Halyk Bank продаст 49% акций дочернего Tenge Bank узбекской платежной компании

АО «Народный Банк Казахстана» объявил о заключении стратегического соглашения с акционерами АО «Click», Узбекистан, о приобретении 49% акций в Click и о продаже 49% акций своего дочернего банка в Узбекистане Tenge Bank акционерам узбекской платежной компании.

В соответствии с условиями соглашения, Halyk произведет оплату в размере $176,4 млн за 49% акций Click. В свою очередь акционеры Click выплатят $60,76 млн за 49% акций Tenge Bank.

Завершение сделок планируется после получения соответствующих регуляторных согласований в Казахстане и Узбекистане.

«Данная договоренность о сделке представляет собой стратегически важный шаг по объединению сильных сторон двух лидеров рынка с взаимодополняющими услугами и клиентскими базами», - отметили в банке.

При этом подчеркивается, что Click и Tenge Bank продолжат осуществлять свою деятельность как самостоятельные юридические лица, все клиенты будут обслуживаться на прежних условиях, а все действующие договоры и обязательства компаний остаются в силе и будут исполняться своевременно и в полном объеме.

Click – ведущая платежная организация с клиентской базой более 20 млн человек и финтех-лидер Узбекистана с глубокими компетенциями в области цифровых решений. Платформа Click предлагает удобный способ управления платежами и переводами с использованием как существующих банковских карт Узбекистана, так и собственных цифровых кошельков (на сегодняшний день около 10 млн).

«Halyk и Click объединяют усилия с целью расширения позиций на быстроразвивающемся рынке Узбекистана в сфере банковских, финтех и цифровых экосистемных услуг для населения и бизнеса. Это стратегическое партнерство позволит предоставить лучшие решения и сервисы для крупных и средних корпоративных клиентов, малого и микробизнеса, а также розничных клиентов, объединяя масштаб, технологическую экспертизу и инновации», - подчеркнули в банке.

С учетом присутствия Группы Halyk в Казахстане и Узбекистане, банк сможет охватить клиентскую базу свыше 32,1 млн человек, расширив позиции в двух странах с общим населением более 58 млн и совокупной численностью малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей свыше 2,6 млн компаний.