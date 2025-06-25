Минфин выпустил еврооблигации на $2,5 млрд

По итогам размещения на фондовых биржах министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигаций, подлежащих погашению, в полном объеме.

Размещение включало два транша: 7-летний выпуск на сумму $1,35 млрд с купонной ставкой 5% и 12-летний выпуск на сумму $1,15 млрд с купонной ставкой 5,5%. В рамках размещение Минфин провел физический роудшоу в Лондоне с участием порядка 180 ключевых инвесторов.

«Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока», - отметили в министерстве.

Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, обусловленную стремительным падением цен на нефть, геополитической нестабильностью и волатильностью базовых ставок, министерство добилось конкурентных условий размещения: «Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу)».

Кроме того, как отметили в министерстве, в этом году Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB.

Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой бирже.

В 2024 году Казахстан впервые с 2015 года вернулся на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, разместив на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра «Астана».