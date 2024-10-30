Размер гарантированного трансферта составит 2 трлн тенге ежегодно
Мажилис принял новый трехлетний бюджет
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В среду на пленарном заседании мажилис принял проект нового республиканского бюджета на 2025-2027 годы, а также закон «О гарантированном транспорте из Национального фонда».

Как отметил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, за основу прогноза социально-экономического развития страны взят базовый сценарий при цене на нефть в $75 за баррель и 470 тенге за $1.

Реальный рост ВВП в 2025 году, по прогнозам, составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за пять лет – 5,4%.Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге в 2029 году. Объем добычи нефти увеличится с 97,2 млн тонн в 2025 году до 104,8 млн тонн в 2029 году. Инфляция определена на уровне 5,5-7,5% в 2025 году, 5-6% – в 2026 году с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах.

«Доходы республиканского бюджета в 2025 году, по прогнозам, составят 15,6 трлн тенге, или на уровне 10,4% к ВВП, с ростом 2,9 трлн тенге. Основной прирост доходов бюджета будет обеспечен за счет увеличения темпов развития экономики и улучшения налогового администрирования, а также снижения доли теневой экономики», - сказал Байбазаров.

Он напомнил, что гарантированный трансферт определен с учетом бюджетного правила в размере 2 трлн тенге ежегодно. Целевой трансферт в 2025 году планируется в объеме 3,25 трлн тенге для финансирования социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов, а также поддержания уровня регионального роста.

По данным министра финансов Мади Такиева, дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП. Расходы бюджета с учетом поступлений и дефицита на 2025 год планируются с увеличением на 1,7 трлн тенге по сравнению с предыдущим годом и составят 25,8 трлн тенге.

«Бюджет остается социально ориентированным. На социальную сферу в 2025 году планируется направить 9,8 трлн тенге с ростом к текущему году на 862 млрд тенге. Доля в общем объеме расходов в 2025 году составит 38%», - подчеркнул глава Минфина.

В частности, расходы на социальные выплаты на 2025 год предусмотрено 6 трлн тенге с учетом индексации социальных выплат и увеличением количества их получателей. На развитие образования расходы превысят 1 трлн тенге с увеличением на 73 млрд тенге. Расходы на систему здравоохранения на 2025-2027 годы составят 7,6 трлн тенге, из них в 2025 году – 2,4 трлн тенге с ростом на 180 млрд тенге.

«В целом объем расходов на ГОБМП в 2025 году планируется в сумме 1,6 трлн тенге. На ОСМС предусмотрено 675 млрд тенге, из них на оплату взносов государства – 668 млрд тенге», - уточнил Такиев.

На туризм и спорт в 2025 году предусмотрен 141 млрд тенге, на культуру и информацию – 165 млрд тенге.

Регионам будет выделено 7,5 трлн тенге с увеличением на 405 млрд тенге.

На поддержку реального сектора экономики предусмотрен 2,1 трлн тенге, на развитие АПК – 635 млрд тенге с ростом на 30%, на развитие транспортной отрасли – 568 млрд тенге, где на развитие автодорожной отрасли – 423 млрд тенге.

Вместе с тем на управление водными ресурсами в бюджете предусмотрено 137 млрд тенге, расходы силовых структур на 2025 год планируются в объеме 2,7 трлн тенге с увеличением на 109 млрд тенге.

Ранее «Власть» писала о параметрах республиканского бюджета, исходя из опубликованного документа. В нем резерв правительства на 2025 год определен на уровне 399,34 млрд тенге, резерв правительства на инициативы президента – 100 млрд тенге, лимит правительственного долга на 31 декабря 2025 года – 32,84 трлн тенге. На затраты администрации президента предусмотрено 19,33 млрд тенге; на аппарат правительства – 6,62 млрд тенге, для нужд Центральной избирательной комиссии заложено порядка 20,3 млрд тенге.

Среди министерств в 2025 году больше всего расходов у министерства финансов – 9 трлн тенге, а также у министерств труда и социальной защиты населения – 6,1 трлн тенге, министерства здравоохранения – 2,56 трлн тенге, министерства просвещения – 1,1 трлн тенге.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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