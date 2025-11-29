Неделя в Казахстане: Назад к исходной точке

28 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство пересмотрит пилотный проект по выборам акимов районов. 26 ноября депутат от правящей партии Amanat Ерлан Саиров предложил заморозить этот проект, сославшись на отсутствие качественных кандидатов, проблемы с избирательным процессом и отсутствие значительных полномочий у глав районов. В рамках пилотной программы по всей стране были избраны 52 акима районов (с 2022 года) и более 2300 акимов сельских округов (с 2020 года). Других форм прямых местных выборов в Казахстане не существует. Первые выборы городов областного значения прошли в октябре в Семее, также в качестве эксперимента.

В тот же день Токаев также высказался о предстоящей парламентской реформе в Казахстане. «В новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты – все депутаты должны избираться в едином порядке», — сказал президент. Он также подчеркнул, что государству нецелесообразно увеличивать число депутатов с нынешних 148 до 200 человек, что предлагают сделать сторонники пропорционального представительства в зависимости от численности населения.

28 ноября Национальный банк объявил о сохранении базовой ставки на уровне 18% — консервативное решение, которое ожидали экономисты. Регулятор сообщил, что прогнозирует ухудшение инфляции в ближайшие месяцы и поэтому отложил планы по снижению ставок. Нацбанк повысил прогноз по инфляции за 2025 год — на 1-0,5 п.п. до 12-13%. Пересмотрены и ожидания по росту экономики на 2026 год: он составит 3,5-4,5% — на 1 п.п. ниже, чем прогнозировалось ранее. Регулятор объяснил снижение высокой базой роста ВВП в 2025 году, а также налоговой реформой и бюджетной консолидацией.

На этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что предприниматель Владимир Ким готовится продать «Казахмыс», а Glencore — свою долю в «Казцинке», где партнером компании выступает Булат Утемуратов. Переговоры о покупке «Казахмыса» ведутся с Нурланом Артыкбаевым, официально владеющим стройкомпанией Qazaq Stroy, а в случае с «Казцинком» — с Шахмуратом Муталипом, собственником компании Integra Construction. Артыкбаев в этом году впервые вошел в список 75 богатейших бизнесменов по версии казахского Forbes (только 44 место, $228 млн), Муталипа в этом списке нет. При этом ни один из двух предпринимателей, побывавших этой осенью на приеме у президента Казахстана, не попал в список самых влиятельных бизнесменов страны журнала Forbes.

Три мобильных оператора Казахстана заявили 27 ноября, что планируют повысить стоимость своих тарифных планов. Altel, Tele2 и Beeline сообщили, что повышение цен связано с предстоящим увеличением НДС в Казахстане до 16%. «Это вынужденная мера», — говорится в совместном пресс-релизе Altel и Tele2.

Госаудит выявил ряд несовершенств и несоответствий в управлении фондом «Самрук-Казына». По итогам 2024 года консолидированная чистая прибыль компаний фонда составила 2,4 трлн тенге, однако государство получило от него 2,37 трлн дивидендов (1,6 трлн в виде отчислений после приватизации активов и 780 млрд в виде дивидендов). Также установлено, что за 2020–2024 годы в группе фонда были 23 бездействующие компании, а по итогам 2024 года 41 компания показала убыток. Кроме того, за четыре года группой фонда из 175 проектов завершено всего 49.

На этой неделе два банка среднего размера, Bank RBK и Nurbank, объявили о возврате долга государству. Bank RBK погасил его полностью, а Nurbank намерен выплатить 4,5 млрд, после чего останется должен государству еще 42,3 млрд тенге. Банки получили помощь от государства во время кризиса 2017–2018 годов. Глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил 28 ноября, что банки вернули более 700 млрд тенге ($1,4 млрд) государственной поддержки.

25 ноября министерство экологии сообщило, что около 30% отходов в стране нигде не учитываются. Ведомство призвало подготовить систему учета образования и утилизации отходов. «Существует существенное расхождение данных между [различных ведомств]», — заявили в министерстве.

Китайские инвесторы вложат около 300 млрд в строительство трёх мусоросжигающих заводов в Астане, Алматы и Шымкенте. Их строительство займёт два года. В Казахстане долгие годы не решается проблема бытовых отходов. В 2020 году для ее решения было предложено построить шесть мусоросжигательных заводов. В 2021 году единственной компанией, участвовавшей в аукционе на строительство, была ТОО «Waste2Energy». Её конечным собственником являлась дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева. Однако в 2023 году программу заморозили. При этом общественники и экологи Казахстана сомневаются в необходимости строить заводы из-за их дороговизны заводов и потенциально высокой опасности для экологии. Читайте об этом в материале «Власти».

Кроме того, китайская компания Zhongyong International построит новый порт в Актау стоимостью $300 млн, объявил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на заседании правительства 25 ноября. Компания заявила, что планирует завершить строительство к 2028 году, создав еще один хаб для перевозки пассажиров и грузов через Каспийское море.

На прошлых выходных полиция провела рейд на круглом столе, посвященном дискриминации ЛГБТК+ в Астане, задержав и оштрафовав одного из участников. На следующий день соучредитель правозащитной группы Feminita Жанар Секербаева была задержана в продуктовом магазине по обвинению в «мелком хулиганстве». 26 ноября выступление Секербаевой на TEDx, запланированное в университете КИМЭП в Алматы, было отменено в день события, предположительно под давлением городского акимата.

На этой неделе новая волна цифровых блокировок затронула аккаунты ряда журналистов и экспертов. У видеожурналистов Вадима Борейко, Лукпана Ахмедьярова и Асхата Ниязова были удалены или заблокированы аккаунты в Instagram. Аккаунты в Instagram гражданского активиста Санжара Бокаева и политолога Димаша Альжанова также были временно заблокированы.