Енсебек в своем выступлении отметил, что раньше в обвинительном акте была формулировка «совершил тяжкое уголовное правонарушение против мира и безопасности человечества на территории Алматы».

«Смешно, что для наших властей российские пропагандисты – это весь мир и человечество», – также сказал он.

Судья Кайсина постановила первым допросить самого Енсебека, несмотря на то, что прокурор предлагал первым допросить эксперта, а защита – свидетелей.

Судья и прокурор сначала не хотели позволять адвокату перед допросом проконсультироваться с Енсебеком хотя бы десять минут, но после того, как он сам попросил об этом, все же объявили перерыв для совещания с адвокатом.

На допросе Енсебек рассказал, что создал канал сатирических новостей Qaznews24 в апреле 2021 года, а уже в мае того же года к нему впервые пришли с обысками. Тогда его обвиняли по уголовной статье о распространении заведомо ложной информации, но спустя полтора года дело прекратили за отсутствием состава преступления.

В тот раз Енсебек стал героем марафона писем Amnesty International – акции, в ходе которой люди со всего мира слали письма в МВД с требованием снять обвинения с автора сатирического канала.

«Сатира – это литературный жанр, в последнее время он используется и в журналистике. [...] Он защищен 20-й статьей Конституции, которая гласит, что свобода слова и творчества гарантируется, а цензура запрещается. Сатира обличает, обсмеивает ситуацию, которая происходит в стране, в мире. [...] Странно, что за шутки меня привлекают по экстремистской статье», – сказал Енсебек.

Пост, адресованный Канделаки, Енсебек опубликовал после ее высказывания, касающегося Казахстана:

«Если происходит какая-то странная, абсурдная ситуация, я делаю некий ответ – тоже абсурдный, в форме шутки. И тогда в январе 2024 года российская пропагандистка Тина Канделаки была возмущена тем, что казахстанские железнодорожные станции, которые носят русские имена, переименовывались в казахские. [...] [Тогда она высказалась], что в Казахстане все нацисты, там идет притеснение русского языка».

Енсебек отметил, что российские ведущие и политики периодически делают разные высказывания о Казахстане, в том числе – о северной части страны, которая якобы территориально не принадлежит Казахстану.

«В тот день, когда Тина Канделаки сделала такое высказывание, оскорбился и возмущался весь казахский народ, в том числе и я», – сказал Енсебек. Он попросил суд учесть, что в описании поста не написал лично от себя ни одного слова оскорбления.