«Не хватает духу сказать слово «был»

Во Дворце спорта им. Балуана Шолака Денис проводил шоу «Денис Тен и друзья» и здесь с ним, нашим единственным чемпионом, прощались навсегда. Ощущение, что мы не только не уберегли его, но и не смогли с ним по-человечески проститься. Ощущение, что власти никогда не понимали силу его таланта, влияния и мощи. Тот, кто устраивал панихиду, не рассчитал, что столько людей любили и ценили Дениса: были открыты всего две двери, через которые не смогла протиснуться толпа желающих отдать дань памяти спортсмену. Жаркое алматинское солнце было беспощадно к пришедшим: периодически в толпе, в давке кто-то падал в обморок, рядом с дворцом дежурили несколько карет скорой помощи. Полицейские всем кричали: «Быстрее, быстрее проходите, прощайтесь». Скорбеть надо быстро.
Однажды, больше десяти лет назад, один спортивный журналист сказал мне, что есть два человека, которые прославят Казахстан: боксер из Караганды Гена Головкин и мальчик-фигурист Денис Тен – он настолько талантлив, что его повезли тренироваться в Москву. Геннадий Головкин пересек океан, чтобы проститься сегодня с Денисом. Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, чьей отставки требовали после убийства Дениса, не пришел на панихиду — он уехал в Баку, акима Алматы Байбека нет, вместо него выступает исполняющий обязанности. Министр культуры и спорта Мухамедиулы говорит дежурные фразы – мы потеряли своего чемпиона и все такое. Большинство читают по бумажке. И мы не потеряли Дениса, его убили. Возможно, его убили люди, которые по закону в этот день не должны были быть на свободе. Пока Денис тренировался, совершенствовался долгие годы, вся наша система воспитывала, пестовала его убийц. Она, эта система, не принимала заявлений от потерпевших, она позволяла договариваться с преступниками, она закрывала глаза на рынок ворованных вещей, она породила усеновых, и продолжает убивать казахстанцев с поразительным равнодушием. На ее совести, на вашей совести, министр Касымов, смерть Дениса.
Арман Кудайбергенов, который подозревается в убийстве Тена, 11 июля этого года снял зеркала с машины жителя Астаны Сапара Шамшиева и находился под подпиской о невыезде, об этом написала газета «Время». Суд над Кудайбергеновым должен был состояться в Астане. Что это, если не преступление самой правоохранительной системы? Системы, которая позволяет уходить от возмездия, системы, которая спряталась от своего народа за высоким забором, и всей своей (не) работой говорит нам: защищайтесь сами, но учтите, что в случае самообороны мы вас можем и посадить. Сегодня ночью, за несколько часов до похорон Дениса, в 100 метрах от того места, где его ударили ножом, пытались ограбить автомобиль писателя Ильи Одегова. Полицейские, приехавшие на место преступления, советовали Илье не писать заявление, потому что это «незначительное нарушение» и статья будет условной. Система, убившая Дениса, так и не сделала выводов.
Сегодня, в 11 часов утра, Денис должен был быть в Астане, участвовать в тимбилдинге Банка развития Казахстана. Об этом рассказал на панихиде президент Национальной федерации конькобежцев Казахстана Болат Жамишев, один из немногих, выступивших без бумажки:
«Представляя Дениса Тена, я хотел сказать несколько слов о нем и хочу сейчас произнести эти слова. Дорогой Денис, вот ты молодой, тебе всего лишь 25 и ты стоишь перед аудиторией, где тоже, в основном, молодые люди. Ты, как человек, который знает, что от мечты к победе, нужно двигаться не за счет каких-то случайных факторов, не за счет связей, а только через труд, труд, труд. Наверное, ты лучше всего об этом сможешь рассказать сегодня, раскроешь эту тему. И свое вступительное слово я хотел сегодня закончить словами: «Денис, как замечательно, что ты у нас есть». И видя, сколько людей в этом зале, зная, что еще столько же в зал не могут попасть, поскольку нет мест, у меня не хватает духа сказать «был». Я повторю еще раз: «Денис, как замечательно, что ты у нас есть».
В том, что Денис у нас был, в том, что он нанес Казахстан на карту фигурного катания, в этом нет заслуги государства. Это заслуга его самого, его семьи, которая закладывала жилье, влезала в долги, чтобы он тренировался, чтобы у него был лёд и лучшие тренеры. Но Денис и не просил ничего от властей.
Он просто был, он радовал нас своим творчеством, он отказался выступать под флагом другой страны. Он был большим патриотом, чем любой из нас. И никто из руководства, министров, функционеров, в эти дни не смог найти простых человеческих слов, чтобы проститься с ним, чтобы попросить прощения у его близких. С нами не хотят или просто не умеют разговаривать.
Денис был полон сил, он мечтал снимать фильмы, писать сценарии, он записывал музыку, он пел, он жил, он мечтал. И его больше нет. И ярость, которая сейчас в груди, она не требует возмездия, нет, она требует перемен.