«На дальнейшую визу при нынешней администрации рассчитывать бесполезно»

Весной этого года администрация президента США Дональда Трампа отозвала тысячи студенческих виз, в некоторых случаях требуя, чтобы студенты покинули страну немедленно. Изначально заявлялось, что причиной отзыва документов было участие студентов в пропалестинских протестах, однако вскоре стало ясно, что визы прекращались и за несущественные нарушения, никак не связанные с активизмом.
После судебных исков часть виз была восстановлена, но новая администрация открыто заявляет, что не планирует прекращать эту практику. В то же время продолжаются судебные тяжбы Гарвардского университета, который администрация Трампа пытается лишить права принимать иностранных студентов.
«Власть» поговорила с казахстанцами, обучающимися в США, о том, как их коснулась новая миграционная политика.
«Единственный способ – пойти лоб в лоб против администрации»
Казахстанец Жан Кашиков впервые приехал на Аляску подростком с семьей как турист. «Мне понравились люди, местность, горы, природа. Поэтому я решил сюда поступать», – рассказывает он.
Он получил два образования в университете Alaska Anchorage: степень бакалавра по математике и средне-специальное образование пилота. Его студенческая виза F1 позволяла после окончания учебы еще год работать по второй специальности – такая практика называется Optional Practical Training. Кашиков долго искал работу, и в итоге стал работать пилотом-инструктором в частном порядке.
«Я в основном работаю с людьми, у которых есть свой маленький самолет, и им нужно либо получить двухлетнюю переквалификацию, либо лицензию, или обучить детей. Поэтому спрос в принципе есть», – говорит он.
Молодой человек планировал дальше покупать уже свой самолет и подавать документы на визу для ведения бизнеса. Но в апреле все резко изменилось.
Для студентов после заезда на территорию США, поясняет он, действует форма удостоверения студента не-иммигранта, которой занимаются университеты через электронную программу SEVIS.
10 апреля Кашикову пришло письмо от университета, где говорилось, что в связи с событиями в стране вуз каждый день проводит скрининг своих студентов в этой базе данных, и его статус в SEVIS был завершен государством в одностороннем порядке. Университет рекомендовал ему либо выехать из страны, либо связаться с миграционным адвокатом.
«У нас в университете сотрудник действительно занимается и помогает студентам, но есть такие университеты, где офису международных студентов без разницы. И если студентам не сообщили, получится так, что они на лето выедут за границу к родителям и там за дверью останутся. Я подозреваю, что смысл был в этом. Поэтому, я думаю, государство не стало само со мной напрямую связываться», – предполагает Кашиков.
В тот же день он связался с двумя местными газетами и дал интервью.
«У нас сильно красный штат, многие за Трампа, они убеждены, что тут выдворяют каких-то опасных преступников, – рассказывает Кашиков. – Я собирался уезжать, и просто хотел напоследок сказать: вы знаете, тут выдворяют лично меня. Потому что меня много кто знает, мои друзья, знакомые знают, что я не бандит».
Через несколько дней Кашиков стал задумываться о том, чтобы все же проконсультироваться с иммиграционным адвокатом. За его дело бесплатно взялись Американское общество защиты гражданских прав и частный адвокат.
«Они сказали, что единственный способ здесь – пойти лоб в лоб против администрации, сказать, что она превышает свои полномочия и не имеет права так действовать. Доказывать, что произошла ошибка – бесполезно, потому что они никому добровольно визы не восстанавливают», – говорит Кашиков.
В иске он и его юристы указали, что государство нарушает пятую поправку к Конституции и акт об административных процедурах, так как с ним не связались не дали права быть услышанным. Кроме того, была нарушена Доктрина Аккарди: она гласит, что госорган не может отступиться от собственных правил.
Кашиков говорит, что иммиграционной службы на Аляске нет, так как штат небольшой, и там практически нет мигрантов. Ближайший иммиграционный офис находится в Сиэтле – в трех часах полета на самолете. Поэтому в суд со стороны государства направили местного госзащитника, и как оказалось, он до этого особенно не сталкивался с такими вопросами.
Как поясняет молодой человек, в судах выяснилось, что статус международных студентов прекращался в случаях, если их имя появлялось в центральной базе криминальных данных (National Crime Information Center). У Кашикова было два незначительных инцидента. В одном случае все обвинения были сняты, а в другом он превысил скорость на 18 миль в Джорджии, но двигался при этом со скоростью общего потока, так как в южных штатах, как правило, все водители превышают скорость примерно на 20 миль. По этому эпизоду его оштрафовали, но после того, как встал вопрос о его выдворении, штраф отозвали.
