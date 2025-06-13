«На дальнейшую визу при нынешней администрации рассчитывать бесполезно»

«Мы не знаем, чего ожидать завтра»

Студент MBA в North American University, с которым «Власть» поговорила на условиях анонимности, говорит, что никто из его знакомых пока не столкнулся с проблемами из-за новой политики, но тревожность из-за неизвестности нарастает.

«Мы не знаем, чего ожидать завтра. Кажется, каждый день что-то меняется. Мы стараемся не читать новости, чтобы не сойти с ума», – говорит он.

По словам молодого человека, иностранные студенты максимально стараются не привлекать к себе внимания.

«Администрация университета рекомендует пока не покидать США, потому что нет гарантии, что нас впустят обратно. Нам также советуют всегда иметь при себе паспорт и иммиграционные документы, на случай, если остановит ICE (Иммиграционная и таможенная служба – В.)», – говорит он.

В МИДе Казахстана «Власти» сообщили, что пока обращений об аннулировании виз от казахстанских студентов не поступало. Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу в комментарии «Власти» также сказал, что если обращения поступят, ведомство ими займется. «Это моя работа – общаться с нашими партнерами, с друзьями», – ответил он на вопрос о том, будут ли вестись переговоры с администрацией США.

В министерстве науки и высшего образования «Власти» не смогли привести точное количество всех казахстанских студентов, обучающихся в США по различным программам.

По данным АО «Центр международных программ», которое администрирует программу «Болашак», сейчас в США на академическом обучении и стажировке находятся 587 стипендиатов, из них 488 человек по программе магистратуры, 24 человека – докторантуры и 75 человек проходят стажировки. Еще 145 ученых находятся в Штатах по программе «Научные стажировки».

В Центре сообщили, что информации о прекращении учебных виз среди стипендиатов «Болашака» и «Научных стажировок» пока не поступало.

В конце мая этого года администрация Дональда Трампа также лишила Гарвардский университет права принимать иностранных студентов.

Суд временно заблокировал это решение, пока продолжаются судебные разбирательства. Затем Дональд Трамп подписал указ, запрещающий иностранцам въезжать на территорию США для обучения в Гарварде, а госдепартаменту указал «рассмотреть возможность отзыва» действующих академических или обменных виз всех иностранных студентов. Затем суд временно заблокировал и этот указ.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в комментарии «Власти» назвал ситуацию «непростой», но, по его словам, министерство держит ситуацию на контроле.

«Сейчас паниковать рано, нужно дождаться решения суда. В США судебные инстанции могут определить окончательный формат – будет ли решение поддержано, либо оно не вступит в законную силу», – сказал он. По программе «Болашак» в Гарвардском университете обучается семь казахстанцев: пять магистрантов и два стажера.

«Мы на связи со всеми участниками программы. Как только будет принято официальное решение – вступит ли в силу это ограничение или будет отменено – мы, соответственно, примем необходимые меры», – сказал министр. По его словам, на случай, если ограничение вступит в силу, уже есть отработанный алгоритм действий.

«Еще во времена, когда я возглавлял "Болашак", создавалась комиссия, и, если ситуация касалась наших граждан, их специальностей, мы организовывали перевод в другие университеты, где подобных ограничений не было», – пояснил он. Так, по словам министра, студенты смогут продолжить обучение в одном из девяти университетов Лиги Плюща по той же специальности, на которую у них была назначена стипендия, и все эти университеты являются партнерами программы «Болашак».