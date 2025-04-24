Закон против работника

Работа над поправками в трудовое законодательство и закон о профсоюзах ведется в Казахстане уже более двух лет. Причиной для затяжных дебатов стал глубокий правовой дисбаланс в отношениях между работодателями и работниками, сложившийся после реформы Трудового кодекса в 2015 году.
Предварительные рабочие группы с участием государственных структур, работодателей, профсоюзов и ученых стали пространством ожесточенных споров. Попытки профсоюзов и юристов улучшить правовые и переговорные позиции работников сталкиваются с сильным сопротивлением работодателей и правительства, в частности, министерства труда и соцзащиты населения.
Несмотря на создание трех разных версий законопроекта, парламент до сих пор не приступил к рассмотрению какой-либо из них. «Власть» рассказывает о том, как в Казахстане ведётся борьба за реформу сферы труда и почему любые поправки будут иметь ограниченный эффект, пока у работодателя остается легальная возможность обходить законы.
Динамика обсуждений
С 2015 года, после двукратного сокращения объема, Трудовой кодекс действует в интересах работодателей. Это «упрощение» Трудового кодекса тогдашний президент Нурсултан Назарбаев прописал в «100 конкретных шагах» — антикризисной программе, введенной после падения цен на нефть до $40 и аннексии Крыма Россией.
Реформа проводилась под предлогом децентрализации и усиления коллективно-договорного урегулирования. С того момента работники и работодатели должны сами договариваться об условиях труда, без вмешательства государства.
«У нас защита бизнеса всегда стояла во главе угла. И к нынешнему моменту все настолько реформировали, что инспекция может прийти на предприятие с проверкой только в критических случаях. Для проверок создана тысяча препятствий. Инспекцию труда так “обезжирили”, что она боится работодателей», — констатирует Муслим Хасенов, юрист по трудовому праву и профессор Maqsut Narikbayev University.
По его словам, документ с поправками разрабатывался проектным офисом Maqsut Narikbayev University, который был создан по инициативе сената. Разработчики изначально предвидели сопротивление со стороны Минтруда и поэтому отказались от предложения новой версии трудового законодательства.
Вместо этого проектный офис предложил законопроект с 40 поправками в части коллективного трудового права — всего, что касается коллективных договоров и переговоров, а также регулирования профсоюзов и проведения забастовок. Однако Минтруда заблокировал и этот документ, когда он был предоставлен на заключение правительства.
С 2023 года по поправкам в трудовое законодательство и закон о профсоюзах было проведено порядка 20 предварительных рабочих групп. В них участвовали представители министерства юстиции, Минтруда, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, работодателей и профсоюзов. Несмотря на это парламент все еще не начал рассматривать этот документ.
Хасенов рассказывает, что на рабочих группах были не просто дискуссии, а баталии. Работодатели очень грубо высказывались против разработчиков, подозревая их в том, что они лоббируют интересы профсоюзов.
«Но мы, как ученые, действовали независимо от всех. Работодатели у нас очень сильные, их защищает национальная палата “Атамекен”. А у работников все слабое: от позиций на законодательном уровне до профсоюзов. Поэтому нам кажется важным восстановить этот баланс, дать больше свобод профсоюзам», — пояснил юрист.
Андрей Пригорь, председатель объединения независимых профсоюзов «Аманат», согласен с Хасеновым. По его мнению, против поправок Минтруда выступало в едином порыве с работодателями. Хотя обе эти стороны утверждали, что болеют за профсоюзы и хотят им блага.
«Предложенные поправки они назвали неконструктивными. Но в чем их неконструктивность — неизвестно. На рабочих группах работодатели и правительство занимались болтологией, как они это любят. И было в целом не понятно, что они хотели сказать. Сенат наблюдал насколько профсоюзы будут отстаивать эти поправки. Поэтому мы объединились и дали неплохой бой работодателям и правительству», — рассказал Пригорь.
Что предлагается изменить?
Главное изменение, которое предложил проектный офис, касается трудовых арбитражей. Хасенов говорит, что сейчас этого института практически нет в Казахстане, хотя закон обязывает использовать его. Из-за его отсутствия рабочие вынуждены прибегать только к незаконным забастовкам. А в редкие моменты использования этого института принятые арбитражем решения оказываются неисполнимыми.
Юристы Maqsut Narikbayev University предложили создать постоянный трудовой арбитраж, но на добровольной основе. Хасенов пояснил, что в современной практике этот институт представляет собой реестр специалистов, способных организовать процедуру разрешения коллективных трудовых споров. В Казахстане же они проводятся людьми без нужных компетенций.
А чтобы решения трудового арбитража имели силу, Хасенов считает необходимым закрепить законом принудительное исполнение их решений. В противном случае этот институт станет еще одним бесполезным механизмом для работников и будет вызывать у них только недовольство.
Тому, что работники вынуждены отстаивать свои интересы незаконными способами, способствует и сложная предварительная подготовка к проведению забастовки. По закону они обязаны согласовать требования в коллективе, затем ознакомить с ними работодателя, а после провести примирительную комиссию и трудовой арбитраж. На все это уходит порядка 25 рабочих дней, но работники не готовы столько ждать.
«Поэтому мы предложили в два раза сократить эти сроки. Если примирительная комиссия не справилась, какой смысл идти дальше? Пусть рабочие пользуются правом на забастовку и проводят ее законно. Потому что если работодатель не хочет забастовок, он будет вести переговоры с работниками или создавать арбитраж», — подчеркнул Хасенов.
