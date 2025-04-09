Пример «выжившего»

Первый поток обучения в школе равных консультантов начали 17 человек из Алматы, Астаны и Павлодара. Девять из них решили, что готовы стать равными консультантами и уже работают с пациентами со всех регионов страны. Консультации проходят онлайн и они бесплатны. Практически каждый день в фонд поступают заявки от людей, которым важно услышать истории тех, кто смог победить болезнь, и получить полезную информацию.

«Идея равности в чем-то похожа на общение в пациентских чатах, но в отличие от них, равный консультант, прошедший обучение, знает, как важно доносить только проверенную информацию, не переходить личные границы, он умеет выстраивать коммуникации, работать с людьми, которые переживают сильные эмоции, и, главное, при этом сохранять себя, – объясняет Юрченко. – У равных консультантов есть свой свод правил, строгая этика: мы не даем советы по лечению, не участвуем в продаже медицинских препаратов, не представляем интересы конкретных врачей или клиник».

Гулайым Ильясова – одна из участниц первого потока казахстанской школы равных консультантов. Она не раздумывая присоединилась к проекту, как только услышала о нем, потому что на собственном опыте знает: человека с онкологией может понять только тот, кто столкнулся с такой же болезнью.

«Даже самый близкий человек не может до конца прочувствовать твои ощущения и переживани. Я говорю родной сестре: “У меня слабость, я устала”, а она отвечает: “Да после сорока я тоже стала уставать”. Хотя если сравнить здорового человека и человека, который лечится от онкологии, это совершенно разные ощущения. Поэтому я считаю, что равные консультанты - это мегалюди, которые могли бы просто взять и забыть про эту болезнь, а они идут и помогают», – говорит Ильясова.

Коллега Гулайым по равному консультированию Меруерт Тулегенова вылечилась от лейкемии, и говорит, что решила присоединиться к движению, чтобы заполнить пустоту между врачом и пациентом. Чем больше она занимается консультированием, тем меньше думает о собственной болезни.

«Человек приходит в больницу, ему говорят про диагноз, просят сдать анализ - на этом консультация, как правило, заканчивается. А в его голове возникает миллион вопросов. В этот момент и должен появиться равный консультант. Мы объясняем, что дальше и даем людям немного больше спокойствия, – говорит Меруерт. – Подводим их к лечению, потому что ни один здравомыслящий человек не побежит радостно на химиотерапию. Я сама сначала отказалась лечиться. Поплакала, поняла, что хочу жить, и вернулась в больницу. В такие моменты поддержка жизненно необходима: “Да, тебе будет трудно. Да, появится куча побочек. Увы, останешься без волос, зато..!”. Ты объясняешь все простым человеческим языком, потому что сама через это прошла».