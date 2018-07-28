Очень одинокий вид спорта

Вряд ли еще кто-то сможет пройти этот путь — от катка в торговом центре до олимпийского подиума. Для этого нужен не только талант, но неимоверные усилия многих людей – семьи, тренеров, самого спортсмена. Победы давались Денису не просто так — несколько лет ушло на то, чтобы доказать, что с ним, фигуристом из как ему однажды сказали «несуществующей страны», нужно считаться. Фигурное катание очень консервативный вид спорта, в нем важен «вес» страны. Главные державы — Россия, Канада, Япония, Корея, Китай, США, и в этот «клуб» прорваться сложно. Но иногда появляются такие гениальные одиночки как Денис Тен и расклад меняется. В начале карьеры его словно не замечали, при хороших прокатах он получал заниженные оценки. Российский тренер Дениса Елена Буянова твердила, что здесь могут помочь только постоянный труд, совершенствование, стремление быть выше всех на голову. И Денис делал все возможное. Он работал на износ. Позже он признавался, что в его карьере не было ни одного года без проблем со здоровьем. «Человек не выбирает свое тело. Значит, он должен уметь извлекать максимум из того, что ему дано», —философски рассуждал Денис.
В Лос-Анджелесе, в 2009 году, 9 лет назад, прошел первый чемпионат мира для 15-летнего Дениса Тена. На лед его выводили тренер Елена Буянова и легендарная Татьяна Тарасова, которая вместе с хореографом Ириной Тагаевой поставила Денису программы. На последних секундах этой записи вы увидите, что зал аплодирует дебютанту стоя. Специалисты назвали это выступление сенсацией. Тен занял девятое место и завоевал для Казахстана две путевки на Олимпиаду - впервые в истории страны.
Через год Олимпиада в Ванкувере, на которой Денис был самым младшим участником. Он занял 11-е место. После этого уехал в Америку к Фрэнку Кэрроллу, изменил свой подход к тренировкам, свое тело, свою жизнь. И в 2013 году, за год до Олимпиады в Сочи, он стал вторым на чемпионате мира.
Обе программы были поставлены на музыку из фильма «Артист» и произвольная программа является продолжением показательной.
Затем была бронза на Олимпиаде. Тогда многие специалисты говорили, что потенциально Денис входит в число спортсменов, претендующих на золото. Но в короткой программе Денис упал, и это был конец мечтам и надеждам. Всю ночь он не спал, переживая это досадное падение, однако в произвольной смог собраться и стал третьим. Потом Денис вспоминал — стоя на пьедестале, он понимал, что это вершина его карьеры. Это была единственная медаль Казахстана на Олимпийских играх в Сочи.
На гала концерте в Сочи Денис выступал под музыку ансамбля «Туран»:
В феврале 2015 года в Корее он стал победителем Чемпионата четырёх континентов:
Программы для Дениса ставили лучшие хореографы мира: Лори Николь, Ше-Линн Бурн, Николай Морозов, фигурист Стефан Ламбьель. Это всегда были очень яркие, запоминающиеся выступления.
В 2014 году Денис пропустил чемпионат мира, но уже через год стал третьим на мировом первенстве:
Сезон 2015-2016 года был сложным: из-за проблем с тазобедренным суставом Денису Тену приходилось сниматься с соревнований. В конце сезона он вернулся в Россию, чтобы тренироваться у Николая Морозова. В 2016 году продолжались проблемы со здоровьем, но Денис все же завоевал олимпийскую лицензию.
Программа, поставленная на музыку «Ромео и Джульетта» Прокофьева:
Еще одна произвольная программа 2016 года, от которой Денис почему-то отказался, но по ней заметно, насколько новаторским его катание. Денис выступал под музыку Луиса Бакалова, в которой сочетается танго и литургическая месса:
В свой третий олимпийский сезон Денис вступил со все еще незалеченной травмой голеностопа - порвал две связки из четырех. Приземление после прыжков отдавалось болью, но из-за Олимпийских игр он отказался делать операцию, понимая, что не успеет восстановиться к турниру. На Олимпиаде он занял 27 место. Для своей последней произвольной программы Денис взял песню в исполнении Димаша Кудайбергенова «SOS d'un terrien en détresse» (Сигнал бедствия гибнущего землянина).
Я никогда не стоял ногами на Земле,
Мне бы лучше стать птицей.
Мне так плохо в моем теле,
Я хотел бы взглянуть на мир с другой стороны.
Если когда-то он и был красив, то только сверху.
Димаш специально записал особую версию для Дениса Тена.
В идеальном мире сейчас бы Денис уже тренировался в Америке — готовился бы к новым соревнованиям, которые начнутся осенью и на которые он был заявлен. Но Дениса больше нет — он погиб от рук убийц, которые снимали зеркала с машины его отца.
«Время от времени жизнь напоминает мне о том, что солнечный день может превратиться в грозу, а когда она проходит, мы видим свет радуги. Но это не значит, что завтра не может быть снега. По-видимому, это моя судьба — быть у руля не в ясную погоду, а в основном во время штормов».