​«Будто кто-то имеет зуб на диабетиков»

Что касается опасений того, что в ОСМС большие очереди на госпитализацию и могут возникнуть проблемы с получением медицинских препаратов, то, как отмечает Аканов, в ГОБМП все тоже самое, что в ОСМС: это системная проблема здравоохранения. При этом Аканов отмечает непрозрачность системы:

«Сейчас лекарственное обеспечение по сахарному диабету худо-бедно происходит, другой вопрос, что постоянно представители, скажем так, обеспечивающих систем говорят о том, что нехватка, нехватка, нехватка. Если честно посмотреть, то эта ситуация абсолютно непрозрачная. Вопрос как все это будет реализовано. Если опять у ФОМСа (Фонд обязательгого медицинского страхования - В.) не будет денег, а “СК Фармация” (оператор закупки лекарств в Казахстане - В.) не будет поставлять препараты вовремя, то, естественно, это вызовет социальное напряжение среди пациентов с сахарным диабетом, которые в настоящий момент считают себя несколько ущемленными в правах».

Специалист считает, что система должна быть полностью прозрачна, а не работать через какие-то непонятные механизмы, через которые невозможно отследить путь лекарственных препаратов до пациента.

Так сейчас Казахстанское общество по изучению диабета предлагает каждому пациенту присвоить уникальный QR, чтобы человек с этим QR был виден в любой системе, и тогда будет понятно, что и когда он получает: «С учётом того, что лекарственные препараты сейчас все закодированы и также имеют свой QR, то не составит большого труда понять, что вот, например, эта упаковка лекарственного препарата пересекла границу тогда-то, была поставлена в “СК Фармацию” тогда-то, передана поликлинику тогда-то и выдана пациенту».

Что значит исключение из списка социально значимых заболеваний

Если переход в ОСМС эксперты не считают чем-то угрожающим, то вывод диабета из списка социально значимых заболеваний может лишить пациентов некоторых социальных льгот.

Аканов объясняет, что пациенты, претендующие на инвалидность, находятся и в системе министерства здравоохранения и в министерстве труда и социальной защиты и последнее очень неохотно присваивает инвалидность: «У нас есть случаи, когда люди после ампутации нижней конечности не могут получить сразу вторую группу инвалидности, то есть им приходится доказывать отсутствие этой нижней конечности в течение года или двух. Про первую группу мы уже молчим, практически невозможно её получить».