Закон против работника

Работа над поправками в трудовое законодательство и закон о профсоюзах ведется в Казахстане уже более двух лет. Причиной для затяжных дебатов стал глубокий правовой дисбаланс в отношениях между работодателями и работниками, сложившийся после реформы Трудового кодекса в 2015 году.

Предварительные рабочие группы с участием государственных структур, работодателей, профсоюзов и ученых стали пространством ожесточенных споров. Попытки профсоюзов и юристов улучшить правовые и переговорные позиции работников сталкиваются с сильным сопротивлением работодателей и правительства, в частности, министерства труда и соцзащиты населения.

Несмотря на создание трех разных версий законопроекта, парламент до сих пор не приступил к рассмотрению какой-либо из них. «Власть» рассказывает о том, как в Казахстане ведётся борьба за реформу сферы труда и почему любые поправки будут иметь ограниченный эффект, пока у работодателя остается легальная возможность обходить законы.

Динамика обсуждений

С 2015 года, после двукратного сокращения объема, Трудовой кодекс действует в интересах работодателей. Это «упрощение» Трудового кодекса тогдашний президент Нурсултан Назарбаев прописал в «100 конкретных шагах» — антикризисной программе, введенной после падения цен на нефть до $40 и аннексии Крыма Россией.

Реформа проводилась под предлогом децентрализации и усиления коллективно-договорного урегулирования. С того момента работники и работодатели должны сами договариваться об условиях труда, без вмешательства государства.

«У нас защита бизнеса всегда стояла во главе угла. И к нынешнему моменту все настолько реформировали, что инспекция может прийти на предприятие с проверкой только в критических случаях. Для проверок создана тысяча препятствий. Инспекцию труда так “обезжирили”, что она боится работодателей», — констатирует Муслим Хасенов, юрист по трудовому праву и профессор Maqsut Narikbayev University.

По его словам, документ с поправками разрабатывался проектным офисом Maqsut Narikbayev University, который был создан по инициативе сената. Разработчики изначально предвидели сопротивление со стороны Минтруда и поэтому отказались от предложения новой версии трудового законодательства.

Вместо этого проектный офис предложил законопроект с 40 поправками в части коллективного трудового права — всего, что касается коллективных договоров и переговоров, а также регулирования профсоюзов и проведения забастовок. Однако Минтруда заблокировал и этот документ, когда он был предоставлен на заключение правительства.

С 2023 года по поправкам в трудовое законодательство и закон о профсоюзах было проведено порядка 20 предварительных рабочих групп. В них участвовали представители министерства юстиции, Минтруда, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, работодателей и профсоюзов. Несмотря на это парламент все еще не начал рассматривать этот документ.