​Директор Almaty Hostel, где в результате пожара погибло 13 человек, осужден на 5 лет

Директор Almaty Hostel Адильбек Мухамедьяров, где в результате пожара в конце ноября 2023 года погибло 13 человек, осужден на 5 лет. Александр Пекельник, собственник компании «Гидсервис», которая устанавливала пожарную сигнализацию в хостеле, приговорен к 4 годам лишения свободы, сообщает Казинформ.

Обоим фигурантам дела было предъявлено обвинение по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса Казахстана — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

Суд признал Адильбека Мухамедиярова виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Александр Пекельник был осужден на 4 года. Он будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Во время судебных слушаний сторона защиты выдвигала версию о возможном умышленном поджоге. Также защита и представители потерпевших просили суд вернуть дело прокурору для доработки, однако суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.

Хостел «Almaty Hostel» находился в Алматы по адресу Шарипова, 86 и был открыт за полтора месяца до пожара. Его здание было переоборудовано в хостел из магазина. В нем проживали в основном студенты и рабочие. Среди 13 погибших от пожара в ноябре 2023 года было двое граждан Узбекистана, двое граждан России, остальные — граждане Казахстана.

Вечером 30 ноября министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов заявил, что госорганы не знали о существовании Almaty Hostel. При этом заместитель начальника управления полиции Алмалинского района Айбат Мурзамадиев сообщил, что сотрудники миграционной полиции проверяли этот хостел и не выявили нарушений по линии миграции.

Вскоре после пожара в акимате Алматы заявили, что не выдавали собственнику здания разрешение на переоборудование магазина под хостел. По информации пресс-службы, целевое назначение земельного участка, где размещен хостел, – «для эксплуатации и обслуживания магазина».