Почти 18 тыс. казахстанцев признаны банкротами

С 3 марта 2023 года более 131,3 тыс. казахстанцев подали заявление на процедуру банкротства, банкротами признаны более 17,8 тыс. человек, сообщил во вторник в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета государственных доходов министерства финансов Сеилжан Ахметов.

«В рамках двух процедур банкротства признаны банкротами более 17,8 тыс. граждан на сумму около 54,5 млрд тенге», - сообщил Ахметов.

На рассмотрении органов госдоходов находится 6,6 тыс. заявлений, процедура банкротства проводится в отношении 8,4 тыс. граждан, прекращена – по 1,9 тыс. заявлениям. Еще 215 человек отозвали свои заявления, а 96 тыс. казахстанцам отказано в применении процедуры банкротства. На процедуру судебного банкротства и восстановления платежеспособности подали заявки 3,5 тыс. граждан.

«Процедура банкротства проводится в отношении 131 должников. В рамках судебного банкротства признаны банкротами 45 человек на сумму 13,6 млрд тенге. Восстанавливает платежеспособность одного гражданина на сумму 10 млн тенге», - добавил Ахметов.

Напомним, с 3 марта 2023 года в Казахстане вступил в силу закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК». Казахстанцы могут воспользоваться одной из трех процедур – внесудебное банкротство, судебное банкротство и процедура восстановления платежеспособности.

19 июня этого года вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства», которым упрощены процедуры банкротства. Теперь казахстанцам при подаче заявления не нужно прилагать документ, подтверждающий проведение урегулирования с кредитором. Также больше не нужно указывать точную сумму долга перед кредиторами.