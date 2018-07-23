Системная помощь

По зову сердца

История многих благотворительных фондов началась с какого-то одного доброго дела. Так случилось и с общественным фондом «Добровольное общество Милосердие», основанным в 2006 году. Группа волонтеров из числа пользователей интернет-форума некогда популярного «Центра тяжести» посещала детские дома и помогала детям-сиротам. В числе волонтеров была и известная телеведущая и продюсер Аружан Саин.

Во время очередного визита волонтеров выяснилось, что одному из воспитанников подшефного детского дома нужна операция, он был очень болен. Среди форумчан объявили срочный сбор средств на лечение. Информация распространилась молниеносно, и в течение короткого времени на объявление откликнулось несколько крупных компаний, которые были готовы перечислить деньги на лечение ребенка. Однако, требовались подтверждающие пожертвование бухгалтерские документы, и они не могли передать их частным лицам, поэтому было принято решение создать благотворительный фонд.

Несмотря на то, что необходимая сумма была собрана быстро, ребенок ушел. Волонтеры были сломлены, но не оставили идею помогать малышам на пути к их выздоровлению. Собранные деньги перевели на оплату лечения других детей, нуждающихся в финансовой помощи. Узнав о том, что в Казахстане появился фонд, который помогает больным детям, на волонтеров фонда ДОМ обрушился шквал обращений от родителей.