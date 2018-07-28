Очень одинокий вид спорта

Вряд ли еще кто-то сможет пройти этот путь — от катка в торговом центре до олимпийского подиума. Для этого нужен не только талант, но неимоверные усилия многих людей – семьи, тренеров, самого спортсмена. Победы давались Денису не просто так — несколько лет ушло на то, чтобы доказать, что с ним, фигуристом из как ему однажды сказали «несуществующей страны», нужно считаться. Фигурное катание очень консервативный вид спорта, в нем важен «вес» страны. Главные державы — Россия, Канада, Япония, Корея, Китай, США, и в этот «клуб» прорваться сложно. Но иногда появляются такие гениальные одиночки как Денис Тен и расклад меняется. В начале карьеры его словно не замечали, при хороших прокатах он получал заниженные оценки. Российский тренер Дениса Елена Буянова твердила, что здесь могут помочь только постоянный труд, совершенствование, стремление быть выше всех на голову. И Денис делал все возможное. Он работал на износ. Позже он признавался, что в его карьере не было ни одного года без проблем со здоровьем. «Человек не выбирает свое тело. Значит, он должен уметь извлекать максимум из того, что ему дано», —философски рассуждал Денис.

В Лос-Анджелесе, в 2009 году, 9 лет назад, прошел первый чемпионат мира для 15-летнего Дениса Тена. На лед его выводили тренер Елена Буянова и легендарная Татьяна Тарасова, которая вместе с хореографом Ириной Тагаевой поставила Денису программы. На последних секундах этой записи вы увидите, что зал аплодирует дебютанту стоя. Специалисты назвали это выступление сенсацией. Тен занял девятое место и завоевал для Казахстана две путевки на Олимпиаду - впервые в истории страны.