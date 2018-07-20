​Мир скорбит о кончине Дениса Тена

Елена Буянова, бывший тренер Тена

«Мы в полном потрясении от трагедии, которую до сих пор не можем осознать. Денис всегда хотел прославлять свою страну, он мечтал об этом с детских лет. И он стал не просто героем своего народа, но и его сыном. Он сделал так, чтобы вся страна его полюбила. Он мечтал жить в этой стране. И так погибнуть в ней – им обожаемой и любимой – это чудовищно. Его любили все, в нашем ЦСКА его обожал каждый – от администратора до продавца буфета.

«Сегодня скорбит весь ЦСКА. Мы все соболезнуем его семье, его маме Оксане. Он был гениальным спортсменом, любил дело, которым занимался. Он делал у нас первые шаги в профессиональном спорте. Был ярким, самобытным, смешным. Алмазом, который надо было правильно огранить. Спортсменом с большим будущим», – рассказала Буянова агентству Sports.ru.

Татьяна Тарасова, бывший тренер Тена

«Я не знаю, как жить среди такого бандитизма? Унесли жизнь гения, талантливого человека, которого мы все очень любили, любили его человеческие качества. Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов.

Я мёртвая, очень люблю его маму и папу. Только что звонила маме. Я запомню Дениса талантливым, трудолюбивым и лучшим. Сидел в Америке, никого не трогал, приехал – а его на тот свет отправили. Я даже не могу говорить, это просто беспредел», – цитирует Тарасову агентство Sports.ru.

Брайан Орсер, канадский тренер по фигурному катанию

Как пишет агентство Sports.ru, специалист выразил соболезнования близким Тена от лица своих учеников – Юдзуру Ханю, Джейсона Брауна, Хавьера Фернандеса, Габриэль Дэйлман и Евгении Медведевой. «Денис Тен. Мир фигурного катания потерял потрясающего спортсмена. Наши мысли с семьей Дениса. Твоя страсть продолжит жить. Юдзуру, Джейсон, Хавьер, Габриэль, Евгения и вся наша команда», – написал Орсер.

Алекс Шибутани, фигурист, бронзовый призёр Олимпийских игр и серебряный призёр Чемпионата мира

Денис был выдающимся атлетом, артистом, музыкантом и лидером. Он был потрясающим во многих проявлениях, но, возможно, его самым большим даром была доброта и сострадание, которые он проявлял к окружающим. Мы всегда обсуждали с Денисом возможность навестить его в Казахстане. И в 2015 году мы сделали это. Тогда Денис организовал ледовое шоу и пригласил нас участвовать в нём. Это был невероятный опыт и он изменил мою жизнь. Это видео мы сделали в память о нём