«Странно, что за шутки меня привлекают по экстремистской статье»

В среду в Наурызбайском районном суде Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Темирлана Енсебека, администратора паблика сатирических новостей Qaznews24.
У суда и прокурора с одной стороны, и защиты и наблюдателей – с другой оказалось очень разное понимание «открытого процесса»: многие из пришедших поддержать Енсебека, а также некоторые журналисты и правозащитники, так и не смогли попасть в зал суда, который оказался слишком маленьким. Енсебека, который три месяца находится в СИЗО, подключили оттуда по видеосвязи, и он неоднократно жаловался на плохой звук, но суд отказал ему в праве участвовать в заседании очно.
«Власть» рассказывает, как прошел первый день резонансного процесса.
«Процесс и так открытый же»
К 11 часам у здания Наурызбайского районного суда по уголовным делам собрались активисты, желающие поддержать Енсебека, журналисты и правозащитники. Как и на предварительном слушании, которое проходило в суде Алматинского района, выбранный зал оказался слишком мал для всех, кто хотел присутствовать на заседании. Но если тогда для наблюдателей выделили отдельный зал с онлайн-трансляцией, то в этот раз пришедших вовсе не запустили и они остались стоять в фойе суда.
В первые же минуты суд запретил изданию BES Media и наблюдателям вести онлайн-трансляцию заседания.
Темирлан Енсебек ходатайствовал о гласности судебного заседания и попросил, чтобы ему дали возможность приезжать и физически быть в суде, чтобы советоваться с адвокатом во время процесса.
По его словам, в прошлый раз во время онлайн-подключения из СИЗО его постоянно отвлекали сотрудники, без надобности спрашивая, все ли у него хорошо. На этом заседании из-за плохого звука ему пришлось прикладывать колонку к уху, чтобы слышать своих защитников, судью и прокурора.
Адвокат Жанар Балгабаева напомнила, что суды стали проводить онлайн во время чрезвычайного положения в 2020 году, а сейчас «про пандемию уже все забыли».
Прокурор Дидар Кабаев заявил, что суд и так проходит открыто, а право Енсебека на защиту не нарушено.
«То, что в Наурызбайском суде такие залы – это вопрос не к суду», – сказал прокурор, добавив, что желающие участвовать смогут подключиться онлайн. О чем говорил прокурор осталось неясно, поскольку, как и в прошлый раз, онлайн никого не подключили.
«Извините, но рядом стоят сотрудники полиции и мешают постоянно!», – воскликнул, прервав прокурора, Енсебек.
Адвокат Балгабаева сказала, что ей пришло как минимум десять сообщений от людей, которые приехали и не могут попасть внутрь.
«Дело в отношении моего подзащитного является резонансным, многие хотели бы прийти наблюдать в зале судебного заседания. Если нет такой возможности, то хотя бы видеть это в онлайн-режиме. Сейчас у нас люди не могут ни онлайн наблюдать, ни пройти в зал судебного заседания. Кроме того, мы видим, что зал наполовину заполнен людьми, которым вообще не интересен этот процесс, они сидят каждый сам по себе в телефоне, но тем не менее занимают место, а люди, которым интересен процесс, они за дверями и не могут зайти», – сказала адвокат.
Суд постановил продолжить процесс в смешанном режиме. Адвокат Балгабаева спросила, на основании какого нормативно-правового акта принято это решение. Судья Бейнегуль Кайсина не смогла его назвать, но ответила, что «это право суда». Она также заявила, что был выбран самый большой зал Наурызбайского районного суда. По какой причине судья сделала такое заявление тоже осталось неясно, поскольку в этом суде есть гораздо большие залы, в одном из них таких шел процесс по делу журналистки Айгерим Тлеужан.
Адвокат просила дать в таком случае возможность наблюдать онлайн тем, кто не может присутствовать в суде физически – журналистам «Уральской Недели» и представителям консульства США. Об этом же попросил Енсебек.
«Дипмиссии более двадцати государств заинтересованы участвовать, увидеть, как проходит наш казахстанский суд, справедлив ли он или нет, политически мотивирован ли? – сказал Енсебек. – Десять крупнейших правозащитных организаций типа Human Rights Watch, Amnesty International и другие – все они заинтересованы, все считают, что мое преследование политически мотивировано. Ваши действия, то, как я сижу в тюрьме и не слышу, вот так прикладываю к уху колонку – это все говорит о том, что это по-настоящему политически мотивированное преследование».
На просьбу адвоката перенести заседание в большой зал и дать возможность участвовать всем желающим, судья сказала, что в суде могут участвовать те, кто аккредитовался заранее. При этом, по словам адвоката, до начала процесса в зале суда уже сидело трое человек, они зашли до того, как туда запустили журналистов и нескольких наблюдателей.
«Вот лица – три человека сидят. У них есть аккредитация? Можно посмотреть?», – спросила Балгабаева, указав на троих неизвестных, сидевших на скамье.
«Официально обратитесь к лицам, пускай они вам предоставят. Я считаю, что это затягивание процесса», – сказал прокурор Кабаев.
Судья также говорила, что наблюдателей из фойе суда разместили в первом зале и дали им возможность следить за трансляцией, но в перерыве журналисты проверили это: наблюдатели так и остались у входа, а первый зал оказался пуст.
Енсебек также просил, чтобы его перевели под домашний арест на время разбирательства.
«Я несколько месяцев не видел свою маму. Я безумно соскучился по своей любимой девушке Марии. Маша, если ты меня слышишь, знай, я тебя люблю!», – сказал он.
Судья оставила открытым это ходатайство, не увидев оснований для изменения меры пресечения.
