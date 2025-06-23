Анастасия Аммосова, inVision U: «Мы хотим взращивать лидеров, способных улучшить жизнь в своих странах»

В 2025 году компания inDrive запускает свой университет inVision U, в котором пересматривает традиционные подходы к высшему образованию. Он будет готовить лидеров для развивающихся стран, стремящихся помочь своим сообществам в решении социальных проблем. В интервью «Власти» операционный директор университета Анастасия Аммосова рассказывает о том, как поступить в inVision U, почему вуз поощряет инициативность и хочет вовлекать студентов в организацию их жизни, а также об ориентированности процесса обучения на решение проблем и работу в команде.

Как вы пришли к идее сделать университет? И что он из себя представляет?

Это идея Арсена Томского, он уже 10 лет мечтает об университете. Ее основа в том, чтобы взращивать не просто специалистов, а именно лидеров в развивающихся странах, которые будут помогать своим сообществам и родине.

Мы отталкиваемся от того, чего хочет сам студент. Зачем люди стремятся получить образование в топовых университетах и какие цели у них есть в жизни? Конечно, в 17 лет довольно сложно ответить на этот вопрос. Но если у ребенка есть желание внести свой позитивный вклад в развитие страны и есть понимание, как решить определенную проблему, то это идеальный кандидат для обучения в нашем университете.

У компании inDrive есть большая миссия сделать положительный вклад в жизнь одного миллиарда человек. Мы, как сотрудники, можем работать только с ограниченным числом людей. Но если мы растим лидеров, каждый из которых хочет сделать свой вклад, то наша цель становится выполнимой. Это долгосрочный проект. Разумеется, мы понимаем, что сначала студенты будут учиться, потом пройдет какое-то время, в течение которого они будут работать над своими проектами, и только потом станет виден как-то результат.

Насколько я понимаю, это, в том числе, попытка сделать престижный университет внутри Казахстана, доступный для людей самых разных социальных слоев, у кого может не быть возможности поехать за границу за качественным образованием.

Дело не в том, что мы предлагаем качественное образование тем, кто не может уехать за границу. Здесь есть ценностный момент. Я искренне верю, что каждый человек хочет привнести в жизнь общества что-то позитивное. И мы даем такую возможность с помощью своего университета.

Плюс, когда мы переехали в Казахстан, мы были удивлены, что получатели грантов должны отработать их после окончания учебы. Этот принцип не совсем подходит нашему университету. Мы считаем, что каждый человек свободен выбирать и делать то, что ему хочется. Поэтому, если человек отучился и решил продолжить обучение за рубежом, это его полное право. Но мы надеемся, что укрепив ценности и мировоззрение, он решит развивать свою страну.

Какое место занимает доступность образования в концепции вашего университета?

У нас полностью бесплатное образование на этапах подготовки к бакалавриату и самого бакалавриата. За образование будет платить компания inDrive и лично Арсен Томский. Это даст возможность каждому выпускнику школы, вне зависимости от его социального слоя и уровня жизни, получить очень хорошее образование.

Если потенциальный студент из многодетной семьи, из отдаленного региона Казахстана, то его родителям вообще не нужно будет беспокоиться о том, что он уехал в Алматы и что с ним там будет. У таких студентов будет достаточно денег, поскольку им будут выплачивать стипендию, а также покрывать расходы на проживание, питание и транспорт. Это одна из самых потрясающих возможностей, которые мы можем предложить.