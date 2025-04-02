Представители ВОЗ в Казахстане: «Сегодня мир нуждается в нашей помощи больше, чем когда-либо»

Пандемия COVID-19 стала поворотным моментом для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ускорив внутренние реформы и определив в качестве приоритета готовность к масштабным ЧС. Однако за ней может последовать и другой кризис, связанный с выходом США из организации, вклад которой формирует 18% бюджета ВОЗ.
Несмотря на это, организация надеется продолжить играть ключевую роль в глобальном здравоохранении, вовлекая в финансирование своих проектов как можно большее число стран.
Кроме того, ВОЗ планирует расширять деятельность в наиболее нуждающихся в этом странах. Важное значение для этого будет иметь опыт Казахстана в первичной медико-санитарной помощи.
«Власть» поговорила с руководителем странового офиса ВОЗ в Казахстане Скендером Сыла и главой Европейского центра ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи ВОЗ Мелиттой Якаб о будущем организации, значении Казахстана для ее деятельности и состоянии медицинской системы страны.
Давайте прежде всего поговорим об изменениях в ВОЗ после недавней пандемии коронавируса. Какой главный урок вы извлекли и как он повлиял на вашу деятельность?
Сыла: Пандемия ускорила реформы в ВОЗ, сфокусировав организацию на готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них. Был создан хаб ВОЗ по разведке пандемий и эпидемий, который базируется в Берлине (Германия) и был запущен в 2021 году. Главная цель этого центра — улучшить глобальный надзор и обмен данными.
Как вы знаете, страны-члены ВОЗ также ведут переговоры о юридически обязывающем соглашении по пандемии, чтобы укрепить международную координацию в случае будущих пандемий.
Региональные и страновые офисы также были укреплены и расширены для улучшения возможностей реагирования на местах.
Например, здесь, в Казахстане, у нас есть специальный персонал, который ежедневно работает с органами здравоохранения над повышением готовности к ЧС.
Кроме того, в Казахстане теперь есть концепция «Единое здоровье», которая призвана объединить усилия профильного министерства, министерства экологии и министерства сельского хозяйства, чтобы своевременно выявлять любые возникающие заболевания, представляющие угрозу для человека.
Якаб: Во время пандемии мы поняли, что есть люди с разной специализацией. Первые занимаются здоровьем, другие — социальными проблемами, а третьи — психическим самочувствием.
Представьте ситуацию: пожилой человек живет в квартире один. Случается пандемия, и он не может выйти из дома. У него нет еды, он впадает в депрессию и изоляцию. Это так же плохо, как и заражение вирусом.
Это создало движение в сторону более целостного подхода, который объединяет физическое и психическое здоровье, а также социальное благополучие.
И Казахстан опередил свое время, когда в 2018 году ввел психологов и социальных работников в бригады первичной медико-санитарной помощи. Это новая, мультидисциплинарная модель, которую в Европе имеют далеко не все страны. В условиях пандемии она оказалась чрезвычайно полезной.
ВОЗ, кажется, сейчас переживает еще один большой кризис, связанный с выходом США из организации. Как это повлияет на вас? Приведет ли это к расколу между странами до такой степени, что они начнут проводить собственные исследования, а также самостоятельно разрабатывать лекарства и вакцины?
Сыла: США вносили большой вклад в работу организации на протяжении последних 75 лет, и мы очень ценим их вклад в создание более здорового и безопасного мира. Они являются одним из основных доноров ВОЗ, формирующим около 18% бюджета ($1,26 млрд).
Но у нас есть и другие крупные доноры. Они финансируют организацию на регулярной основе (исходя из своего экономического развития и численности населения) и через добровольные пожертвования. В их число входит Евросоюз, Германия, Великобритания, Китай, Япония, Франция, Канада и другие. Если говорить об общем годовом бюджете ВОЗ, то речь идет о $3 млрд.
Поэтому глобальную архитектуру здравоохранения с координирующей ролью ВОЗ необходимо укрепить еще сильнее. Организация продолжит играть важнейшую роль в защите здоровья всего мира, включая американцев, путем устранения коренных причин заболеваний.
