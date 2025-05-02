Борьба за дыхание

Говоря о том, как врачам удается выявлять болезнь на ранних стадиях, Наталья Латыпова отмечает, что в диагностике существует несколько этапов. Первый – клинический, когда пациент жалуется на кашель, одышку и другие симптомы. Затем его направляют на инструментальное исследование, где основным методом является спирометрия.

«Иными словами, это маневр вдоха и выдоха. Но в спирометрии участвуют три звена: пациент, персонал, проводящий спирометрию, и врач, который интерпретирует результаты. На каждом из этих этапов могут возникнуть ошибки. К сожалению, в спирометрии маневр очень зависит от правильности исполнения. Пациент не должен ошибиться, маневр довольно сложный, и персонал, проводящий процедуру, должен точно понимать, как правильно его выполнить и направлять пациента. Наконец, врач должен не только уметь интерпретировать результаты, но и понять, были ли допущены ошибки. Это вроде бы простой и незамысловатый метод, но он зависит от множества обстоятельств», – объясняет Латыпова.

Именно в ранней диагностике, по мнению пульмонолога, ключевое значение имеет правильный охват этим методом и его правильное проведение.

«Не везде это соблюдается, но на самом деле самое важное как раз выявить пациента с первичными симптомами. Кашель – это первый симптом, и именно он вызывает у нас реакцию. Другое дело, что курильщики часто считают кашель нормальным и долгое время не обращаются к врачу. Конечно, кашель не всегда связан с ХОБЛ, но это первый симптом, с которым к нам приходят пациенты с этим заболеванием. Наша задача обратить внимание и не позволить пациенту уйти, оставаясь при своем мнении, что кашель – это нормально», – поясняет она.

Эксперт выражает уверенность, что в будущем есть все основания для победы над ХОБЛ.

«Перспектива есть. Мы стремимся найти на генетическом уровне определенное звено, которое можно будет скорректировать на самом раннем этапе. Но ХОБЛ – это заболевание, которое сильно зависит от внешних факторов. Если человек закурит или начнет работать на вредном производстве, это неминуемо приведет к тому, что его дыхательные пути будут «спровоцированы». Поэтому я считаю, что это заболевание все-таки зависит больше от внешних факторов, чем от генетики», – подытоживает Латыпова.

Возможности профилактики ХОБЛ

Салтанат Назарова, заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения, рассказывает, как государство работает с населением по вопросам профилактики ХОБЛ.

По ее словам, на уровне республики проводится информационно-разъяснительная работа через ПМСП: функционируют антитабачные кабинеты, доврачебные кабинеты в участковой сети, а также школы здоровья.

«На сегодняшний день в стране работает 30 антитабачных кабинетов, но, к сожалению, они расположены не по всей республике, а лишь в крупных городах. Также функционирует более четырех тысяч школ здоровья. Это кабинеты, расположенные в ПМСП, где обучают население и предоставляют информацию», – сообщает она.