Что не так с сервисом верификации IMEI абонентских устройств?

С 24 марта в Казахстане вступили в силу правила, согласно которым все телефоны, приобретенные за рубежом, должны проходить проверку. Это должно исключить незаконный импорт. Проверку должны будут проходить импортеры и те, кто ввез приобретенный за границей телефон для личного использования.

На то, что за проверку будет взиматься отдельная плата, первым обратил внимание эко-активист Павел Александров.

«В самое ближайшее время импортеры будут обязаны платить по 3932 тенге (1 МРП) за каждый ввезенный телефон. За якобы "верификацию" IMEI номера. Причем, в лучших традициях утильсбора эта сумма будет поступать на счет какой-то частной ТООшки», – написал активист, добавив, что ежегодно в страну ввозится до четырех миллионов новых смартфонов, и «не в каждый калькулятор» поместится сумма, которую должны будут оплатить импортеры.

Компанию, которой принадлежит домен сервиса проверки – ТОО ATS Mediafon Kz, издание «Курсив» через ее единственного учредителя Владислава Сафарова связало с депутатом карагандинского областного маслихата Талгатом Утеубаевым. Сафаров и Утеубаев были соучредителями табачной компании до 14 мая этого года, после этого Сафаров покинул компанию.

В министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности также предусматривают возможность появления нескольких игроков, отбор компаний открыт на постоянной основе.

«Это создает гибкость в регулировании и способствует усилению конкуренции на рынке в будущем. Согласно приказу утверждены требования и создана комиссия для отбора компаний, интегрирующих свои системы с Базой данных идентификационных кодов (БДИК)», – сообщили в ведомстве в ответ на запрос «Власти».