Водный кризис в Казахстане через статистику

С 1999 года объемы воды на душу населения в Казахстане сократились на 21%. Но что именно стало причиной этого стремительного углубляющегося кризиса?

Лишь 42% водных ресурсов Казахстана пригодны к использованию — из-за устаревшей инфраструктуры и неэффективного управления. Более 45% всей доступной воды — это трансграничные ресурсы, такие как реки Иртыш и Или, поступающие из Китая, а также Сырдарья, текущая из Кыргызстана и Узбекистана. Это делает Казахстан уязвимым по отношению к политике и водным управленческим ошибкам соседних стран.

На каждый кубометр воды (1000 литров воды) используемой в сельском хозяйстве приходится менее $0.5 прибыли. Это, наряду с изношенной системой орошения и выращиванием водозатратных культур с низкой отдачей, приводит к огромным упущенным экономическим возможностям. Некачественная санитария ежегодно обходится государству в $750 млн. — при этом требуется всего около $500 млн. инвестиций, чтобы полностью решить эту проблему.