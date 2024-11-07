Акимат Астаны пока отказался от строительства моста в жилом массиве «Ондирис»

Акимат Астаны на ближайшие два-три года отказался от строительства моста в районе жилого массива «Ондирис». Об этом проекте власти начали говорить еще в 2020 году. Как пояснил в четверг в ходе встречи с населением аким города Женис Касымбек, для строительства моста требуется около 50 млрд тенге только на выкуп жилья, строений и земли.

«Возможно, я вас разочарую, но в ближайшее время этого моста не будет. Там малая кольцевая дорога предполагает огромный выкуп жилья, строений, земли», - сказал Касымбек.

По его словам, два года назад на выкуп требовалось 25 млрд тенге, а сейчас эта сумма выросла в два раза. Плюс строительство моста предполагает «колоссальные затраты».

«Поэтому, к сожалению, в ближайшие 2-3 года мы этого проекта не видим», - заключил аким.

В 2018 году жители Астаны спрашивали акима Бахыта Султанова, планируется ли строительство моста через железнодорожные пути в сторону района Лесозавода - жилой массив «Ондирис». Тогда глава города сообщил, что начата реализация проекта по строительству малой кольцевой дороги, проходящей по улицам Угольная, Бейсековой, Кошкарбаева, Сарайшык и Улы Дала. И в составе этого проекта предусмотрено строительство путепровода через железнодорожные пути в районе старого железнодорожного вокзала. Строительство путепровода запланировано на 2020 год, сообщал тогда Султанов.

В июле этого года в акимате сообщали, что ведется разработка проектно-сметной документации по строительству четвертого участка Малой кольцевой дороги от ул. Конституции до ул. Угольная. В рамках этого проекта предусмотрено строительство транспортной развязки на пересечении ул. Угольная и ул. Ш. Бейсекова, путепровода через ж/д пути по ул. Ш. Бейсекова от ул. Акжол до ул. Конституции, транспортной развязки на пересечении ул. Ш. Бейсекова и ул. Конституции.

«Строительство Малой кольцевой дороги ведется по участкам, по мере освобождения земельных участков. Реализация данного проекта планируется после 2024 года, после полного освобождения земельного участка, а также при выделении финансирования», - отмечали в акимате столицы.