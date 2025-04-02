Представители ВОЗ в Казахстане: «Сегодня мир нуждается в нашей помощи больше, чем когда-либо»

Пандемия COVID-19 стала поворотным моментом для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ускорив внутренние реформы и определив в качестве приоритета готовность к масштабным ЧС. Однако за ней может последовать и другой кризис, связанный с выходом США из организации, вклад которой формирует 18% бюджета ВОЗ.

Несмотря на это, организация надеется продолжить играть ключевую роль в глобальном здравоохранении, вовлекая в финансирование своих проектов как можно большее число стран.

Кроме того, ВОЗ планирует расширять деятельность в наиболее нуждающихся в этом странах. Важное значение для этого будет иметь опыт Казахстана в первичной медико-санитарной помощи.

«Власть» поговорила с руководителем странового офиса ВОЗ в Казахстане Скендером Сыла и главой Европейского центра ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи ВОЗ Мелиттой Якаб о будущем организации, значении Казахстана для ее деятельности и состоянии медицинской системы страны.

Давайте прежде всего поговорим об изменениях в ВОЗ после недавней пандемии коронавируса. Какой главный урок вы извлекли и как он повлиял на вашу деятельность?

Сыла: Пандемия ускорила реформы в ВОЗ, сфокусировав организацию на готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них. Был создан хаб ВОЗ по разведке пандемий и эпидемий, который базируется в Берлине (Германия) и был запущен в 2021 году. Главная цель этого центра — улучшить глобальный надзор и обмен данными.

Как вы знаете, страны-члены ВОЗ также ведут переговоры о юридически обязывающем соглашении по пандемии, чтобы укрепить международную координацию в случае будущих пандемий.

Региональные и страновые офисы также были укреплены и расширены для улучшения возможностей реагирования на местах.

Например, здесь, в Казахстане, у нас есть специальный персонал, который ежедневно работает с органами здравоохранения над повышением готовности к ЧС.

Кроме того, в Казахстане теперь есть концепция «Единое здоровье», которая призвана объединить усилия профильного министерства, министерства экологии и министерства сельского хозяйства, чтобы своевременно выявлять любые возникающие заболевания, представляющие угрозу для человека.