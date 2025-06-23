Анастасия Аммосова, inVision U: «Мы хотим взращивать лидеров, способных улучшить жизнь в своих странах»

В 2025 году компания inDrive запускает свой университет inVision U, в котором пересматривает традиционные подходы к высшему образованию. Он будет готовить лидеров для развивающихся стран, стремящихся помочь своим сообществам в решении социальных проблем. В интервью «Власти» операционный директор университета Анастасия Аммосова рассказывает о том, как поступить в inVision U, почему вуз поощряет инициативность и хочет вовлекать студентов в организацию их жизни, а также об ориентированности процесса обучения на решение проблем и работу в команде.
Как вы пришли к идее сделать университет? И что он из себя представляет?
Это идея Арсена Томского, он уже 10 лет мечтает об университете. Ее основа в том, чтобы взращивать не просто специалистов, а именно лидеров в развивающихся странах, которые будут помогать своим сообществам и родине.
Мы отталкиваемся от того, чего хочет сам студент. Зачем люди стремятся получить образование в топовых университетах и какие цели у них есть в жизни? Конечно, в 17 лет довольно сложно ответить на этот вопрос. Но если у ребенка есть желание внести свой позитивный вклад в развитие страны и есть понимание, как решить определенную проблему, то это идеальный кандидат для обучения в нашем университете.
У компании inDrive есть большая миссия сделать положительный вклад в жизнь одного миллиарда человек. Мы, как сотрудники, можем работать только с ограниченным числом людей. Но если мы растим лидеров, каждый из которых хочет сделать свой вклад, то наша цель становится выполнимой. Это долгосрочный проект. Разумеется, мы понимаем, что сначала студенты будут учиться, потом пройдет какое-то время, в течение которого они будут работать над своими проектами, и только потом станет виден как-то результат.
Насколько я понимаю, это, в том числе, попытка сделать престижный университет внутри Казахстана, доступный для людей самых разных социальных слоев, у кого может не быть возможности поехать за границу за качественным образованием.
Дело не в том, что мы предлагаем качественное образование тем, кто не может уехать за границу. Здесь есть ценностный момент. Я искренне верю, что каждый человек хочет привнести в жизнь общества что-то позитивное. И мы даем такую возможность с помощью своего университета.
Плюс, когда мы переехали в Казахстан, мы были удивлены, что получатели грантов должны отработать их после окончания учебы. Этот принцип не совсем подходит нашему университету. Мы считаем, что каждый человек свободен выбирать и делать то, что ему хочется. Поэтому, если человек отучился и решил продолжить обучение за рубежом, это его полное право. Но мы надеемся, что укрепив ценности и мировоззрение, он решит развивать свою страну.
Какое место занимает доступность образования в концепции вашего университета?
У нас полностью бесплатное образование на этапах подготовки к бакалавриату и самого бакалавриата. За образование будет платить компания inDrive и лично Арсен Томский. Это даст возможность каждому выпускнику школы, вне зависимости от его социального слоя и уровня жизни, получить очень хорошее образование.
Если потенциальный студент из многодетной семьи, из отдаленного региона Казахстана, то его родителям вообще не нужно будет беспокоиться о том, что он уехал в Алматы и что с ним там будет. У таких студентов будет достаточно денег, поскольку им будут выплачивать стипендию, а также покрывать расходы на проживание, питание и транспорт. Это одна из самых потрясающих возможностей, которые мы можем предложить.
А насколько сильная подготовка должна быть у абитуриента, прежде чем начать учиться на любой из программ вашего бакалавриата?
Обучение у нас будет полностью проходить на английском языке. Поэтому при поступлении потребуются документы, подтверждающие его знание на уровне upper-intermediate. Но нам не хочется из-за недостаточного языка лишать образовательных возможностей ребят, которые живут в различных регионах страны, где не всегда есть хорошие учителя английского. Поэтому мы хотим дать им мягкий способ адаптации к бакалавриату через программу Foundation.
У тех абитуриентов, которые придут к нам на Foundation, а потом поступят на первый курс, сохранятся стипендии и покрытие расходов. У тех же, кто придет сразу на бакалавриат, тоже будет возможность подать на стипендию. Но если они ее не получат, то смогут продолжить учиться бесплатно и оплачивать проживание из своих средств.
Какой будет программа foundation и насколько будет сложно на нее попасть?
Мы будем обучать языкам, математике и IT-навыкам. Мы считаем, что лидеры должны быть трехъязычными. Поэтому если у кого-то будут сложности с казахским, русским или английским языком, дети смогут подтянуть свои знания.
