Создание центра поддержки дольщиков закрепил мажилис

К застройщикам ужесточены требования по привлечению денег дольщиков
Тамара Вааль, Астана, Власть
В среду мажилис в первом чтении одобрил поправки в законодательство по вопросам совершенствования сферы строительства и долевого участия в жилищном строительстве. Документом предусматривается создание центра поддержки дольщиков, запрет на заключение предварительных договоров бронирования и инвестирования и вводится штраф за привлечение денег дольщиков без разрешения на это.
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