Среди предложенных юристами Maqsut Narikbayev University поправок Пригорь выделил еще две — создание профсоюзов по профессиональному признаку и публикацию каждым профсоюзом финансовой отчетности. Но к ним он относится скептически.
Сейчас, по словам Хасенова, профсоюзы можно создавать только на уровне региона, отрасли и предприятия. Но этого недостаточно, уверен юрист. Отсутствие возможности объединяться по профессиональному признаку ударяет, к примеру, по работникам онлайн-платформ. В результате курьеры могут создать только общественное объединение, но в этой юридической форме у них не получится защищать свои права.
Пригорь полагает, что эта мера может привести к фрагментации профсоюзов и в итоге сыграть против работников. Сейчас, к примеру, работники одной больницы могут объединиться в отраслевую организацию и выдвинуть общие требования. Но если появится возможность регистрировать профсоюзы по профессии, то работодатели получат возможность подталкивать работников к созданию множества мелких организаций с узкими интересами и повесткой. В результате рабочим станет сложно объединяться и проявлять солидарность друг с другом.
Что же касается публикации финансовой отчетности, то Хасенов видит плюс и в этой мере. В частности, история профсоюзного движения в США показывает, что в деятельности отдельных профсоюзов было место для коррупции. Учитывая это, профсоюзы в Казахстане могли бы стать более прозрачными для своих участников.
Пригорь же видит в обязательной публикации финансовой отчетности дополнительный рычаг давления. По его словам профсоюзы и так достаточно прозрачны для своих членов и государства, поскольку отчитываются перед ними в нескольких формах. При этом он не против публиковать финансовую информацию в прессе или социальных сетях, но сомневается, что людям вне профсоюзов будет это интересно.
Будет ли эффект от этих поправок?
Проектный офис также предлагал внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы усилить защиту представителей работников и исключить репрессивные меры в части забастовок. Но, по словам Хасенова, Генпрокуратура, Минтруда и сенат согласились друг с другом, что эти поправки нужно снять.
«Позиция Минтруда во всем процессе сильно разочаровывает. Они показывают себя чиновниками без государственного мышления, без логики и здравого смысла. Потому что наши поправки по своей части поддержал даже Верховный суд, который обычно ведет себя очень консервативно. А в Минтруда говорят, что ничего менять не нужно, потому что все и так в порядке», — добавил юрист.
С этим согласен и Пригорь, который считает, что государству и работодателям выгодно сохранить все как есть. Сейчас у них много власти над работниками и профсоюзами не только из-за низкой правовой защищенности работников, но и благодаря соединению профсоюзов в подконтрольную Федерацию профсоюзов Республики Казахстан.
«У нас профсоюзы только создают видимость, что они независимые. Это ручные государственные профсоюзы. О каком отстаивании интересов тут можно говорить, когда они своим существованием нивелируют весь протестный потенциал рабочих? А ведь этот протестный потенциал имеет под собой объективные причины, а не выдуман неизвестно кем».
В Минтруда отказались отвечать на вопросы «Власти» о том, чем вызвана такая реакция на предложения юристов и почему ведомство считает предложенные поправки неактуальными.
Хасенов и Пригорь затрудняются сказать, когда начнется рассмотрение предложенных юристами Maqsut Narikbayev University поправок. Хасенов лишь заметил, что рано или поздно это произойдет, поскольку сенат, увидевший в них целесообразность, уже внес их в мажилис. При этом оба участника рабочих групп ожидают жарких споров во время рассмотрения.
«Это будет момент истины. Мы узнаем, кто реально пришел в парламент защищать интересы населения, а кто — интересы компаний и корпораций», — полагает Хасенов.
Юрист заметил, что несмотря на разногласия среди профсоюзов, практически все они поддерживают эти поправки. Пригорь, в свою очередь, назвал поправки неплохими, но далекими от того, чтобы реально улучшить позиции работников или усилить статус профсоюзов.
«Основная проблема сейчас состоит в том, что работодатели не несут ответственности за нарушение трудового законодательства. Даже если мы расширим права работников и профсоюзов, мы вряд ли чего-то добьемся. Они просто не будут исполняться. Поэтому работодатель может вытворять все, что хочет. А если что-то нарушит работник, то ему придется полгода доказывать свою невиновность в суде», — отмечает глава объединения профсоюзов Amanat.
Чтобы закон о профсоюзах заработал, в нем, по словам Пригоря, должно быть прописано многократное увеличение штрафов за нарушение трудового законодательства или закона о профсоюзах, если это будет подтверждено судом. Сейчас у работодателей минимальные штрафы, что серьезно ухудшает положение работников.
Андрей Ушаков, председатель Отраслевого профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания, видит в предложенных поправках еще один изъян. Несмотря на то, что в основном они затрагивают коллективное трудовое право, они не перезапускают работу механизма коллективных договоров.
Коллективный договор — это документ, гарантирующий дополнительные льготы и гарантии, которые не предусмотрены законодательством. Но сейчас работодатели не заключают их, потому что имеют право отказаться от коллективных переговоров без каких-либо последствий для себя.
«Сейчас это выглядит так: мы посылаем уведомление о начале таких переговоров, а работодатель его игнорирует. В итоге коллективные договора не заключаются. А все потому, что нет механизма понуждения сторон к вступлению в такие переговоры. Я даже по этому вопросу иск в суд подавал, но мне там ответили, что это свободное волеизъявление работодателя. Хотя в законодательстве сказано обратное», — говорит Ушаков.
Он убежден, что меры против саботирования коллективных договоров работодателем должны занять центральное место в будущем законопроекте. Без этого не решится главная проблема в сфере труда и профсоюзов, а эффект всех других изменений будет минимальным.
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