Заявки мы будем принимать до 30 июня. И поскольку это подготовительная программа, ЕНТ потенциальным студентам сдавать не нужно. Сначала им нужно будет подать заявку — она очень простая и находится на нашем сайте. Затем им на почту придет письмо с описанием 10-минутного видео о себе, которое им нужно будет подготовить.
В нем нужно будет рассказать о том, почему человек хочет учиться в нашем университете. Для нас будут важны не только академические составляющие, а гораздо больше — мотивация и мечты ребенка. Таким образом мы хотим узнать чем дети уже занимаются и хотят заниматься в будущем.
После получения и изучения видео мы проведем довольно большую серию интервью. Мы не хотим, чтобы процесс отбора выглядел так: отправил заявку и забыл о ней. Мы нацелены на коммуникацию, на двусторонний диалог.
Как вы подходите к организации программы обучения?
Над содержанием нашей образовательной программы сейчас трудятся специалисты из университетов со всего мира. Они создают её с учетом всех недостатков своих вузов и рабочего опыта. У нас будет очень интересная программа, ориентированная на практику.
Но мы также хотим вовлекать студентов в процесс создания и изменения программы. Сейчас, к примеру, у нас есть выпускники программы Beginit, которые получат грант, чтобы целый год заниматься социальными проектами. Они предлагают классные идеи и мы подумали: а почему бы не встроить этот элемент в процесс обучения?
Когда ты учишься в обычном университете, то ты находишься в жесткой бюрократической системе, где нельзя сделать шаг в сторону. Мы выбираем другой подход. Допустим, студенты предложат нам другой формат общежитий. Почему нет? По такому же принципу мы можем обсуждать все остальные вопросы, включая питание. Нам важно понимать то, как мы вместе можем проще и лучше все организовать. Мы в этом плане очень гибкие.
Мы не хотим построить университет и обнести его стеной.
Обучение в период foundation будет проходить прямо в офисе компании inDrive. Здесь у студентов будет место, где они смогут работать. У нас уже выделено для этого два кабинета. Почему мы не делаем университет отдельно от компании? Потому что ребята должны быть внутри социума и сообщества, они должны видеть как устроены рабочие процессы.
Плюс наши коллеги скоро запустят потрясающую программу, в которой они смогут стать менторами студентов inVision U. Причем не только профессионально — для тех, кто заинтересован в IT или маркетинге — но и в остальных сторонах жизни. Они смогут встречаться в офисе, пить чай и обсуждать какие-то вопросы. Мне кажется, что это то, чего часто не хватает студентам, особенно в больших университетах с 15 000 студентов. В таких условиях сложно уделить внимание каждому. У нас же ситуация другая, потому что в нашем университете при максимальной загрузке через четыре года будет всего 450 человек. Это очень камерный, небольшой вуз. И такой подход позволит преподавателям и команде уделять внимание всем учащимся.
Вы сказали, что ваша команда изучает недостатки существующих университетов и программ бакалавриата. В чем они заключаются?
Наша команда — это группа советников, которые занимают довольно высокие позиции в университетах по всему миру. Они тоже считают, что образование — фундаментальная сфера. И со времен Аристотеля в ней произошло не так уж много изменений, поэтому многие вещи в университетах устарели. Например, когда приходит лектор и читает что-то из книжки, а ты за ним записываешь — это максимально устаревшая модель, которая больше нигде, кроме стран постсоветского союза, не используется.
[Благодаря искусственному интеллекту] ты уже можешь за секунду получить ответ на абсолютно любой вопрос. Поэтому, как мне кажется, университеты должны в основном делать упор на навыки, которые человек сможешь совершенствовать и после окончания учебы. Это не обязательно конкретные профессиональные навыки. Нужно обучаться чему-то более универсальному.
Каждый из нас всегда является частью команды, поэтому нам очень важно уметь находить общий язык с другими людьми, совместно работать, налаживать динамику отношений внутри коллектива. И мы будем обучать этому ребят с самого начала.
Но основным ориентиром для университета будет набор дисциплин STEM?
Наш подход больше похож на Liberal Arts. То есть, первый курс будет одинаковым для всех пяти специальностей. Они будут обучаться вместе, чтобы понять, как думают люди из других профессиональных сфер. Потом это позволит им эффективно работать внутри коллектива.
Часто командный подход и ориентацию на решение проблем относят к STEM, но это не так. Оба этих навыка применимы ко всем остальным сферам жизни, в том числе к вопросам личного характера вроде тайм-менеджмента.
