«Это тот же самый проект Кок Жайлау, только умноженный на десять по затратам и площади»

Что известно о проекте горного кластера?

О том, что в Алматинской агломерации необходимо сформировать кластер горного туризма президент Касым-Жомарт Токаев заявил в ноябре 2022 года.

При этом, по словам президента, восточная и западная части между селом Тургень и городом Каскелен «должны быть комплексно застроены, независимо от административного статуса этих мест».

Спустя всего несколько месяцев тогдашний аким Алматы Ерболат Досаев отчитался, что проект горного кластера уже разрабатывают, этим занимается консорциум международных компаний. На публичное обсуждение документ вынесли только в феврале этого года. Министерство экологии не участвовало в его разработке, а активисты и эксперты призвали отказаться от проекта, подчеркивая, что строительство по большей части затронет заповедные территории.

Из документа стало известно, что планируется масштабное строительство канатных дорог и трасс для лыжных катаний, а также коммерческой инфраструктуры.

В плане перечислены канатные дороги «Пик Нурсултан», «Сухой лог», «Кимасар», «Пионер-Оi Qaragai», «Бутаковка-Пионер» и «Бутаковка», их также проложат на БАО, от MedeuEcoPark до Кок Жайлау и от Казачки до Кок Жайлау.

В ущелье Кимасар планируется построить гостиничный комплекс, а в Иле-Алатауском парке – 15 глэмпингов и другие гостиницы и визит-центры.

После того, как в мае этого года премьер-министру Олжасу Бектенову непублично презентовали проект, стало известно, что в него входят пик Кумбель и урочище Кок Жайлау – вместе они должны составить горнолыжный курорт Almaty Superski с трассами общей протяженностью более 65 км.

«После прошлого обсуждения проект Кок Жайлау был приостановлен, но тем не менее мы знаем, что во всём мире, особенно в нашем регионе, идёт большое развитие. Наступило время решительных действий. Давайте этим займемся. Давайте соединим горные курорты Шымбулак и Ой-Қарағай, разовьем все эти небольшие курорты, которые находятся между ними. Будем развивать Алматинский горный кластер и в том числе проект Кок Жайлау», – сказал во время презентации проекта Бектенову Аскар Валиев, генеральный секретарь «Национальной Лыжной Ассоциация Республики Казахстан».