Хотя страны могут разрабатывать медицинские препараты и вакцины самостоятельно, этот процесс более эффективен, если они кооперируются. ВОЗ предоставляет руководства к действию, помогает исследованиям, налаживает сотрудничество между сторонами и, что еще более важно, обеспечивает равный доступ к медицинским препаратам.
Кроме того, пандемия COVID-19 показала, что, когда одна страна находится в опасности, другие страны тоже могут оказаться в опасности. Вот почему так важно делиться лекарствами, вакцинами и оборудованием с другими странами.
Как сказал один из министров во время регионального заседания ВОЗ, в ситуации, когда у нас меняется климат, ухудшается экология, появляются новые заболевания, даже если бы ВОЗ не существовала, ее необходимо было бы создать.
Ожидаете ли вы фрагментации организации? И видите ли вы возможность появления определенных блоков стран, которые будут формировать собственную медицинскую политику?
Сыла: Мы предвидим множество вызовов с разных сторон. Но, опять же, ВОЗ — это организация государств-членов. У нас существуют технические группы, эксперты, которые собираются и назначаются странами-участницами, когда речь идет о разработке политики в области медицины, производства лекарств и других сферах.
ВОЗ старается достичь консенсуса со всеми государствами-членами, чтобы не допустить фрагментации.
Якаб: Я бы добавила, что у нас есть субрегиональные инициативы. И, на наш взгляд, они действительно усиливают нашу работу.
Существуют такие организации, как Организация тюркских государств или Совет министров здравоохранения СНГ. Страны из этих регионов собираются, поскольку у них схожие системы здравоохранения и схожие проблемы. Они считают, что очень полезно включать здравоохранение в субрегиональное сотрудничество, будь то в области безопасности или экономического развития.
Но есть ли колебания среди других членов ВОЗ относительно выхода или, возможно, сокращения финансирования организации?
Сыла: Когда ВОЗ создавалась, по уставу только США имели право на выход из организации. Другие страны-члены могут сократить финансирование или прекратить его, но пункта о выходе нет.
И я очень надеюсь, что государства-члены и другие организации поймут как важность работы ВОЗ, так и важность ее непрерывности, обеспечив организации устойчивое финансирование.
Якаб: Мы видим, что многие страны выражают свою финансовую поддержку ВОЗ. Но и не только финансовую.
В январе-феврале мы организовали несколько крупных общественных консультаций по поводу нашей новой Европейской программы. К нашему удивлению, в них приняли участие более 5 000 человек из европейских стран: представители академических кругов, негосударственных организаций и других институтов. Мы никогда не видели таких цифр.
Люди присоединились, потому что хотели продемонстрировать, что для них чрезвычайно ценны такие платформы, куда все страны могут привнести свои достижения в области экспертизы и науки. Это дает им возможность продумать, как могут развиваться их системы здравоохранения.
А есть ли стремление у Китая или других крупных стран, прежде всего европейских, взять на себя ведущую роль в ВОЗ и заменить США?
Якаб: Китай всегда играл очень важную роль в глобальном здравоохранении. Частью их инициативы «Пояс и путь» является «Шелковый путь здоровья», в рамках которого они инвестируют в безопасность дорожного движения, очень необходимую в Центральной Азии. Китай также поддерживает усилия по борьбе с пандемиями, поставляет лекарства, продвигает телемедицину и т. д.
Конечно, мы приветствуем усиление роли Китая. Но такого игрока, который мог бы взять на себя роль США, не должно быть. В глобальном здравоохранении мы не можем зависеть от одной страны. Это требует многостороннего реагирования. Потому что если одна страна уязвима, то уязвимы мы все.
Каждая страна, будь то на Западе, Востоке, Севере или Юге, может внести свой вклад в выполнение мандата ВОЗ либо через финансовый вклад, либо через опыт, который они добавляют в общее дело. Или же через создание различных координационных платформ.
ВОЗ – единственная организация, способная предложить нейтральную платформу, в которой могут участвовать разные страны и вести переговоры друг с другом. А также привлечь ученых к обсуждению. В наших силах деполитизировать некоторые из этих дискуссий и убедиться, что мы действуем на основе данных и доказательств.
