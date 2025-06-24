Как жители Уральска вместо полиции расследуют убийства собак

Елена Иноземцева, директор фонда «Доброе Сердце Уральск», говорит, что до осени прошлого года в городе были единичные случаи отстрела.

«Но это не было так явно и так массово, собаки жили по много лет во дворах уже стерилизованные, чипированные, люди их кормили, – говорит зоозащитница. – Они знали жителей своего двора, детей, они охраняли свой двор. А тут началось – в одну ночь покосили почти всех, причем в основном стерилизованных, чипированных собак. Было такое страшное совпадение, что именно по тем адресам, куда в последнее время приезжал отлов, перестреляли собак».

По ее словам, волонтеры и обращались в полицию и природоохранную прокуратуру, но виновных не находили, а отстрелы продолжались.

«Там, где находили трупы животных, не работали камеры, в конце концов просто получилось так, что камеры не работают во всем городе, потому что уголка уже не осталось, где бы ни были отстрелены собаки», – говорит она.

Были зоозащитники и на приеме у заместителя акима, но он заявил, что городская ветеринарная станция не при чем, но вычислить стрелявших пока не удалось.

«Получается, вооруженные люди приезжают в город, стреляют – ведь могут попасть в случайного прохожего, это может закончиться трагедией! И тем не менее все молчат и бездействуют», – говорит Иноземцева.

«Любой человек может проводить отлов»

Анастасия Кузнецова живет в Уральске уже два года. Прошлым летом она помогала волонтерам оплатить лечение бездомного щенка, которому переехали лапу. Осенью волонтеры сообщили ей, что его застрелили на улице. Так Анастасия узнала о массовых отстрелах собак в Уральске.

В декабре девушка встретилась с начальником городской ветстанции. Он заверил, что всех отловленных собак стерилизуют и выпускают, а эвтаназии подлежат только агрессивные.

«Я предложила нашу схему по работе с бездомными животными – этот проект включает в себя создание фонда, потому что по словам того же начальника ветстанции, выделенных средств на стерилизацию плачевно не хватает», – говорит Кузнецова.

Она также предложила, чтобы на ветеринарной станции работали волонтеры, которые знают, как обращаться с собаками. В ее планах также было создать сайт или приложение, чтобы любой житель Уральска мог отследить работу ветстанции – посмотреть, сколько было собак было отловлено, какая работа была с ними проведена, и где их выпустили.