И первый год бакалавриата как раз даст студентам пространство для того, чтобы присмотреться к какой-то профессии и решить, хочет он оставаться в ней или стоит выбрать что-то другое, верно?
Да. Если окажется так, что студент выбрал не то, чем хотел заниматься, то он сможет поменять специальность. И ему при этом не нужно будет за что-либо переживать, потому что у всех в начале будут одинаковые предметы.
Еще эта программа удобна тем, что она будет позволять менять страну обучения. Кампус в Казахстане — это только начало нашего университетского проекта. Мы уже подбираем локацию для следующего кампуса: это будет либо Непал, либо Марокко, либо Мексика. И в будущем наши студенты получат возможность ездить по обмену в другие кампусы, чтобы понимать, как идет процесс обучения там и что беспокоит студентов в этих странах. Таким образом мы хотим создать международную платформу.
А Liberal Arts в вашем случае предполагает, что студенты будут сами выбирать дисциплины внутри своей специальности или там все же будет обязательная часть?
Нет, будет обязательный компонент. Там обычно есть major и minor курсы. Студент все-таки должен стать профессионалом в выбранной им специальности. А вот в minor части он сможет выбирать уже какие-то другие предметы.
А расскажите про наполнение самого бакалавриата. Обычно на него отводится четыре года, иногда три. Идея длительного образования по-прежнему кажется вам актуальной или вы считаете, что все можно освоить быстрее?
Сама я училась шесть лет на специалитете в МГТУ им. Баумана, где считалось, что нельзя выпустить инженера за меньшее время. Сейчас на бакалавриате все учатся четыре года и это уже сокращенная форма. Первый год у нас предназначен для расширения кругозора, а второй и третий — для получения знаний по своей специальности. Четвертый год будет посвящен проектам и командной работе студентов.
Например, вы думаете заняться вопросом нехватки водных ресурсов в Казахстане. Инженеры будут решать технические задачи, а социологи — разбираться с тем, действительно ли такая проблема существует и как с ней сталкиваются другие люди. Этап изучения важен, потому что очень часто в мире появляются продукты без должной обратной связи. Как итог не совсем понятно, кто ими может пользоваться. Потом этот продукт нужно будет упаковать. Для этого в команде будут специалисты по маркетингу и PR. И если проблема не решается усилиями только этих людей, то нужно, вероятнее всего, внедрить законодательное изменение или реформу, с чем поможет специалист по государственному управлению.
В конце бакалавриата проекты будут представлены как результат обучения студентов. И те проекты, которые будут обещать наибольший социальный эффект, получат финансирование для реализации на срок до 18 месяцев. То есть, нашим выпускникам не всегда нужно будет после обучения бежать и искать работу. У них будет возможность продолжать развитие своих проектов. Это, как мы надеемся, даст им возможность остаться в своей стране и трудиться над тем, что им действительно интересно.
Получается, что университет будет больше ориентирован решение социальных проблем? Говоря иначе, он открывается не для того, чтобы inDrive обеспечивал себя инженерами, программистами и другими специалистами?
У inDrive нет задачи использовать университет, чтобы обеспечить себя кадрами. У нашего CEO есть большая идея о том, что капитализм может работать по-другому. Логика здесь такая, что открывая бизнес в какой-либо стране, мы помогаем местному сообществу улучшать жизнь в ней. В результате и бизнес хорошо развивается, и местное сообщество получает поддержку.
Сейчас в мире хватает ресурсов для того, чтобы все страны и люди могли жить в достатке. Однако мы по-прежнему живем в том мире, в котором живем. Но если мы своими действиями сможем показать, что капитализм способен работать иначе, возможно что другие владельцы бизнесов последуют нашему примеру. Потому что многие из них тоже хотят сделать положительный вклад в развитие сообществ.
Я бы поспорил с вашим утверждением о том, что со времен Аристотеля образование не изменилось. Мне кажется оно стало гораздо более коммерциализированным. Университеты перестали отличаться от какого-либо другого бизнеса: во многом их суть сводится к тому, чтобы генерировать больше доходов. Ваша логика отличается от этого. Почему вам кажется, что она жизнеспособна?
Как только люди решили ввести образование в массы, сразу началась коммерциализация. В результате появилось огромное количество учебных заведений, качество деятельности которых невозможно отследить. В Казахстане сейчас открывается множество филиалов иностранных вузов. Это прекрасно, но в основном обучение в них будет вестись на платной основе. Такая модель не позволяет студентам планировать и распределять расходы по своему усмотрению.