Заседание продолжилось в тесном зале, при этом онлайн-подключение обвиняемого иногда обрывалось, а звук периодически был очень плохо различим.
«Для наших властей российские пропагандисты – это весь мир и человечество»
По версии обвинения, 21 января 2024 года Енсебек «с целью оскорбления национальной чести и достоинства граждан русской национальности» опубликовал пост под названием «Казахстанские рэперы записали жесткий ответ Тине Канделаки» в своем инстаграм-паблике сатирических новостей Qaznews24, у которого на тот момент было более 34 тысяч подписчиков.
В описании поста было указано, что казахстанские рэперы объединили усилия, чтобы записать совместный трэк, посвященный телеведущей Канделаки и другим российским пропагандистам, и что артисты обещают отдать доход от музыки на поддержку вооруженных сил Украины.
«Для сопровождения публикации использовал музыкальную композицию, которая выражает открытые провокационные элементы межнационального характера. В тексте песни высказывается нецензурная брань в адрес представителей русской национальности. Согласно заключению судебно-психолого-филологической экспертизы, в содержании представленной на исследование публикации содержатся признаки оскорбления национальной чести и достоинства представителей русской национальности», – зачитал прокурор. За эту публикацию Енсебеку вменяется первая часть статьи 174 уголовного кодекса (разжигание розни).
Енсебек в своем выступлении отметил, что раньше в обвинительном акте была формулировка «совершил тяжкое уголовное правонарушение против мира и безопасности человечества на территории Алматы».
«Смешно, что для наших властей российские пропагандисты – это весь мир и человечество», – также сказал он.
Судья Кайсина постановила первым допросить самого Енсебека, несмотря на то, что прокурор предлагал первым допросить эксперта, а защита – свидетелей.
Судья и прокурор сначала не хотели позволять адвокату перед допросом проконсультироваться с Енсебеком хотя бы десять минут, но после того, как он сам попросил об этом, все же объявили перерыв для совещания с адвокатом.
На допросе Енсебек рассказал, что создал канал сатирических новостей Qaznews24 в апреле 2021 года, а уже в мае того же года к нему впервые пришли с обысками. Тогда его обвиняли по уголовной статье о распространении заведомо ложной информации, но спустя полтора года дело прекратили за отсутствием состава преступления.
В тот раз Енсебек стал героем марафона писем Amnesty International – акции, в ходе которой люди со всего мира слали письма в МВД с требованием снять обвинения с автора сатирического канала.
«Сатира – это литературный жанр, в последнее время он используется и в журналистике. [...] Он защищен 20-й статьей Конституции, которая гласит, что свобода слова и творчества гарантируется, а цензура запрещается. Сатира обличает, обсмеивает ситуацию, которая происходит в стране, в мире. [...] Странно, что за шутки меня привлекают по экстремистской статье», – сказал Енсебек.
Пост, адресованный Канделаки, Енсебек опубликовал после ее высказывания, касающегося Казахстана:
«Если происходит какая-то странная, абсурдная ситуация, я делаю некий ответ – тоже абсурдный, в форме шутки. И тогда в январе 2024 года российская пропагандистка Тина Канделаки была возмущена тем, что казахстанские железнодорожные станции, которые носят русские имена, переименовывались в казахские. [...] [Тогда она высказалась], что в Казахстане все нацисты, там идет притеснение русского языка».
Енсебек отметил, что российские ведущие и политики периодически делают разные высказывания о Казахстане, в том числе – о северной части страны, которая якобы территориально не принадлежит Казахстану.
«В тот день, когда Тина Канделаки сделала такое высказывание, оскорбился и возмущался весь казахский народ, в том числе и я», – сказал Енсебек. Он попросил суд учесть, что в описании поста не написал лично от себя ни одного слова оскорбления.
Песне «Йоу, орыстар!», которой Енсебек сопроводил публикацию, по его словам, больше 20 лет. В 2022 году эта песня стала хитом в Instagram и TikTok.
«Эту песню казахстанцы использовали для осуждения российской военной агрессии в сторону Украины, и эта песня ставилась всегда на фоне каких-то высказываний, что мы, казахстанцы, против войны», – сказал Енсебек.
По его словам, ее использовали как протест, но не против русского народа, который проживает в Казахстане: сами этнические русские также использовали ее в публикациях о том, что они против российской военной агрессии, или писали в комментариях к таким публикациям, что они против войны.
«Она [Тина Канделаки] является пропагадисткой, рупором Кремля, а мы, все казахстанцы, переживаем, что Казахстан может стать следующей целью российской агрессии», – также сказал Енсебек.
Отвечая на вопросы адвоката, он добавил, что песня не запрещена официально и находится в свободном доступе в интернете. При этом в Youtube есть клипы с этой песней, где больше трех миллионов просмотров.
«Там даже больше просмотров, чем у моей публикации, где написано 34 тысячи просмотров. Но человек, который выложил клип на Youtube и растиражировал на три миллиона просмотров, не привлекается по этой уголовной статье, – сказал Енсебек. –
Из-за этого сейчас весь Казахстан, весь мир полагает, что это именно применение этой [экстремистской] статьи в отношении меня из-за того, что я веду политическую сатиру. Иногда бывает, я шучу над властями, над местными, над акимами, над первыми лицами государства, но при этом это обычные шутки без оскорблений».
Суд продолжит разбирательство в четверг, на следующем заседании допрос Енсебека продолжится.
После заседания адвокат Жанара Балгабаева в комментариях журналистам сказала, что суд мог обеспечить большой зал, чтобы все наблюдатели и журналисты смогли разместиться.
«Я считаю, что [это делается, чтобы] максимально ограничить Темирлана от журналистов, в связи с этим сегодняшняя спешка. Я объясняю это только этим», – сказала она.
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