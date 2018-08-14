Отставка премьер-министра возможна на фоне ухудшения социально-экономической ситуации – эксперты

Социальная повестка

«На данный момент государство прежде всего озабочено интересами финансово-административной олигархии, а социальная политика является побочным эффектом этого процесса», - считает политолог Данияр Ашимбаев. Он поясняет, что в настоящее время все усилия властей направлены исключительно на расширение финансовой базы бюджета и контроль над отдельными его потоками. «Даже объявленная президентом ипотечная программа сразу перешла в разговор о том, какой банк сколько получит, и как будет расходовать средства», - подчеркивает эксперт. Айдар Амребаев, руководитель Центра прикладной политологии и международных исследований, замечает, что правительству все же еще не поздно пересмотреть собственные приоритеты – особенно в отношении «дорожной карты» по формализации самозанятых, которая при разумном подходе может стать стимулом для развития предпринимательской активности. «Мне кажется, попытки чиновников “латать бюджетные дыры” и собственную неэффективность за счет тех, кто независим от государства - не совсем верная позиция с точки зрения стратегической перспективы, хотя в плане текущих задач пополнения бюджета и отрегулирования процедур отчетности, может, и оправданная», - подчеркивает в этой связи он. Ашимбаев же не питает иллюзий относительно способности властей к ревизии собственных приоритетов: «Что государство хочет, скорее всего, не ясно даже тем, кто находится на самом высоком уровне принятия решений».

Политолог Замир Каражанов тоже настроен не особо оптимистично: нормы, касающиеся самозанятых, в предстоящие месяцы, скорее всего, примут. «Здесь мало что зависит от желания или воли», - говорит он. Каражанов предлагает обратить внимание на пример России, где не так давно были приняты непопулярные поправки в пенсионное законодательство – даже несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру. «Казахстан дрейфует в том же фарватере. О том, что доля самозанятых у нас высокая, говорили давно, и было бы уместно эту проблему решать в более комфортных условиях, а не сейчас», - заключает эксперт. Казахстанцы, к слову, тоже уже успели неприятно удивиться изменениям в пенсионном законодательстве, которое отныне обязывает фрилансеров делать отчисления в ЕНПФ на уровне 10%. «С началом осени и активизации жизни в офисах произойдет переосмысление этих изменений законодательства. Это может породить социальное недовольство в рядах среднего класса», - допускает Амребаев. Ашимбаев и здесь напоминает, что нововведение в меньшей степени продиктовано интересами простых граждан: «Разговор о пенсионном фонде начался с того, что КазАгро (холдинг реализует госполитику по индустриальному развитию аграрного комплекса – V) сообщил, что хотел бы привлекать средства ЕНПФ для финансирования своих программ».

В таких условиях политолог не видит смысла ожидать базовых сдвигов в социально-экономической политике.