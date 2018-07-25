Возврат контроля

После трагической гибели олимпийского чемпиона Дениса Тена на улицах Алматы от рук двух воров казахстанское общество охватила горестная прострация. Но помимо глубокой печали казахстанцев охватил гнев и яростное желание перемен. Колумнист Мади Мамбетов выработал инструкцию к действию для себя самого – и делится ею с читателями Vласти.
Убийство Дениса стало трагедией национального масштаба. Что естественно – он был молод, знаменит, яркая звезда спорта, олимпиец с огромным количеством поклонников в стране и за ее пределами. И с незапятнанной репутацией. Но даже этим не объясняется тот шок, который испытала нация. Многие из нас к своему удивлению нашли себя в состоянии настолько размагниченном, настолько растерянном и подавленном, что несколько дней не могли работать, спать или есть. Даже не поклонники фигурного катания. Даже не знакомые лично с Денисом и не следившие за его карьерой. Казахи, русские, корейцы, уйгуры – все. Мы даже не догадывались, что нас настолько накроет. Тен стал символической фигурой, и его горько оплакивали как знавший его с детства многократный чемпион мира Алексей Ягудин, так и автор этих строк, никогда не интересовавшийся фигурным катанием.
Горе, охватившее нацию сейчас, сравнимо с той печалью, которую вызвала три года назад безвременная кончина Батырхана Шукенова. Но тогда это была печаль потери, - сейчас мы наблюдаем другую картину: народ разъярен. Соцсети захлестнула волна публикаций, полных критики и гнева в адрес чиновников, властей, коррупционеров всех мастей, - но главным адресатом стали даже не грабители и не маргинальные элементы, составляющие костяк мелких преступников в южной столице, нет. Интуиция масс безошибочно нашла главный объект своего негодования – правоохранительные органы, МВД, полиция. Это случилось даже раньше, чем начали вскрываться факты, от которых волосы вставали дыбом.
Смерть Дениса стала не трагической случайностью – это был закономерный итог многолетней провальной работы госслужб, и главная вина падает на органы внутренних дел. Будущих убийц отпускали после нарушений и рецидивов, спускали им все, - и как кажется уже очевидным, даже не по причине каких-то их высоких связей, что было бы точно так же дурно, но сколько-нибудь объяснимо, - нет, просто потому, что полиция делает свою работу небрежно. После этого население задохнулось от гнева и отчаяния.
Потому что мы вправе ждать от полиции, чтобы она нас берегла. А если этого не происходит, и тебя могут зарезать воры посреди бела дня, и скрыться с места преступления – значит, безопасности в нашей стране не существует как таковой.
И вот тут наступает полная прострация. Ощущение полного бессилия. Отчаяния.
И если бы те политически активные граждане Казахстана, которых остались считанные единицы, оказались правы относительно бесконечной пассивности и рабского терпения нашего народа, тогда реально остался бы один только путь – надеть саван и гуськом ступать на ближайшее кладбище. Потому что общество, способное проглотить подобный плевок в лицо, безнадежно.
К нашему счастью, такой сценарий пока можно отложить. Казахстанцы проснулись.
На всех уровнях послышались требования перемен. Первыми отреагировали блогеры-юристы, Джохар Утебеков и Ержан Есимханов, сформулировавшие в своих постах базовые требования к органам правопорядка. Затем Общественный совет города Алматы единогласно принял предложение потребовать отставки министра МВД и главы ДВД южной столицы – совершенно нетипичный для этой организации шаг. Наконец, группа энтузиастов открыла в facebook группу «Требуем реформу МВД РК», в которую за считанные три-четыре дня вступило более 13 тысяч человек – и их число постоянно растет. Во вторник инициаторы группы провели первую встречу офлайн, где приступили к разработке проекта реформы. Все эти дни с момента ранения Дениса социальные сети кипят активностью – предлагаются различные проекты и акции, от культурных до научно-исследовательских, по изменению сложившейся ситуации с общественной безопасностью, поданы заявки на проведение митингов, публикуются стихи и видео-посвящения памяти Тена.
Лично я для себя вывел небольшую инструкцию о том, как преодолевать это гнетущее чувство беспомощности и страха.
