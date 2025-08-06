Правозащитники и активисты требуют немедленной госпитализации Марата Жыланбаева

В среду в пресс-центре Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, правозащитники и соратники политического активиста Марата Жыланбаева потребовали его немедленной госпитализации, сославшись на ухудшение его состояния здоровья. Также они потребовали отставки уполномоченного по правам человека Артура Ластаева и проверки департамента уголовно-исполнительной системы Акмолинской области.

Мейржан Доскараев, адвокат Жыланбаева, сообщил, что 31 июля сумел, спустя три часа ожидания, посетить своего подзащитного, в ходе которого тот опроверг заявления омбудсмена по правам человека Артура Ластаева о том, что условия его содержания «соответствуют нормам».

«Он не говорил тех слов, которые приводит делегация, посетившая его. Фактически на него идет колоссальное давление. Он передал в пакетике экскременты крыс, у него там антисанитария. Его состояние здоровья ухудшается, оно плачевное, поджелудочная железа подводит», — заявил он.

Доскараев также сообщил, что услышав об информации, которую распространяют омбудсмен и делегация, посетившая его, Жыланбаев написал заявления на прокурора и начальника ДУИС Акмолинской области, а также на самого Ластаева. Помимо этого, политический активист потребовал выдать доверенность правозащитнице Бахытжан Торегожиной и попросил организовать им встречу.

«Я выхожу с этими заявлениями и оперативники забирают у меня их, сообщив, что “сами их зарегистрируют”. Я дождался, чтобы они мне выдали две квитанции, что заявления, подписанные начальником учреждения, направлены в министерство юстиции и омбудсмену по правам человека. Как начальник учреждения может подписывать такие документы?», — возмутился адвокат.

Сергей Измайлов, член оргкомитета по регистрации партии «Алға, Қазақстан!», чьим председателем является Марат Жыланбаев, сообщил, что проблемы с доступом к политзаключенному были и у другого адвоката - Дениса Малюги. Однако 5 августа ему удалось попасть к нему с визитом.

«Он сообщил, что у Марата истощение, боли в костях, плохие анализы, подтверждающие, что у него реальные проблемы с поджелудочной железой», — подтвердил Измайлов.

Торегожина добавила, что Жыланбаева необходимо «немедленно госпитализировать».

«Мы можем сами оплатить частную клинику, если Марату просто позволят выехать на лечение», — заявила она.

Правозащитница также потребовала, чтобы Ластаева уволили по «отрицательным мотивам» и его кандидатура была заменена.

«Я с ним веду переписку уже три года, но он ни разу не поехал с личным визитом к политическим заключенным», — говорит Торегожина.

Она также добавила, что повсеместно нарушаются права адвокатов, но республиканская коллегия адвокатов на них не реагирует. Помимо прочего, правозащитница потребовала, чтобы председатель комитета уголовно-исполнительной системы Абай Кайырбеков лично взял под контроль «беспредел в местах лишениях свободы Акмолинской области и восстановил права осужденного Жыланбаева», а также она настаивает на проверки ДУИС и прокуратуры области на «предмет коррупции».

«Тут самая экстренная ситуация, никто не может получить условно-досрочное освобождение, там находится политический заключенный Тимур Данебаев, который не может позвонить. В этой области судят 12 сотрудников колонии за пытки», — добавила правозащитница.

61-летний Марат Жыланбаев – лидер незарегистрированной оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!» Он находится под стражей с весны 2023 года, осенью того же года на закрытом судебном процессе был осужден на семь лет за участие и финансирование экстремистской организации. Казахстанские и международные правозащитники считают его политическим заключенным.

Жыланбаев – ультрамарафонец, обладатель семи рекордов, внесенных в Книгу рекордов Гиннеса.

26 июля правозащитники выразили обеспокоенность состоянием здоровья осужденного политического активиста Марата Жыланбаева, который уже более двух лет находится в заключении и регулярно держит голодовки в знак протеста. После этого секретарь координационного совета при уполномоченном по правам человека Раиса Шер написала у себя в Facebook, что посетила Марата Жыланбаева. По ее словам, он «чувствует себя хорошо и не высказывал жалоб на состояние здоровья». Также она отметила, что Жыланбаев «регулярно занимается спортом, в том числе бегом, посещает библиотеку». Кроме того, Шер сообщила, что Жыланбаев периодически держит голодовку «в целях тренировки организма».

31 июля специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы оштрафовал правозащитницу Бахытжан Торегожину за «распространение ложной информации» (456-2 часть 3 КоАП). Дело по такой же статье было заведено на Мейржана Доскараева, адвоката Жыланбаева.