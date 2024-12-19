Речь идет о продаже газа для внутреннего потребления
Казахстан на пять лет перенес сроки продажи сжиженного газа через товарные биржи

Тамара Вааль, Астана, Власть

Парламент Казахстана одобрил перенос сроков реализации на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа через товарные биржи на пять лет. Новый срок - 1 января 2030 года. Такая поправка внесена в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли и предпринимательства», который в четверг в двух чтениях одобрил сенат.

«В закон по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства вносятся поправки касательно переноса срока реализации на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа через товарные биржи с 1 января 2025 года на 1 января 2030 года», - сказал сенатор Шакарим Буктугутов.

В целом новым законом предлагается исключить товарные биржи из категории субъектов малого и микробизнеса. Также вводится лицензирование брокеров и клиринговых центров товарных бирж, будет сформирован перечень социально-значимых биржевых товаров.

Как напомнил депутат, сегодня в Казахстане осуществляют деятельность восемь товарных бирж, оборот которых, по данным антимонопольного органа, за 10 месяцев 2024 года составил порядка 1,3 трлн тенге. При этом до 60% оборота товарных бирж составляют нестандартизированные товары, преимущественно закупаемые недропользователями.

Кроме того, ситуация на биржах по не производимым в стране товарам, особенно промышленным, с потенциально высоким уровнем добавленной стоимости многие годы «препятствует развитию внутреннего производства». В этой связи в рамках закона предусматривается расширение компетенций правительства, уполномоченного и антимонопольного органов. В частности, министерство торговли и интеграции будет проводить анализ и мониторинг деятельности товарных бирж, а агентство по защите конкуренции – контролировать соблюдение законодательства в области товарных бирж.

Также в законе есть поправки, направленные на обеспечение невмешательства государственных органов в законную предпринимательскую деятельность. То есть теперь госорганы должны согласовать с прокурорами запретительно-ограничительные меры в отношении инвесторов: приостановление деятельности субъекта, приостановление действия или лишение разрешения, отказ в продлении срока действия разрешения, расторжение в одностороннем порядке контракта либо соглашения.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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