Документ находится на финальной стадии рассмотрения
Правительство Казахстана пересмотрело комплекс мер по снижению инфляции
фото Светланы Ромашкиной

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание совета по экономической политике, на котором рассмотрены меры по сдерживанию инфляции и параметры прогноза социально-экономического развития.

Как сообщила пресс-служба правительства, в целях сдерживания роста цен кабмином с Национальным банком актуализирован до 2026 года комплекс мер по контролю и снижению инфляции, который включает краткосрочные и долгосрочные меры. Сейчас документ находится на финальной стадии рассмотрения и будет принят отдельным постановлением правительства.

«Среди ключевых направлений – наращивание внутреннего производства, повышение предсказуемости тарифной политики, стабилизация цен на базовые товары и снижение инфляционных ожиданий. Также продолжается поддержка отечественного производства, насыщение внутреннего рынка и контроль над торговыми надбавками», - отметили в правительстве.

По информации Министерства национальной экономики, с начала года вынесено 1 847 административных постановлений за превышение 15%-ной предельной торговой надбавки. Также теперь вместо предупреждений за это предусмотрены штрафы.

Кроме того, проводится работа по недопущению необоснованного роста тарифов на регулируемые коммунальные услуги, поскольку они дают вклад в инфляцию с начала года 0,5 п.п.

Бектенов подчеркнул, что антиинфляционная политика должна быть системной и эффективной и важно согласовывать действия правительства и национального банка по принимаемым мерам.

«Задача по снижению инфляции очень важна и требует комплексного подхода. Правительство совместно с Национальным банком продолжит реализацию принятых мер и будет последовательно стремиться к достижению целевых ориентиров», - заявил он.

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