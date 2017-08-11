Жизнь без помпы?

Февральским утром восьмилетний сын Надежды Коваленко не смог встать с кровати, потому что у него сильно болели ноги, также была температура 37, 2, и скорая отвезла ребенка в инфекционную больницу: подозревали менингит. Мальчику сделали пункцию спинного мозга, которая показала, что инфекции у Димы – так зовут ребенка – нет. Родители успокоились, но временно: «Вечером нам позвонили, - вспоминает Коваленко, - и сказали, что ребенок в реанимации, а уровень сахара в его крови – 22». Родители Димы, конечно, начали переживать, но еще – сильно удивились, потому что ни у кого в их семье никогда не было сахарного диабета.

Узнав диагноз, они заняли очередь за инсулиновыми помпами, которые выдают в республиканском диабетическом центре. «Мы пришли, нас внесли в список, и сказали ждать помп. Уточнили, что из ближайшей партии их может и не получим, может, придется ждать следующую партию. Но – ничего, мы подождем. Главное, что помпы будут, так подумали. Но потом – все. Нам все не звонили, и не звонили. Будут помпы, не будут – ничего не было известно. А потом уже из родительского чата мы узнали, что, все, помп не будет».

Погодя родители детей, которым поставлен диагноз сахарный диабет 1 типа, написали открытое письмо президенту страны и министру здравоохранения; они сетовали, что, как им сообщили в диабетической ассоциации, инсулиновые помпы планируют исключить из перечня бесплатных. И это очень серьезный удар: стоимость инсулиновой помпы, как пояснила Екатерина Морозова, мать девочки с сахарным диабетом, варьируется от 600 тысяч тенге до 1 миллиона. Кроме этого, нужны резервуары – «запчасти» к помпе, картриджи и прочее. «Хорошо, что их (резервуары – V) выдают бесплатно, потому что один такой набор обойдется в 70 тысяч в месяц. Если я пойду покупать помпу за свой счет, то бесплатное обеспечение резервуарами прекратят. Я должна буду и его покупать сама».

В ​​письме к властям​ ​родители детей с диабетом 1 типа подчеркивали:



«Исключение помпы и расходных материалов к ней из перечня бесплатных лишает наших детей полноценной жизни, общения, радости, которая, не смотря ни на что, должна быть. Ведь среди нас, заболевших, к сожалению, есть совсем маленькие детки. Мы и так сталкиваемся с проблемами каждый день. Нас не хотят брать в обычные детские сады. В школе настаивают на домашнем обучении, нас боятся учителя. Нам сложно записаться на какие-то кружки- все боятся ответственности, никто не хочет делать уколы инсулина, мерить сахар, боясь сделать что-то не так, но ведь дети не виноваты, в том, что заболели, они растут, хотят познавать мир, развиваться. Многие мамы диабетиков вынуждены увольняться с работы из-за необходимости постоянно находиться рядом с больным ребенком, установив ребенку помпу, научив его пользоваться ею, многие мамы снова выходят на работу, не опасаясь за его здоровье. Мы тоже очень надеялись на это. Покупать всё необходимое для ребенка-диабетика за свой счет будет просто нереально».

Все это хорошо понятно Екатерине Морозовой: четыре года назад, узнав диагноз своей дочери Марии, она уволилась с работы, чтобы ухаживать за ребенком. Покупать помпу за свой счет, как и подавляющему большинству, ей затруднительно; и это при том, что ее семья далеко не бедная: у них просторный, хорошо обставленный дом, гараж, машина, «все, как у всех».

В министерстве здравоохранения, отвечая на устный запрос Vласти о ситуации с помпами, заметили: «В Казахстане все дети, которые нуждаются в инсулиновых помпах, обеспечены ими в достаточном количестве. Также в запасе имеются не установленные помпы на случаи возникновения потребности. Следует отметить, в случае выявления новых пациентов будет рассмотрена возможность закупа помп за счет экономии бюджетных средств. Необходимо отметить, что помпы используются в течение продолжительного периода времени (от пяти лет), в связи с чем нет потребности постоянно закупать новые для уже обеспеченных помпами детей».

Такой ответ в минздраве дали 2 августа; спустя пять дней, 7 августа, глава ведомства Елжан Биртанов, вопреки словам его министерства об обеспеченности всех детей помпами, заявил, что «в течение трех дней получим информацию, сколько детей состоит на учете, сколько из них имеет инсулиновые помпы, в том числе, сколько за счет государства приобретено, сколько за свой счет, каких марок». Исходя из этих двух противоречивых заявлений, сделанных одним госорганом, можно предположить, что в минздраве царила заметная неразбериха по этому вопросу.

Кроме того, подчеркивая, что «помпы используются в течение продолжительного периода времени (от пяти лет)», в минздраве, возможно, тоже говорят не всю правду: инсулиновая помпа была выдана Екатерине Морозовой, маме Марии, в 2013-м – и она проработала не «от пяти лет», а четыре года.