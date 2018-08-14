Отставка премьер-министра возможна на фоне ухудшения социально-экономической ситуации – эксперты

Маргарита Бочарова, Vласть
Предстоящий политический сезон обещает быть насыщенным: главе государства придется принимать сложные решения, связанные с реформой правоохранительного блока, и составом правительства. В обществе между тем нарастает недовольство социально-экономической ситуацией, запутанной реформой образования и непрекращающимся ростом цен. Эксперты, опрошенные Vластью, утверждают, что у государства нет ни малейшего желания заниматься решением этих проблем.
Социальная повестка
«На данный момент государство прежде всего озабочено интересами финансово-административной олигархии, а социальная политика является побочным эффектом этого процесса», - считает политолог Данияр Ашимбаев. Он поясняет, что в настоящее время все усилия властей направлены исключительно на расширение финансовой базы бюджета и контроль над отдельными его потоками. «Даже объявленная президентом ипотечная программа сразу перешла в разговор о том, какой банк сколько получит, и как будет расходовать средства», - подчеркивает эксперт. Айдар Амребаев, руководитель Центра прикладной политологии и международных исследований, замечает, что правительству все же еще не поздно пересмотреть собственные приоритеты – особенно в отношении «дорожной карты» по формализации самозанятых, которая при разумном подходе может стать стимулом для развития предпринимательской активности. «Мне кажется, попытки чиновников “латать бюджетные дыры” и собственную неэффективность за счет тех, кто независим от государства - не совсем верная позиция с точки зрения стратегической перспективы, хотя в плане текущих задач пополнения бюджета и отрегулирования процедур отчетности, может, и оправданная», - подчеркивает в этой связи он. Ашимбаев же не питает иллюзий относительно способности властей к ревизии собственных приоритетов: «Что государство хочет, скорее всего, не ясно даже тем, кто находится на самом высоком уровне принятия решений».
Политолог Замир Каражанов тоже настроен не особо оптимистично: нормы, касающиеся самозанятых, в предстоящие месяцы, скорее всего, примут. «Здесь мало что зависит от желания или воли», - говорит он. Каражанов предлагает обратить внимание на пример России, где не так давно были приняты непопулярные поправки в пенсионное законодательство – даже несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру. «Казахстан дрейфует в том же фарватере. О том, что доля самозанятых у нас высокая, говорили давно, и было бы уместно эту проблему решать в более комфортных условиях, а не сейчас», - заключает эксперт. Казахстанцы, к слову, тоже уже успели неприятно удивиться изменениям в пенсионном законодательстве, которое отныне обязывает фрилансеров делать отчисления в ЕНПФ на уровне 10%. «С началом осени и активизации жизни в офисах произойдет переосмысление этих изменений законодательства. Это может породить социальное недовольство в рядах среднего класса», - допускает Амребаев. Ашимбаев и здесь напоминает, что нововведение в меньшей степени продиктовано интересами простых граждан: «Разговор о пенсионном фонде начался с того, что КазАгро (холдинг реализует госполитику по индустриальному развитию аграрного комплекса – V) сообщил, что хотел бы привлекать средства ЕНПФ для финансирования своих программ».
В таких условиях политолог не видит смысла ожидать базовых сдвигов в социально-экономической политике.
Политолог Валихан Тулешов обращает внимание на то, что даже отдельные отраслевые улучшения не будут эффективными, так как зачастую они абсолютно «не согласованы в масштабах всей экономической модернизации». «Если в ближайшие три месяца президент и правительство не начнут всеобъемлющую социально-экономическую реформу (а я думаю, не начнут), то страну ожидает дальнейшее инерционное движение по “старой колее” и игнорирование кричащих проблем социально-экономического развития», - делает неутешительный вывод эксперт.
Протестная активность
Тулешов убежден, что пока права и свободы человека не станут реальной ценностью для нашего разобщенного гражданского общества, оно «будет продолжать терпеть накапливающийся социальный негатив и отчуждение». Каражанов предпочитает объяснять социальную пассивность не столько высоким порогом терпимости, сколько органической связью благополучия среднего класса с бюджетной сферой. Несмотря на глубокий кризис доверия общества к полиции, со всей силой проявившийся после убийства олимпийского призера Дениса Тена, политолог не склонен связывать с этим опасным явлением какие-то серьезные перемены: «Согласно теории катастроф, драматичные, нетипичные и необратимые события - это не есть результат одной причины, а стечения ряда негативных обстоятельств». Амребаев тоже сомневается в возможностях общества инициировать глубинную реформу в МВД. «Она произойдет в общем контексте уже объявленных президентом реформ государственной службы», - предполагает он, не исключая при этом некоторых дополнительных «операциональных решений». На то, что «определенные усилия» со стороны полиции принципиально необходимы, указывает и Ашимбаев. Он уверен, что глава государства обязательно «будет рассматривать какие-то варианты – от поручения улучшить работу до оргвыводов».