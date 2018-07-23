Системная помощь

В Казахстане насчитываются десятки общественных и благотворительных фондов. У каждого из них своя определенная миссия, но все они объединены одной целью – изменить осознанность людей в необходимости осуществления благотворительности.
По зову сердца
История многих благотворительных фондов началась с какого-то одного доброго дела. Так случилось и с общественным фондом «Добровольное общество Милосердие», основанным в 2006 году. Группа волонтеров из числа пользователей интернет-форума некогда популярного «Центра тяжести» посещала детские дома и помогала детям-сиротам. В числе волонтеров была и известная телеведущая и продюсер Аружан Саин.
Во время очередного визита волонтеров выяснилось, что одному из воспитанников подшефного детского дома нужна операция, он был очень болен. Среди форумчан объявили срочный сбор средств на лечение. Информация распространилась молниеносно, и в течение короткого времени на объявление откликнулось несколько крупных компаний, которые были готовы перечислить деньги на лечение ребенка. Однако, требовались подтверждающие пожертвование бухгалтерские документы, и они не могли передать их частным лицам, поэтому было принято решение создать благотворительный фонд.
Несмотря на то, что необходимая сумма была собрана быстро, ребенок ушел. Волонтеры были сломлены, но не оставили идею помогать малышам на пути к их выздоровлению. Собранные деньги перевели на оплату лечения других детей, нуждающихся в финансовой помощи. Узнав о том, что в Казахстане появился фонд, который помогает больным детям, на волонтеров фонда ДОМ обрушился шквал обращений от родителей.
Спасти ребенка, не выезжая за рубеж
До 2011 года самым распространенным диагнозом по обращениям в фонд были разные формы врожденных пороков сердца. Детским кардиохирургам не всегда удавалось спасти новорожденных малышей ввиду отсутствия необходимого оборудования, а иногда - и опыта. Для проведения операции на сердце в Казахстане ребенок должен был весить больше десяти килограммов. Новорожденные малыши могли не дожить до долгожданной операции, отсюда - высокая смертность среди новорожденных в стране.
Волонтеры вели беспрерывные сборы денег, чтобы помочь малышам, родители которых обратились в фонд. Общими усилиями было спасено немало детей и многие из них сейчас живут полной жизнью и очень часто радуют сотрудников фонда новыми достижениями.
Со временем стало понятно, что можно спасти намного больше жизней, если лечить детей в Казахстане. В 2010 году на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым директор фонда ДОМ Аружан Саин рассказала об этих проблемах, а на следующий год в Астане открылся Национальный научный кардиохирургический центр, где сейчас успешно оперируют сотни маленьких казахстанцев. Как результат – снижение уровня детской смертности в стране.
Когда приходит доверие
После урегулирования одного вопроса, работа Фонда не прекратилась, скорее наоборот – задач только прибавилось. Ведь осталось еще много детей, нуждающихся в лечении и реабилитации. К примеру, малыши с диагнозом ДЦП. Чтобы осуществить масштабные планы, нужна была поддержка новых партнеров.
Так, в 2013 году ДОМ начал сотрудничество с Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» в лице единого оператора благотворительности группы компаний – Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust. Фонды подписали меморандум о сотрудничестве в рамках сразу трех проектов - «Подари детям жизнь», «Казахстан без сирот» и «Аутизм победим!»
С этого момента работа фонда ДОМ стала еще активнее – расширился её объем, но самое главное – появилась возможность помогать маленьким казахстанцам одновременно по нескольким значимым направлениям.
Так, благодаря подписанному меморандуму появилась возможность оказывать помощь детям с ДЦП в рамках проекта «Подари детям жизнь». С мая 2013 года по декабрь 2015 года более 1000 казахстанских детей с этим диагнозом получили высококвалифицированную помощь в клиниках дальнего и ближнего зарубежья.
Кроме того, проект подарил возможность собрать воедино истории болезни детей для последующего исследования их во врачебной практике отечественных докторов.
В рамках проекта «Подари детям жизнь» с мая 2013 по декабрь 2017 года была оказана помощь 1167 детям, болезни которых неизлечимы в Казахстане.
Каждый ребенок достоин счастливого детства
Еще одним достижением работы фонда ДОМ можно назвать первый в Казахстане онлайн банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей usynovite.kz. Он был создан совместно с комитетом по охране прав детей министерства образования и науки при финансовой поддержке Samruk-Kazyna Trust. На портале размещаются анкеты, и ведется работа по популяризации всех форм устройства детей в семьи.
В любом проекте самое важное – это, прежде всего, результаты. На сегодняшний день более 500 детей-сирот смогли обрести любящие семьи благодаря порталу, а общее количество воспитанников в детских домах сократилось на 3 000. Также свои положительные плоды приносит и бесплатная юридическая консультация потенциальных усыновителей, проводимая в рамках проекта «Казахстан без сирот». Так, с начала сотрудничества с Samruk-Kazyna Trust было обработано более 2500 обращений граждан по разным юридическим вопросам, связанным с усыновлением, попечительством и опекой над несовершеннолетними детьми.
Активно развивается сегодня и проект «Аутизм победим», который вырос из небольшого сообщества родителей детей-аутистов в Алматы. Все они объединились для того, чтобы помочь своим детям интегрироваться в общество. Благодаря поддержке, ДОМ смог взять под свое крыло алматинскую Ассоциацию родителей детей-аутистов. Более 1000 казахстанских семей получили комплексную помощь по выводу из аутистического состояния и социализации своих детей.
На сегодняшний день в Центре «Аутизм победим» каждый день занимается более 40 семей. За все время проекта более 1000 детей в рамках программы прошли успешную социализацию и адаптацию. Хочется отметить, что многие родители «аутят» после прохождения реабилитации, не перестают сотрудничать с фондом. Они становятся тьюторами и помогают уже другим детям преодолеть аутизм.
Возможность быть равным
Партнерство с Samruk-Kazyna Trust определенно стало новым шагом в работе фонда ДОМ. С 2013 года по 2017 год на реализацию проектов фонда ДОМ выделено порядка 1,4 млрд тенге, в том числе более 130 млн тенге - на покрытие административных расходов – это и заработные платы сотрудников, и аренда офиса. Другими словами, фонд получил условия, чтобы целенаправленно оказывать помощь больным детям, не отвлекаясь на поиск средств для содержания персонала.
Работа «Добровольного общества Милосердие» - это сотни спасенных детских жизней, это десятки вновь обретенных счастливых семей, это возможность быть равным среди равных.