Каков ваш план на ближайшее время? Собираетесь ли вы сокращать свою деятельность по всему миру и конкретно в Казахстане?
Якаб: Сейчас мы пересматриваем наш портфель в глобальном масштабе, а также в рамках Европейского регионального офиса ВОЗ. Наша цель — убедиться в том, что мы соответствуем своему назначению и при этом максимально эффективны.
Нам придется расставить приоритеты в некоторых видах деятельности, на которые нет финансирования. Возможно, в некоторых областях мы продолжим работать, но с меньшими ресурсами.
Но никто не останется позади. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить справедливый и равноправный доступ к лекарствам, вакцинам и другим медицинским товарам в тесном сотрудничестве с государствами-членами и другими партнерами.
Сыла: На всех уровнях архитектуры ВОЗ планируется присутствие в странах, исходя из их эпидемиологической ситуации, уровней экономического развития и бедности, а также хрупкости систем здравоохранения.
У нас есть страны категории А с высоким ВВП и страны категорий D и E, которым может потребоваться очень существенное присутствие ВОЗ. И мы планируем его усилить в них.
Якаб: Если говорить о Казахстане, то в этом году мы не планируем сокращать объем работы по стране. Мы надеемся, что так будет и в будущем, потому что Центральная Азия остается очень важной для регионального бюро.
Приверженность Казахстана многостороннему подходу и размещение здесь глобальных функций, надеюсь, позволят нам продолжать расширяться и выполнять работу на высоком уровне.
Какое конкретное значение имеет Казахстан для вашей организации?
Якаб: Давайте начнем с первичной медико-санитарной помощи. Наше местное отделение было создано около десяти лет назад. Оно является передовым пунктом европейского регионального офиса ВОЗ. Мы работаем со всем регионом, в котором насчитывается 53 страны, над укреплением первичной медико-санитарной помощи.
Казахстан действительно считается мировым лидером по продвижению первичной медико-санитарной помощи и по вопросам всеобщего охвата населения услугами здравоохранения.
Совместно с Казахстаном мы реализуем два инновационных проекта, которые были бы невозможны без его участия.
Первый из них — это так называемые демонстрационные платформы первичной медико-санитарной помощи ВОЗ. Первую из них мы запустили в Алматинской области, в городе Есик. С их помощью мы показываем хорошо функционирующую первичную медико-санитарную помощь на практике.
Мы принимаем представителей других стран, которые приезжают сюда и участвуют в обмене мнениями с политиками национального и регионального уровня. Затем мы везем их в медицинские учреждения, чтобы они могли увидеть все в действии на местном уровне.
Это очень важно, потому что в каждой стране первичная медико-санитарная помощь зависит от истории здравоохранения, финансирования и культуры. Универсальных решений проблем не существует.
Сейчас всех интересует казахстанская мультидисциплинарная модель первичной медико-санитарной помощи, включающая психологов и социальных работников.
После успеха этой демонстрационной платформы, которую мы запустили несколько лет назад, мы запустили еще две демонстрационные платформы: одну в сельской местности Швеции, другую — в Испании.
Второй проект — это серия онлайн ток-шоу о первичной медико-санитарной помощи. Мы регулярно приглашаем на беседы представителей министерств здравоохранения, местных органов власти и медицинских учреждений из разных стран. Сейчас в нашу сеть входят 8 000 человек из Европы. Организационный центр находится здесь, в Казахстане.
А насколько Казахстан заинтересован в ВОЗ? Готовы ли власти увеличивать свой вклад в организацию?
Якаб: Казахстан занимает восьмое место среди крупнейших доноров ВОЗ из Европы за 2024-2025 годы. И мы были очень рады услышать, что Казахстан привержен многостороннему подходу и продолжает наращивать свои усилия не только в области здравоохранения, но и в системе Организации Объединенных Наций.
Сыла: Да, Казахстан вносит финансовый вклад через регулярный бюджет, и у страны есть готовность увеличивать процент своего вклада.
