В течение месяца температура воздуха будет колебаться
40-градусная жара ожидается в июне на западе, юге и юго-востоке Казахстана
фото Жанары Каримовой

В июне в Казахстане, по данным «Казгидромета», погода ожидается «разнообразной», более прохладные периоды будут чередоваться с жаркими, также прогнозируются дожди, в отдельные дни – сильные, с грозой, градом и шквалистым ветром, а в отдельные дни ожидаются пыльные бури.

В первой декаде июня на фоне повышенного температурного фона во всех регионах Казахстана прогнозируются частые кратковременные грозовые дожди. Лишь в отдельные дни при смене тропических воздушных масс более прохладным атлантическим воздухом будет спад жары, как, например, в первой декаде на западе: ночью до +7+12°С, днем до +20+25°С, в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Костанайской областях и в области Улытау – до +12+23°С, днем до +20+30°С, но в конце декады вновь прогнозируется днем повышение температуры до +25+32°С.

На севере и в центре к середине первой декады температура будет колебаться ночью от +10+15°С, на крайнем севере +7°С до +15+20°С, днем от +25+30°С до +18+25°С.

На востоке республики большую часть декады ночью будет в пределах +10+15°С, на юге до +20°С, днем +22+30°С, на юге – до +35°С, а в конце первой декады – в начале второй декады июня станет более прохладно.

На юге и в Жамбылской области в первой декаде ожидается жара: ночью +20+28°С, днем до +35+43°С, однако уже к концу первой декады будет небольшое понижение температуры воздуха – днем до +28+33°С.

На юго-востоке республики, Алматинской области и в области Жетысу прогнозируется постепенное повышение температуры ночью до +15+20°С, днем до +30+35°С, в горных районах ночью до +7+12°С, днем до +20+25°С, во второй половине декады – днем +25+30°С.

Во второй и третьей декадах июня на западе, юге, юго-востоке страны в самые жаркие дни будет +33+40°С, на крайнем юго-западе и юге до +43°С, в более прохладные дни ожидается +22+27°С. В северной половине, в центре и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +15+23°С до +2+10°С, днем от +25+38°С до +15+27°С.

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