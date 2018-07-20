Процесс / Общество
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20 июля 2018
Фото с сайта Times.com

​Мир скорбит о кончине Дениса Тена

Профессиональные организации, фигуристы и пресса со всего мира отреагировали на известие о смерти спортсмена

​Мир скорбит о кончине Дениса Тена

Спустя почти сутки в интернете появились тысячи сообщений с соболезнованиями из-за гибели фигуриста Дениса Тена. Сообщество фигуристов, пресса и поклонники со всего мира скорбят о его скоропостижной кончине и делятся лучшими воспоминаниями, которые связывают их со спортсменом.

Елена Буянова, бывший тренер Тена

«Мы в полном потрясении от трагедии, которую до сих пор не можем осознать. Денис всегда хотел прославлять свою страну, он мечтал об этом с детских лет. И он стал не просто героем своего народа, но и его сыном. Он сделал так, чтобы вся страна его полюбила. Он мечтал жить в этой стране. И так погибнуть в ней – им обожаемой и любимой – это чудовищно. Его любили все, в нашем ЦСКА его обожал каждый – от администратора до продавца буфета.

«Сегодня скорбит весь ЦСКА. Мы все соболезнуем его семье, его маме Оксане. Он был гениальным спортсменом, любил дело, которым занимался. Он делал у нас первые шаги в профессиональном спорте. Был ярким, самобытным, смешным. Алмазом, который надо было правильно огранить. Спортсменом с большим будущим», – рассказала Буянова агентству Sports.ru.

Татьяна Тарасова, бывший тренер Тена

«Я не знаю, как жить среди такого бандитизма? Унесли жизнь гения, талантливого человека, которого мы все очень любили, любили его человеческие качества. Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов.

Я мёртвая, очень люблю его маму и папу. Только что звонила маме. Я запомню Дениса талантливым, трудолюбивым и лучшим. Сидел в Америке, никого не трогал, приехал – а его на тот свет отправили. Я даже не могу говорить, это просто беспредел», – цитирует Тарасову агентство Sports.ru.

Брайан Орсер, канадский тренер по фигурному катанию

Как пишет агентство Sports.ru, специалист выразил соболезнования близким Тена от лица своих учеников – Юдзуру Ханю, Джейсона Брауна, Хавьера Фернандеса, Габриэль Дэйлман и Евгении Медведевой. «Денис Тен. Мир фигурного катания потерял потрясающего спортсмена. Наши мысли с семьей Дениса. Твоя страсть продолжит жить. Юдзуру, Джейсон, Хавьер, Габриэль, Евгения и вся наша команда», – написал Орсер.

Алекс Шибутани, фигурист, бронзовый призёр Олимпийских игр и серебряный призёр Чемпионата мира

Денис был выдающимся атлетом, артистом, музыкантом и лидером. Он был потрясающим во многих проявлениях, но, возможно, его самым большим даром была доброта и сострадание, которые он проявлял к окружающим. Мы всегда обсуждали с Денисом возможность навестить его в Казахстане. И в 2015 году мы сделали это. Тогда Денис организовал ледовое шоу и пригласил нас участвовать в нём. Это был невероятный опыт и он изменил мою жизнь. Это видео мы сделали в память о нём

Нэйтан Чен, действующий чемпион мира по фигурному катанию:

Я грущу и шокирован известием о смерти Дениса Тена. Он вдохновлял меня и все наше сообщество фигурного катания. По нему будут невероятно скучать.

Саша Коэн, фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр и трёхкратный призёр Чемпионата мира

Сегодня жестоко отняли жизнь Дениса Тена. Денису было всего лишь 25 и его будущее было полно возможностей. Я до глубины души потрясена и опечалена его кончиной. Я выражаю почтение его слишком короткой жизни вместе с остальной частью конькобежного сообщества, его семьёй, друзьями и поклонниками.

Евгений Плющенко, фигурист, Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира

Международный олимпийский комитет

«Денис Тен был блестящим спортсменом и представителем своей дисциплины, доброжелательным и притягательным человеком. Это большая трагедия потерять его в таком юном возрасте», - выразил соболезнования президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Шоу «Звёзды на льду»

Денис Тен покинул нас слишком рано. Покойся с миром, Денис. Твоя семья из Звёзд на льду будет скучать по тебе.

SkateCanada, Международная организация конькобежного спорта

Мы шокированы и опустошены новостями о трагическом уходе Дениса Тена. Наши глубочайшие соболезнования семье Дениса и его друзьям, а также всему мировому сообществу конькобежцев.

Скотт Гамильтон, Олимпийский чемпион и общественный деятель

Я очень подавлен известием об убийстве Дениса Тена. Он был настолько талантлив, что в любой день мог стать лучшим в мире. Он был очень добрым, спокойным и чутким человеком, которого любило всё сообщество конькобежцев. Моё сердце было разбито, когда я услышал эту новость. По нему будут сильно скучать.

Джонни Вейр, американский фигурист, фэшн-дизайнер и спортивный комментатор

Полностью опустошён от новости об уходе Дениса Тена. Он был настолько светлым и добрым человеком, насколько и талантливым. Это невероятная потеря и трагедия. Моё сердце сейчас с его семьёй и близкими.

Кристин Бреннан, колумнист USA Today и комментатор ABC News, CNN и ряда других СМИ

Денис Тен, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, также участвовал в состязаниях в Пхёнчхане пять месяцев назад. Сделала эти фото когда Денис покинул лёд и присоединился к своему тренеру, почтенному Фрэнку Кэрроллу, чтобы узнать о своих результатах. Для меня было большим удовольствием писать о Денисе. Ужасные новости сегодня.

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