«Прокурор там тоже посчитал: зачем человеку жизнь ломать из-за штрафа в 300 долларов? Поэтому штат Джорджия пошел на уступку, и они этот штраф отозвали», – говорит Кашиков. Тем не менее в суде ему так и не удалось достоверно выяснить, из-за чего конкретно был отозван его легальный статус. При этом в правилах не прописана процедура выдворения из страны просто из-за того, что имя студента появляется в базе – только если нарушение касается миграционного законодательства.
В различных штатах с похожей ситуацией столкнулись тысячи студентов. После начала судебных процессов по всей стране их статусы начали восстанавливать, однако, по словам юристов, теперь у них появляется разрыв в легальном пребывании, и из-за того, что какое-то время они были на территории США без легального статуса, у них могут возникнуть новые проблемы вплоть до запрета на въезд в страну на несколько лет.
В итоге с Кашиковым государство заключило мировое соглашение. В нем говорится, что по той же причине его статус завершать не будут, даже если правила будут переписаны, и в них появится возможность выдворять по совпадению данных студента с криминальной базой.
Молодой человек пока планирует доработать до конца года, не выезжая из страны, потому что «на дальнейшую визу рассчитывать при нынешней администрации бесполезно», а затем уехать.
«Мы не знаем, чего ожидать завтра»
Студент MBA в North American University, с которым «Власть» поговорила на условиях анонимности, говорит, что никто из его знакомых пока не столкнулся с проблемами из-за новой политики, но тревожность из-за неизвестности нарастает.
«Мы не знаем, чего ожидать завтра. Кажется, каждый день что-то меняется. Мы стараемся не читать новости, чтобы не сойти с ума», – говорит он.
По словам молодого человека, иностранные студенты максимально стараются не привлекать к себе внимания.
«Администрация университета рекомендует пока не покидать США, потому что нет гарантии, что нас впустят обратно. Нам также советуют всегда иметь при себе паспорт и иммиграционные документы, на случай, если остановит ICE (Иммиграционная и таможенная служба – В.)», – говорит он.
В МИДе Казахстана «Власти» сообщили, что пока обращений об аннулировании виз от казахстанских студентов не поступало. Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу в комментарии «Власти» также сказал, что если обращения поступят, ведомство ими займется. «Это моя работа – общаться с нашими партнерами, с друзьями», – ответил он на вопрос о том, будут ли вестись переговоры с администрацией США.
В министерстве науки и высшего образования «Власти» не смогли привести точное количество всех казахстанских студентов, обучающихся в США по различным программам.
По данным АО «Центр международных программ», которое администрирует программу «Болашак», сейчас в США на академическом обучении и стажировке находятся 587 стипендиатов, из них 488 человек по программе магистратуры, 24 человека – докторантуры и 75 человек проходят стажировки. Еще 145 ученых находятся в Штатах по программе «Научные стажировки».
В Центре сообщили, что информации о прекращении учебных виз среди стипендиатов «Болашака» и «Научных стажировок» пока не поступало.
В конце мая этого года администрация Дональда Трампа также лишила Гарвардский университет права принимать иностранных студентов.
Суд временно заблокировал это решение, пока продолжаются судебные разбирательства. Затем Дональд Трамп подписал указ, запрещающий иностранцам въезжать на территорию США для обучения в Гарварде, а госдепартаменту указал «рассмотреть возможность отзыва» действующих академических или обменных виз всех иностранных студентов. Затем суд временно заблокировал и этот указ.
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в комментарии «Власти» назвал ситуацию «непростой», но, по его словам, министерство держит ситуацию на контроле.
«Сейчас паниковать рано, нужно дождаться решения суда. В США судебные инстанции могут определить окончательный формат – будет ли решение поддержано, либо оно не вступит в законную силу», – сказал он. По программе «Болашак» в Гарвардском университете обучается семь казахстанцев: пять магистрантов и два стажера.
«Мы на связи со всеми участниками программы. Как только будет принято официальное решение – вступит ли в силу это ограничение или будет отменено – мы, соответственно, примем необходимые меры», – сказал министр. По его словам, на случай, если ограничение вступит в силу, уже есть отработанный алгоритм действий.
