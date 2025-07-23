Прием заявок на августовское ЕНТ начнется 25 июля

25 июля начнется прием заявлений для участия в августовском ЕНТ, которое пройдет с 10 по 14 августа, сообщила пресс-служба министерства науки и высшего образования.

Прием заявлений продлится до 5 августа на сайте Национального центра тестирования.

Как напомнили в министерстве, августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения ЕНТ.

А абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании.

Также в августовском тестировании могут принять участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет, кандасы, выпускники организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, студенты, желающие перевестись из творческих специальностей на другие, студенты, желающие из других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вуз студенты.