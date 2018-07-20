​Мир скорбит о кончине Дениса Тена

Спустя почти сутки в интернете появились тысячи сообщений с соболезнованиями из-за гибели фигуриста Дениса Тена. Сообщество фигуристов, пресса и поклонники со всего мира скорбят о его скоропостижной кончине и делятся лучшими воспоминаниями, которые связывают их со спортсменом.
Елена Буянова, бывший тренер Тена
«Мы в полном потрясении от трагедии, которую до сих пор не можем осознать. Денис всегда хотел прославлять свою страну, он мечтал об этом с детских лет. И он стал не просто героем своего народа, но и его сыном. Он сделал так, чтобы вся страна его полюбила. Он мечтал жить в этой стране. И так погибнуть в ней – им обожаемой и любимой – это чудовищно. Его любили все, в нашем ЦСКА его обожал каждый – от администратора до продавца буфета.
«Сегодня скорбит весь ЦСКА. Мы все соболезнуем его семье, его маме Оксане. Он был гениальным спортсменом, любил дело, которым занимался. Он делал у нас первые шаги в профессиональном спорте. Был ярким, самобытным, смешным. Алмазом, который надо было правильно огранить. Спортсменом с большим будущим», – рассказала Буянова агентству Sports.ru.
Татьяна Тарасова, бывший тренер Тена
«Я не знаю, как жить среди такого бандитизма? Унесли жизнь гения, талантливого человека, которого мы все очень любили, любили его человеческие качества. Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов.
Я мёртвая, очень люблю его маму и папу. Только что звонила маме. Я запомню Дениса талантливым, трудолюбивым и лучшим. Сидел в Америке, никого не трогал, приехал – а его на тот свет отправили. Я даже не могу говорить, это просто беспредел», – цитирует Тарасову агентство Sports.ru.
Брайан Орсер, канадский тренер по фигурному катанию
Как пишет агентство Sports.ru, специалист выразил соболезнования близким Тена от лица своих учеников – Юдзуру Ханю, Джейсона Брауна, Хавьера Фернандеса, Габриэль Дэйлман и Евгении Медведевой. «Денис Тен. Мир фигурного катания потерял потрясающего спортсмена. Наши мысли с семьей Дениса. Твоя страсть продолжит жить. Юдзуру, Джейсон, Хавьер, Габриэль, Евгения и вся наша команда», – написал Орсер.
Алекс Шибутани, фигурист, бронзовый призёр Олимпийских игр и серебряный призёр Чемпионата мира
Денис был выдающимся атлетом, артистом, музыкантом и лидером. Он был потрясающим во многих проявлениях, но, возможно, его самым большим даром была доброта и сострадание, которые он проявлял к окружающим. Мы всегда обсуждали с Денисом возможность навестить его в Казахстане. И в 2015 году мы сделали это. Тогда Денис организовал ледовое шоу и пригласил нас участвовать в нём. Это был невероятный опыт и он изменил мою жизнь. Это видео мы сделали в память о нём
Love you, D10. I’m honored and so grateful that I had the opportunity to meet you. Thank you for being my friend. I hope that we meet again someday.— Alex Shibutani (@AlexShibutani) July 19, 2018
Нэйтан Чен, действующий чемпион мира по фигурному катанию:
Я грущу и шокирован известием о смерти Дениса Тена. Он вдохновлял меня и все наше сообщество фигурного катания. По нему будут невероятно скучать.
Саша Коэн, фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр и трёхкратный призёр Чемпионата мира
Сегодня жестоко отняли жизнь Дениса Тена. Денису было всего лишь 25 и его будущее было полно возможностей. Я до глубины души потрясена и опечалена его кончиной. Я выражаю почтение его слишком короткой жизни вместе с остальной частью конькобежного сообщества, его семьёй, друзьями и поклонниками.
