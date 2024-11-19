Спустя четыре дня после поручения главы государства министерство сельского хозяйства сообщило, что в Казахстане создан институт коневодства и кормопроизводства.

ТОО «Казахский научно-исследовательский институт коневодства и кормопроизводства» создан на базе Актюбинской сельскохозяйственной опытной станции. Учредителем является Национальный аграрный научно-образовательный центр.

«Основные задачи нового института — проведение научно-исследовательских работ, направленных на улучшение племенных качеств лошадей, активное развитие коневодства и продвижение отечественных пород на зарубежные рынки», - отметили в Минсельхозе.

Институт намерен увеличить поголовье племенных лошадей на 6-7% в течение ближайших пяти лет и расширять ареалы разведений местных пород лошадей, таких как костанайская и адайская, а также высокопродуктивных мугалжарских и кушумских генотипов и казахских лошадей типа жабе мясо-молочного направления. Для этого планируется создать информационный банк данных, который будет хранить сведения о различных генетических группах лошадей, банк семени и эмбрионов. Также в планах – построить лабораторию иммунной генетики с пунктом искусственного осеменения кобыл.

«Приоритетными направлениями научных исследований до 2035 года в продуктивном коневодстве будут повышение генетического потенциала лошадей отечественной популяции селекционными, технологическими методами и широкое внедрение в товарные хозяйства разных регионов Казахстана», - сообщили в Минсельхозе, отметив, что все это позволит обеспечить рост продуктивности разводимых пород на 20-25%.

Также в планах – готовить специалистов-коневодов, создать специализированную ветеринарную клинику для лошадей и интеграция с зарубежными научно-исследовательскими центрами, университетами и лабораториями международного стандарта. В министерстве сельского хозяйства считают, что реализация совместных научно-технических программ и обмен информацией помогут внедрить передовые практики в казахстанское коневодство и сделать его более конкурентоспособным на международной арене.

Напомним, 15 ноября глава государства Касым-Жомарт Токаев поручал в кратчайшие сроки проработать вопрос о создании в стране Института коневодства и определить источники финансирования. Президент обеспокоен тем, что доля чистокровных породистых лошадей составляет менее 1%, а на грани исчезновения находится костанайская порода.

Между тем премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства во вторник, 19 ноября, поручил министерству сельского хозяйства до конца года завершить все необходимые процедуры для полноценного функционирования института уже в следующем году.