.

Она уточнила, что совместно с операторами информационных систем этот вопрос проработан, и на начало июня уже было порядка 19% пациентов.

«И в течение этого года (планируем – В.) до 50% максимально открыть в целом доступ для самозаписи пациентов», - сказала министр.

При этом она подчеркнула, что не стоит задача дать абсолютную возможность гражданам самостоятельно записываться к узким специалистам. Речь идет только по расширению перечня.

«Мы хотим внедрить функционал для медсестры расширенной практики для того, чтобы уже были запланированы приемы к специалистам (для пациентов – В.), которые уже состоят на диспансерном учете. Чтобы без направления к врачу общей практики медсестра могла подготовить соответствующие анализы, инструментальные исследования и напрямую его направить к узкому специалисту», - объяснила глава Минздрава, отметив, что «это требует времени».

В целом, по ее словам, Минздрав сейчас готовит «достаточно серьезный» нормативный акт, который максимально позволит снизить очередность пациентов и обеспечить их доступ как к врачу общей практики, так и к узким специалистам. Альназарова считает, что до конца года это будет максимально доступным для населения.