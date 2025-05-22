«Надо хотя бы крышу привести в порядок, чтобы не текла»

«Пожаловались в маслихат и в центральный аппарат партии Amanat. Меня вызывали на комиссию, вынесли замечание – мол, подрываю репутацию как депутат. Хотя ведь именно закон дает мне полномочия отстаивать интересы людей. В итоге меня, можно сказать, "разбирали" комиссионно в нелицеприятном ключе. Их цель – замолчать проблему. Главное для них – пристыдить, высмеять того, кто говорит о проблемах. Вот такое воздействие», – считает Оразбаева.

Когда она начала разбираться в ситуации, параллельно с этим была проведена проверка управлением государственных доходов по ее обращению, по итогам которого было вынесено предписание об устранении нарушений.

«У меня есть все подтверждающие документы, я официально обращалась через платформу eOtinish», – рассказывает она.

Закрытие провизорного цеха также серьезно повлияло на работу всей больницы, считает депутат. Решение было принято без предварительного уведомления сотрудников. Ранее больница самостоятельно производила мази, в том числе противоожоговые, поэтому закрытие цеха грозит серьезными последствиями для пациентов.

Нина Оразбаева отмечает: общее настроение среди сотрудников остается подавленным. По ее словам, люди боятся открыто говорить о своих проблемах.

«Если даже на меня, депутата, поступают жалобы и пытаются давить, то можно представить, в каком положении находится персонал. Честно, у меня самой уже опускаются руки. Пропадает мотивация бороться, когда тебя публично осуждают, ограничивают в действиях», – говорит она.