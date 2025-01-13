В селе Алматинской области на возвращенные активы построят спорткомплекс

На это потратят 1,1 млрд тенге
Правительство выделило 1,1 млрд тенге из специального государственного фонда на строительство спортивного комплекса в селе Жалагаш Кегенского района Алматинской области, сообщила пресс-служба кабмина.
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