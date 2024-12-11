Создание центра поддержки дольщиков закрепил мажилис

В среду мажилис в первом чтении одобрил поправки в законодательство по вопросам совершенствования сферы строительства и долевого участия в жилищном строительстве. Документом предусматривается создание центра поддержки дольщиков, запрет на заключение предварительных договоров бронирования и инвестирования и вводится штраф за привлечение денег дольщиков без разрешения на это.

«Законопроект предусматривает предоставление возможности заключения договоров долевого участия в жилищном строительстве в электронной форме, на сегодня договор заключается в письменной форме. Также предусматривается обязательный учет договоров долевого участия в местном исполнительным органе через единую информационную систему и снижение требований по опыту работы застройщика в целях расширения возможности участия застройщиков в механизмах долевого участия в жилищном строительстве», - сказал депутат Ерлан Абдиев.

В частности, опыт работы для застройщиков предлагается снизить с трех до двух лет, по количеству построенных жилых квадратных метров в городах республиканского значения, столице – с 18 до 10 тыс., в других городах – до 5 тыс. Кроме того, документом предусматривается создание центра поддержки дольщиков по вопросам консультаций по долевому жилищному законодательству. Он будет функционировать при АО «Казахстанская жилищная компания».

Чтобы исключить возможность обойти законодательство, депутаты предложили запретить заключать предварительные договоры, договоры бронирования и инвестирования. Также вводится запрет рекламы домов, строящихся без разрешения на привлечение денег дольщиков. И предлагается введение административной ответственности за привлечение денег дольщиков без разрешения – штраф в 2 000 МРП, а за рекламу о продаже квартир в строящемся доме без получения разрешения - до 1 000 МРП.