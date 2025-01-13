В селе Алматинской области на возвращенные активы построят спорткомплекс

Правительство выделило 1,1 млрд тенге из специального государственного фонда на строительство спортивного комплекса в селе Жалагаш Кегенского района Алматинской области, сообщила пресс-служба кабмина.

«Спортивный комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий по общей физической подготовке и проведения соревнований. Проектом предусмотрено несколько залов для занятия боксом, борьбой и другими видами спорта», - отметили в правительстве.

В общем из специального государственного фонда выделено порядка 50,6 млрд тенге на строительство социально значимых объектов - это четыре школы, в том числе одна музыкальная, спортивный комплекс, многофункциональный больничный комплекс, общежитие, два детских сада.

Вместе с тем в прошлом году в Казахстане построено 90 физкультурно-оздоровительных комплексов, большая часть из которых в сельской местности. Кроме того, в рамках программы по масштабной инвентаризации спортивной инфраструктуры до конца 2025 года планируется построить 113 новых объектов и отремонтировать 26 действующих спортивных учреждений.