Denis Ten’s life was brutally taken today. Denis was only 25, and had so many opportunities ahead of him. I’m deeply shaken and saddened by his death. I honor his much too short life alongside the rest of the skating community, his family, friends, and fans. #denisten #rip pic.twitter.com/JfonSDc7nr— Sasha Cohen (@SashaCohenNYC) July 19, 2018
Евгений Плющенко, фигурист, Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира
Денис,дружище,нет слов...Добрый,искренний,скромный .. Помню как маленьким мальчиком впервые увидел тебя когда ты смотрел мои тренировки...,не верю,не хочу верить...Ты -был украшением любого турнира и любого шоу!Весь мир Фигурного Катания скорбит,как и твой народ и твоя страна и твои поклонники во всем Мире !Помним и любим.... самые искренние соболезнования семье и близким.Держитесь.
Международный олимпийский комитет
«Денис Тен был блестящим спортсменом и представителем своей дисциплины, доброжелательным и притягательным человеком. Это большая трагедия потерять его в таком юном возрасте», - выразил соболезнования президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
“Denis Ten was a great athlete and a great ambassador for his sport. A warm personality and a charming man. Such a tragedy to lose him at such a young age.” -IOC President Thomas Bach pic.twitter.com/YIZhBHy6Fi— Olympics (@Olympics) July 19, 2018
Шоу «Звёзды на льду»
Денис Тен покинул нас слишком рано. Покойся с миром, Денис. Твоя семья из Звёзд на льду будет скучать по тебе.
Denis Ten - gone much too soon.— Stars on Ice (@starsonice) July 19, 2018
Rest in Peace, Denis. Your SOI family will miss you. pic.twitter.com/t6jQCHWCHK
SkateCanada, Международная организация конькобежного спорта
Мы шокированы и опустошены новостями о трагическом уходе Дениса Тена. Наши глубочайшие соболезнования семье Дениса и его друзьям, а также всему мировому сообществу конькобежцев.
We are shocked and saddened by the news of Denis Ten’s tragic passing. Our deepest condolences go out to Denis’ family and friends, and the worldwide skating family. pic.twitter.com/qqJRJ1KsvK— Skate Canada / Patinage Canada (@SkateCanada) July 19, 2018
Скотт Гамильтон, Олимпийский чемпион и общественный деятель
Я очень подавлен известием об убийстве Дениса Тена. Он был настолько талантлив, что в любой день мог стать лучшим в мире. Он был очень добрым, спокойным и чутким человеком, которого любило всё сообщество конькобежцев. Моё сердце было разбито, когда я услышал эту новость. По нему будут сильно скучать.
Devastated to hear of Denis Ten’s murder. This man was a talent, who on any day, could best the world. As a man he was kind, quiet and gentle, and beloved in the skating community. My heart shattered when I heard the news. He will be sorely missed. #Senseless pic.twitter.com/qO5tUrWTaS— Scott Hamilton (@ScottHamilton84) July 19, 2018
Джонни Вейр, американский фигурист, фэшн-дизайнер и спортивный комментатор
Полностью опустошён от новости об уходе Дениса Тена. Он был настолько светлым и добрым человеком, насколько и талантливым. Это невероятная потеря и трагедия. Моё сердце сейчас с его семьёй и близкими.
Completely devastated by the passing of Denis Ten. He was as bright and kind as he was talented. This is such an incredible loss and tragedy. My heart is with his family and loved ones. pic.twitter.com/pXGB2OdvYg— Johnny Weir (@JohnnyGWeir) July 19, 2018
Кристин Бреннан, колумнист USA Today и комментатор ABC News, CNN и ряда других СМИ
Денис Тен, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, также участвовал в состязаниях в Пхёнчхане пять месяцев назад. Сделала эти фото когда Денис покинул лёд и присоединился к своему тренеру, почтенному Фрэнку Кэрроллу, чтобы узнать о своих результатах. Для меня было большим удовольствием писать о Денисе. Ужасные новости сегодня.
Denis Ten, 2014 Olympic bronze medalist, also competed in Pyeongchang five months ago. Took these photos as Denis left the ice and joined his coach, the venerable Frank Carroll, for his scores. Denis was a delight to cover. Such awful news today. pic.twitter.com/7ZjBz4WMJT— Christine Brennan (@cbrennansports) July 19, 2018