ВОЗ, в свою очередь, тоже отвечает Казахстану финансовой поддержкой. Казахстану через фонд противодействия пандемии был предоставлен грант в $20 млн на следующие три года. Эти средства в основном пойдут на укрепление инфраструктуры здравоохранения, улучшение эпидемиологического надзора и усиление мер пограничного контроля. Кроме того, средства будут направлены на модернизацию системы лабораторной безопасности и механизма быстрого реагирования.
Как бы вы оценили политику Казахстана в области здравоохранения? По вашему мнению, насколько хорошо она позволила Казахстану справиться с недавней пандемии?
Якаб: В Казахстане заметно очень сильное стремление к улучшению здоровья и благосостояния людей в долгосрочной перспективе.
Сравнивая уровень охвата населения Казахстана основными услугами, мы видим, что за последние два десятилетия он вырос и значительно достиг европейского уровня.
Мы наблюдаем укрепление сельского здравоохранения: развертывание мобильных бригад, инвестирование средств в них, запуск проекта «Поезда здоровья». В результате людям не приходится далеко ездить, чтобы получить медицинскую помощь.
Мы видим и чрезвычайно сильную регуляторную функцию. Например, министр здравоохранения Акмарал Альназарова объявила об инициативе по улучшению питания в школах и запрете фастфуда.
Но все ли работает правильно? Данные говорят сами за себя. По основным показателям мы видим улучшения, причем быстрые. Они происходят быстрее, чем в соседних странах. Значительно увеличилась продолжительность жизни, снизилась младенческая и материнская смертность.
Я бы также хотела немного остановиться на преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, хронических состояний и неинфекционных заболеваний. Ведь они влияют на трудоспособное население как в Центральной Азии, так и в Казахстане. Уровень такой смертности был чрезвычайно высок, особенно среди мужчин. Но сейчас этот показатель в Казахстане снижается очень быстро. И Казахстан — лишь одна из девяти стран, которая досрочно достигла цели по этому показателю.
Но эта позитивная картина не означает, что проблем не существует. Растущие угрозы безопасности и здоровью, изменение климата, наводнения, лесные пожары и старение населения также надвигаются на Казахстан. Не так сильно, как на европейские страны, но все же.
Сыла: Казахстанские власти проявляют высокую готовность к сотрудничеству не только с ВОЗ, но и со многими региональными властями. Они готовы инвестировать в здравоохранение. И речь не только о министерстве здравоохранения. Есть договоренности с несколькими министерствами, в том числе с министерством финансов, в рамках которых мы будем софинансировать разные мероприятия.
Конечно, пандемия COVID-19 была сложным испытанием для каждой страны. Но это была и возможность. Казахстан использовал ее для укрепления системы здравоохранения, повышения готовности лабораторий, профилактики инфекций и контроля.
С 11 по 13 марта в Шымкенте проходил учебный курс по перевозке лабораторных материалов, которые являются заразными. Мы привлекли международных экспертов и 30 лабораторных специалистов из всех регионов страны для того, чтобы они получили самые современные знания о транспортировке этих материалов.
Макроситуация, может быть, и хорошая, но если мы перейдем на микроуровень, можете ли вы сказать, что все данные, которые предоставляет Казахстан, заслуживают доверия? Сейчас мы, к примеру, видим вспышку кори. Хотя правительство показывает очень высокий уровень вакцинации.
Сыла: Корь — это очень сложный случай, потому что это самая заразная болезнь. Приведу пример: до 9 из 10 человек, у которых нет иммунитета к кори и которые находятся в тесном контакте с инфицированным человеком, обязательно заразятся.
Еще одним решающим фактором стал разрыв в иммунитете, который увеличился во время пандемии. Мы знаем, что многие люди с корью, в том числе дети, были изолированы от общества из-за страха и неправильного восприятия болезни.
Дезинформация о вакцинах также быстро распространяется, что заставляет все больше родителей либо откладывать вакцинацию, либо избегать ее.
Так что все это сложнее простого вопроса о национальных данных. Но мы действительно должны обеспечить высокий процент охвата прививками против кори в каждом сообществе, в каждом районе, в каждом селе.
Правительство признает эти проблемы, и мы ежедневно работаем над повышением точности отчетности о вакцинации, укрепляя системы сбора данных и наблюдения со стороны медицинских работников.
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