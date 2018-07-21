«Не хватает духу сказать слово «был»

Сегодня, в 11 часов утра, Денис должен был быть в Астане, участвовать в тимбилдинге Банка развития Казахстана. Об этом рассказал на панихиде президент Национальной федерации конькобежцев Казахстана Болат Жамишев, один из немногих, выступивших без бумажки:

«Представляя Дениса Тена, я хотел сказать несколько слов о нем и хочу сейчас произнести эти слова. Дорогой Денис, вот ты молодой, тебе всего лишь 25 и ты стоишь перед аудиторией, где тоже, в основном, молодые люди. Ты, как человек, который знает, что от мечты к победе, нужно двигаться не за счет каких-то случайных факторов, не за счет связей, а только через труд, труд, труд. Наверное, ты лучше всего об этом сможешь рассказать сегодня, раскроешь эту тему. И свое вступительное слово я хотел сегодня закончить словами: «Денис, как замечательно, что ты у нас есть». И видя, сколько людей в этом зале, зная, что еще столько же в зал не могут попасть, поскольку нет мест, у меня не хватает духа сказать «был». Я повторю еще раз: «Денис, как замечательно, что ты у нас есть».