Первое: не быть в одиночестве. И горе делить лучше с близкими, и вместе не так страшно. Но это касается и более глобальных вещей: как говорит российский политолог Екатерина Шульман, государство не считается с индивидуумами, но вынуждено прислушиваться к коллективам. Любая организация людей – на фоне лестничной площадки, подъезда, дома или двора; любой коллектив коллег, единомышленников, друзей, земляков, - уже представляет собой объединение, которое сложно игнорировать.
Второе: чем больше говорить и слушать речи о том, что «ничего не получится/ничего не выйдет», тем меньше мотивация делать хоть что-то. Мой личный опыт буквально кричит о том, что все бессмысленно: все попытки отстоять дом на Желтоксан или кинотеатр «Алатау» не увенчались успехом, многолетняя борьба за то, чтобы урочище Кок-Жайляу оставили в покое, все еще продолжается и далека от завершения, - но внутри крепнет желание нового боя, да так, чтобы поле битвы осталось за нами. В конце концов, история с земельными митингами технически закончилась разгоном и арестами, - но по факту же итоговая победа осталась за народом Казахстана! В такие часы следует держаться тех, кто хочет реально способствовать переменам, а не прислушиваться к голосам пессимистов.
Третье: принцип «начните с себя» - это пройденный этап. Хотя бы для меня лично. Я не бросаю мусор на улицах, стараюсь использовать меньше пластика и экономить воду, не нарушаю тишину ночью, не ворую и не граблю, вызываю полицию, если вижу нарушения, и настойчиво звоню и дозваниваюсь, и пишу заявления, и не даю взяток, и не беру их. Я делаю все правильно – но это не мешает происходить таким трагедиям, как смерть Дениса. Значит, надо делать больше. И вот я активно включаюсь в работу гражданской инициативы «Требуем реформы МВД» - и всех читателей приглашаю присоединиться к ней. Каждый из нас обладает определенной компетенцией и может использовать свои навыки, умения и способности. Принести пользу можно на любом поприще, это может быть любая местная инициатива, способная привести к позитивным переменам. Каждый из нас может изменить окружающий мир. В этот час мало «начинать с себя», важна активность и проактивность.
Четвертое: перестать воспринимать себя беспомощной жертвой. Не стоит забывать, что в первых строках нашей Конституции записано буквально следующее: «высшими ценностями (государства) являются человек, его жизнь, права и свободы» и «единственным источником государственной власти является народ». Мы здесь не подневольное «население», а хозяева страны. Полиция должна служить народу. Правительство, бюрократия, государственный аппарат – служат народу. Надо почаще им об этом напоминать.
Взаимоотношения отдельного гражданина с государственной машиной, а особенно с ее силовыми структурами, часто напоминают борьбу Давида с Голиафом, - кто я против всей этой мощи? Но есть разные способы. Во-первых, любое государство нашего типа (декларативная демократия) боится шума и огласки. Соответственно, важно не молчать. Социальные сети представляют собой эффективный рупор; их роль тем более важно, что независимость СМИ почти полностью подавлена. Следует быть последовательным: не отсиживаться, чертыхаясь в подушку, молча дома, когда пьяный сосед врубает ночью на всю громкость музыку; не отвечать на настойчивый вопрос участкового «Будете писать заявление?» раздраженным отказом; не примиряться с преступниками. И во всех случаях нарушений фиксировать их и писать об этом. Важно не молчать. Во-вторых, как советует та же Шульман, можно использовать противоречия между разными ведомствами и натравливать их друг на друга: отказали в одном, жалуйтесь в другое. В-третьих, важно знать свои права и не бояться их озвучивать, требовать соблюдения законности. Разные службы могут злоупотреблять невежеством граждан, - и лучшим оружием против этих злоупотреблений является знание своих законных прав.
Пятое: вооружиться терпением. Никакие перемены не происходят в одночасье. Важно не растерять фокус и продолжать свою работу – будет ли это искоренение незаконной парковки под вашими окнами или несправедливости в работе министерства внутренних дел. Легко потерять запал, - но важно помнить, что на кону важнейшие для нас вещи. Благополучие, здоровье, будущее, безопасность. Жизнь. Наша собственная, наших родителей и детей, наших друзей и соседей, наших сограждан.
Смерть Дениса Тена служит для всей страны оглушительным звонком будильника. Пора просыпаться. И начинать новый день с возвращения себе контроля. Уже пора.