Наша модель сильно отличается от этого, с учетом того, что у нас бесплатное обучение. Конечно это не подойдет другим университетам, однако наша цель взрастить новое поколение лидеров и они нужны в ограниченном количестве. В связи с этим у нас будет небольшое учебное заведение, эта компактность позволит нам больше экспериментировать, оставаться гибкими и эффективными.
Расскажите про то, как вы будете работать с преподавателями. Коммерчески ориентированные университеты часто отодвигают научные и социальные приоритеты назад, фокусируясь на запросах родителей и студентов. И преподаватели вынуждены подстраиваться под такую сервисную модель. Вы хотите действовать по-другому?
Абсолютно верно замечено, что когда студент учится на платной основе, это становится похоже на какое-то обслуживание, как будто ты пришел в ресторан. Мы уходим от этой проблемы за счет того, что обучение финансируется не родителями, а покрывается грантами. Мы не заинтересованы в том, чтобы обучать немотивированных и недисциплинированных студентов.
Поэтому весь преподавательский состав отбирается на основании того, насколько они разделяют нашу концепцию.
Тем людям, которых мы уже набрали, это очень интересно. Я вижу насколько они хотят перестать быть частью бюрократической машины, где они почти не могут проявлять инициативу и внести какой-то интересный элемент в свою образовательную программу. В этом плане у нас гораздо больше гибкости. Мы дадим преподавателям больше возможностей, чтобы реализовать и свой потенциал, и помочь студентам. Преподавание — это ведь не только академическая работа. Оно чем-то похоже на родительскую заботу, процесс воспитания. Ты не можешь просто ходить за ребенком и говорить, что он все делает неправильно. Ты должен на своем примере показывать то, как ты следуешь своим ценностям, как относишься к людям вокруг и как помогаешь им решить проблемы.
Хотелось бы спросить и о будущем каждого студента после окончания вашего университета. Если они не получат от вашей компании финансирование для своих социальных проектов, будет ли у них достаточно мест для трудоустройства? Государственный сектор, к примеру, не всегда приветлив к тем, кто приходит с какими-то проектами изменений.
Это действительно важный вопрос для выпускников. Особенно потому, что, как и 20 лет назад, от них требуют опыт работы. Хотя совершенно логично, что сразу после обучения его нет. Поэтому некоторые студенты начинают работать на старших курсах. Либо же сами университеты предлагают им заняться итоговыми проектами, которые впоследствии помогают им в трудоустройстве.
Нам тоже кажется, что проекты — классное решение для портфолио студентов. Наличие такого опыта уже большой результат, потому что ты знаешь как выглядят процессы, ты работал в команде и пришел к какому-то результату. Таких людей будут брать на работу с большей охотой.
Помимо тех, кто делает социальные проекты, мы также хотим выпускать основателей бизнесов. Мы надеемся, что они будут открывать свое дело с правильными установками.
Но прежде чем студенты будут предлагать свои инициативы государству, они должны будут разобраться в том, как работает эта система. Для этого у нас есть программа по государственной политике. И когда человек поймет, как все устроено, ему будет легче прийти к мысли о том, как предложить свой проект корректно, чтобы он мог быть внедрен.
Идею нашего университета очень поддерживает как министерство науки и высшего образования, так и правительство Казахстана в целом. Первый курс мы будем проводить при Satbayev University, действуя как независимый факультет. Скоро нам должны выделить пространство для занятий и мы оформим его в стиле нашего офиса.
А будут ли какие-то траектории, которые позволят студентам устроиться в inDrive?
Думаю, это будет зависеть от того, какие вакансии у нас будут открыты на момент выпуска из университета. Но вообще к нам в команду приходит много студентов. И мы очень ценим, когда у них уже есть определенные навыки. Помимо этого все определяет желание человека. Если он будет любить свою работу, то и выполнять ее он будет с большей эффективностью.
Когда человек приходит к нам и рассказывает о своих ценностях, мы смотрим на то, насколько наши взгляды совпадают. Если совпадают, мы рассказываем о том, чем занимаемся. Затем мы обращаем внимание на дисциплину, потому что неважно какой день — плохой или хороший — нам нужно выходить на работу. Для нас важны инициативность человека и психологическая стабильность для выполнения задач.
Всему этому мы как раз учим своих студентов. И ровно для этого мы решили организовать обучение у себя в офисе. Потому что у нас здесь именно такая атмосфера. Нам важно, чтобы студенты прониклись ценностями компании и тем, как наши сотрудники относятся к своему делу.
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