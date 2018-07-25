Возврат контроля

Лично я для себя вывел небольшую инструкцию о том, как преодолевать это гнетущее чувство беспомощности и страха.

Первое: не быть в одиночестве. И горе делить лучше с близкими, и вместе не так страшно. Но это касается и более глобальных вещей: как говорит российский политолог Екатерина Шульман, государство не считается с индивидуумами, но вынуждено прислушиваться к коллективам. Любая организация людей – на фоне лестничной площадки, подъезда, дома или двора; любой коллектив коллег, единомышленников, друзей, земляков, - уже представляет собой объединение, которое сложно игнорировать.

Второе: чем больше говорить и слушать речи о том, что «ничего не получится/ничего не выйдет», тем меньше мотивация делать хоть что-то. Мой личный опыт буквально кричит о том, что все бессмысленно: все попытки отстоять дом на Желтоксан или кинотеатр «Алатау» не увенчались успехом, многолетняя борьба за то, чтобы урочище Кок-Жайляу оставили в покое, все еще продолжается и далека от завершения, - но внутри крепнет желание нового боя, да так, чтобы поле битвы осталось за нами. В конце концов, история с земельными митингами технически закончилась разгоном и арестами, - но по факту же итоговая победа осталась за народом Казахстана! В такие часы следует держаться тех, кто хочет реально способствовать переменам, а не прислушиваться к голосам пессимистов.

Третье: принцип «начните с себя» - это пройденный этап. Хотя бы для меня лично. Я не бросаю мусор на улицах, стараюсь использовать меньше пластика и экономить воду, не нарушаю тишину ночью, не ворую и не граблю, вызываю полицию, если вижу нарушения, и настойчиво звоню и дозваниваюсь, и пишу заявления, и не даю взяток, и не беру их. Я делаю все правильно – но это не мешает происходить таким трагедиям, как смерть Дениса. Значит, надо делать больше. И вот я активно включаюсь в работу гражданской инициативы «Требуем реформы МВД» - и всех читателей приглашаю присоединиться к ней. Каждый из нас обладает определенной компетенцией и может использовать свои навыки, умения и способности. Принести пользу можно на любом поприще, это может быть любая местная инициатива, способная привести к позитивным переменам. Каждый из нас может изменить окружающий мир. В этот час мало «начинать с себя», важна активность и проактивность.