«Еще во времена, когда я возглавлял "Болашак", создавалась комиссия, и, если ситуация касалась наших граждан, их специальностей, мы организовывали перевод в другие университеты, где подобных ограничений не было», – пояснил он. Так, по словам министра, студенты смогут продолжить обучение в одном из девяти университетов Лиги Плюща по той же специальности, на которую у них была назначена стипендия, и все эти университеты являются партнерами программы «Болашак».
«Без вас Гарвард – не Гарвард»
Бекзат (имя изменено по просьбе героя – В.) приложил много усилий, чтобы поступить в Гарвардский университет. «На каждом этапе были трудности. Мне потребовалось около полутора-двух лет», – говорит он.
Молодой человек уже заканчивал годичную программу магистратуры в Гарварде, когда из Казахстана ему сообщили новость о запрете вузу принимать иностранных студентов.
Вскоре об этом официально объявили в университете. Студентам посоветовали не торопиться покупать билет домой и пообещали максимально защищать.
«Сами американские студенты говорят: “Мы вас поддерживаем, Гарвард без вас – не Гарвард. Если у вас какие-то проблемы, скажите нам, мы поможем”», – рассказывает он.
Бекзат смог получить диплом, пока решение о запрете на прием иностранных студентов временно заблокировано. Он планировал год работать после окончания магистратуры, как позволяла его студенческая виза, но из-за решений администрации Трампа в итоге решил возвращаться в Казахстан.
Дана Масалимова окончила Школу госуправления Кеннеди в Гарварде после 18 лет карьеры в МИД. Сейчас она – научный сотрудник центра Дэвиса Гарвардского университета.
Она поясняет, что в Гарвардском университете 13 школ, куда входит колледж – здесь обучаются студенты бакалавриата, и 12 школ магистерской и профессиональной подготовки. По словам Масалимовой, около пяти студентов из Казахстана сейчас учатся в Гарвардском колледже. Пять казахстанцев также учатся в Школе госуправления имени Кеннеди, трое из них получили диплом 29 мая. Еще два студента из Казахстана учатся в Гарвардской высшей школе образования и тоже выпустились в этом году.
«Что касается приема на 2025-2026 учебный год, то важно отметить, что только на программу, по которой обучалась я – Mid-Career Mason Master of Public Administration – поступило 9 казахстанцев! Это огромное достижение для страны с относительно небольшим населением, а также показатель качества нашего человеческого капитала», – отмечает она.
По ее словам, студенты встревожены, но все же надеются, что Гарварду будет позволено принимать и обучать иностранных студентов.
После того, как суд продлил временный запретительный приказ, блокирующий решение о запрете на прием иностранных студентов, 4 июня президент Трамп подписал новую прокламацию, которой на шесть месяцев приостановил въезд в страну иностранным гражданам, желающим учиться или участвовать в программах обмена в Гарвардском университете, ссылаясь на «вопросы национальной безопасности». При этом прокламация также предписывает Государственному департаменту США рассмотреть вопрос об отмене уже выданных виз категории F-1 и J-1 нынешним студентам.
Гарвард вновь обратился в суд с обновленным иском, и 5 июня суд заблокировал действие и новой прокламации Белого дома. Теперь администрации Трампа придется решать, будет ли она обжаловать решение суда, также поясняет Масалимова. Она прогнозирует, что администрация подаст апелляцию в Апелляционный суд первого округа.
«Скорее всего, там исполнительная власть проиграет. Затем она может подать апелляцию в Верховный суд. Вот как сложится ситуация там, предсказывать очень сложно с учетом того, что на сегодня в Верховном суде установилось прочное консервативное большинство: шесть из девяти нынешних судей были назначены президентами-республиканцами», – говорит Масалимова.
Кроме того, новая прокламация Трампа опирается на Раздел 212(f) Закона США об иммиграции и гражданстве, который даёт президенту право запрещать въезд иностранцев, если это идет вразрез интересам Соединённых Штатов, также отмечает Масалимова.
«А ведь в 2018 году Верховный суд уже поддержал очень широкое толкование этих полномочий в деле «Трамп против Штата Гавайи», когда разрешил администрации запретить въезд из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением. Этот прецедент дает президенту широкие полномочия ограничивать въезд в страну, особенно если речь идёт о национальной безопасности», – также отмечает она.
В конце мая издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация Трампа также намеревается ввести проверку социальных сетей для всех, кто подает заявления на студенческие визы в США. Посольствам и консульским отделам США было приказано приостановить назначение новых собеседований для студенческих виз.
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