Неделя в Казахстане: минимальные корректировки

4 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Европейского совета Антониу Кошта во время его первого визита в Казахстан. Они обсудили сотрудничество между Казахстаном и ЕС в ряде секторов: от транспорта и логистики до цифровизации, энергетики и критических минералов.﻿

***

Накануне Алешка Симкич, посол Евросоюза в Казахстане, встретилась с заместителем спикера сената Жакипом Асановым и выразила озабоченность по поводу поправок о так называемой «ЛГБТ-пропаганде», недавно принятых мажилисом. В интервью «Власти» Симкич сказала, что «не существует такой вещи, как пропаганда ЛГБТ», и что «это на самом деле может стать причиной дискриминации».

***



Яра Тычина, активистка по правам трансгендерных людей, была задержана в Астане 3 декабря за одиночный пикет против поправок в законодательство о так называемой «ЛГБТ-пропаганды». До задержания Тычина простояла у памятника Байтерек несколько минут. Слушания по поправкам в сенате были запланированы на 4 декабря, но накануне были исключены из повестки дня. Слушания были перенесены на 18 декабря.

***



5 декабря в Казахстане начал действовать пилотный проект по внедрению контроля над экспортом. Поставка определённых товаров — часть из которых включена в западные санкционные списки — теперь потребует специального разрешения. Проект поддержали различные министерства, он будет действовать в течение одного года. ЕС приветствовал эту меру.

***



Удар по выносному причальному устройству морского терминала порта Новороссийск, произошедший 29 ноября, временно остановил казахстанский экспорт нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). МИД Казахстана выразил «протест против очередного преднамеренного нападения» в официальной ноте своим украинским коллегам. Украина взяла на себя ответственность за нападение, направленное на подрыв военного потенциала России. Её представители также указали на «отсутствие предыдущих заявлений казахской стороны, осуждающих нападения Российской Федерации на гражданское население в Украине».

По мнению экспертов, казахстанские производители нефти могут потерять $1,5 млрд доходов из-за атаки. В первые дни декабря производство нефти в Казахстане упало на 6%, сообщил Reuters. Минэнерго страны заявило, что готово перенаправить потоки нефти по альтернативным маршрутам и поэтому не ждёт крупных потерь для бюджета.

***



Лорд Эванс из Уотфорда преследуется в судебном порядке за платежи, которые он и другие получили как директора зарегистрированной в Великобритании компании Jusan Technologies. Компания, которая контролировала Jusan Bank (ныне переименованный в Alatau City Bank) и другие активы в Казахстане, предположительно выплатила лорду Эвансу не менее $1 млн бонусами за сделку по продаже активов, сообщила The Guardian.

***



1 декабря полиция в Алматы и Астане провела рейды в офисах издания Orda.kz. Правоохранители обвинили главного редактора Гульнару Бажкенову в «повторном и преднамеренном распространении заведомо ложной информации». Бажкенова была помещена под домашний арест на два месяца. Международный Комитет по защите журналистов заявил, что этот случай «ещё раз показывает, насколько законы Казахстана о “ложной информации” подвержены злоупотреблениям».

***



Основателя сатирического паблика Qaznews24 Темирлана Енсебека допросили в рамках уголовного дела за «распространение заведомо ложной информации», возбужденного по заявлению депутата мажилиса Едила Жанбыршина. Енсебек допрашивался в качестве свидетеля с правом на защиту. Жанбыршин мог написать заявление за публикацию одного из постов Qaznews24 в августе, хотя 1 мая паблик официально заявил о том, что Темирлан больше не имеет отношения к каналу и его публикациям. Жанбыршин известен своими консервативными взглядами и неприятием критики.

***



Депутаты мажилиса приняли поправки, которые ужесточают требования к подаче петиций в Казахстане. В частности, в перечень запрещенных тем были отнесены: общественная нравственность; порочащие честь и достоинство или деловую репутацию физических и юридических лиц; способные нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие; амнистии и помилования лиц; пропаганда войны, насилия, жестокости; разжигание расовой, религиозной вражды, экстремизма, сепаратизма и других враждебных действий; любые формы распространения и популяризации наркотических средств и т.д.

***



Министр культуры и информации Аида Балаева была назначена заместителем премьер-министра 1 декабря. Балаева работает в министерстве с 2023 года и сыграла значительную роль в разработке законов, ограничивающих свободу СМИ.

***



Инфляция в ноябре 2025 года составила 12,4%, а годовая сложилась на уровне 13,4%, сообщило 1 декабря Бюро национальной статистики Казахстана. Внутри потребительской корзины больше всего подорожали сжиженный газ (24,2%), мясо и мясопродукты (21,7%), масла и жиры (16,4%), безалкогольные напитки (15,7%), бензин (15,5%).

***



Трое граждан Казахстана, работавших на Батумском нефтяном терминале, были задержаны 3 декабря по подозрению в нарушении таможенных правил, сообщила следственная служба министерства финансов Грузии. Терминал контролирует нацкомпания «КазТрансОйл». Три сотрудника предположительно организовали продажу 10 тысяч тонн нефти в обход таможни. «КазТрансОйл» не комментировал ситуацию.

***



В конце ноября «КазМунайГаз» создал совместное предприятие по разведке нефти и газа с китайской Sinopec, сообщила Казахстанская фондовая биржа (KASE) на этой неделе. Akkaiyn Operating будет проводить разведку земельного участка неподалёку от газоконденсатного месторождения Карачаганак.

***

Серик Шапкенов, аким Атырауской области, объявил 4 декабря о создании новой экологической комиссии для изучения влияния нефтедобычи на здоровье населения. Региональные чиновники провели встречу с представителями Всемирной организации здравоохранения для оценки целей исследования. В Атырауской области добывается большая часть казахстанской нефти.