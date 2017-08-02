Родители детей с сахарным диабетом обратились к президенту и главе Минздрава

«Мы, родители детей, больных сахарным диабетом 1 типа, обращаемся к вам с огромной просьбой обратить внимание на проблему, возникшую вокруг ситуации с обеспечением детей — инвалидов бесплатными лекарственными средствами.

Сахарный диабет - это тяжёлое хроническое заболевание, нарушение обмена глюкозы. В Казахстане, по сравнению с другими странами, немало делается для того, чтобы наши дети были обеспечены всем необходимым. Нас обеспечивают глюкометрами для измерения сахара в крови, тест - полосками к глюкометру, иглами, инсулином и шприц - ручками для введения инсулина и многим другим. Спасибо вам всем за это!

Огромной помощью для нас стало обеспечение детей-диабетиков инсулиновыми помпами.

Инсулиновая помпа - это необходимый прибор для хорошей компенсации детей с сахарным диабетом 1 типа. Только инсулиновая помпа может приблизить к длительной норме сахара, что предотвращает осложнения. Благодаря помпе, дети могут получить осложнения только на начальной стадии через года. Либо вообще не иметь никаких осложнений, и только помпа позволяет вести полноценный образ жизни. Многим нашим детям еще не успели закупить и установить помпу, мы все так ее ждали, но как нам сообщили в диабетической ассоциации закуп инсулиновых помп планируют исключить из перечня бесплатных. А со временем и все расходные материалы к помпам, судя по всему, тоже станут платными», - говорится в письме, опубликованном на сайте onlinepetition.kz.

Диабет, подчеркнули родители детей с этим диагнозом, — это на всю жизнь, «наши дети и так во многом ограничены, каждый день они слышат слово «НЕЛЬЗЯ!», каждый день испытывают боль и неудобства». Не соблюдая строгие правила, говорится в письме, при диабете могут возникнуть многочисленные осложнения.

«Исключение помпы и расходных материалов к ней из перечня бесплатных лишает наших детей полноценной жизни, общения, радости, которая, не смотря ни на что, должна быть. Ведь среди нас, заболевших, к сожалению, есть совсем маленькие детки. Мы и так сталкиваемся с проблемами каждый день. Нас не хотят брать в обычные детские сады. В школе настаивают на домашнем обучении, нас боятся учителя. Нам сложно записаться на какие-то кружки- все боятся ответственности, никто не хочет делать уколы инсулина, мерить сахар, боясь сделать что-то не так, но ведь дети не виноваты, в том, что заболели, они растут, хотят познавать мир, развиваться. Многие мамы диабетиков вынуждены увольняться с работы из-за необходимости постоянно находиться рядом с больным ребенком, установив ребенку помпу, научив его пользоваться ею, многие мамы снова выходят на работу, не опасаясь за его здоровье. Мы тоже очень надеялись на это. Покупать всё необходимое для ребенка-диабетика за свой счет будет просто нереально», - говорится в обращении.

Vласть к этому моменту не располагает комментарием Минздрава на этот счет, но рассчитывает его получить в ближайшее время.

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