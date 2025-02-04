«Муфаса: Король Лев» установил кассовый рекорд в Казахстане, собрав 2,5 млрд тенге

По данным на 4 февраля, художественный фильм Disney «Муфаса: Король Лев», вышедший в кинотеатрах Казахстана 19 декабря 2024 года на казахском и русском языках, установил кассовый рекорд – сборы фильма составили 2,5 млрд тенге (свыше 4,7 млн долларов США), сообщает компания «Меломан».

С 19 декабря фильм посмотрели более 1,1 млн. зрителей в Казахстане, Центральной Азии и в Закавказье, среди них больше всего посмотрели в Казахстане - более 799 тысяч человек.

«Меломан» не уточнил, какая часть общего сбора приходится на версию фильма, дублированную на казахский язык. Последний рекорд по сборам фильмов на казахском языке был установлен анимационным фильмом Disney «Моана 2»: за 12 дней проката версия на казахском языке собрала более 151 млн тенге.

«Муфаса. Арыстан патша» стал третьим фильмом Disney 2024 года, вышедшем на казахском и русском языках, после анимационного приключения Disney «Моана 2» и анимационного фильма Disney и Pixar «Ойжұмбақ 2».

Также компания сообщает, что «Муфаса: Король Лев» установил новый рекорд, став самой кассовой live-адаптацией Disney в Казахстане. Фильм обогнал по сборам не только первую часть «Короля Льва» (2019), но и другие успешные проекты студии, включая «Малефисенту: Владычицу тьмы» (2014), «Аладдина» (2019) и «Красавицу и чудовище» (2017).

В марте 2025 года на казахстанский прокат также выйдет фильм «Белоснежка» на казахском и русском языках.