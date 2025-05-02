Борьба за дыхание

Бремя хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в Казахстане обсудили эксперты на саттелитном симпозиуме, который прошел в рамках IV Международной научно-практической конференции по оценке технологий здравоохранения (НТА2025).
Проблематика ХОБЛ в Казахстане
Наталья Латыпова, главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Казахстана говорит, на сегодня сложно привести точные цифры по заболеванию ХОБЛ, поскольку официальная статистика учитывает в основном уже диагностированные случаи, причем зачастую на достаточно поздних стадиях с выраженными клиническими симптомами.
«Поэтому, если мы называем такую цифру, как около 100 тысяч человек в Казахстане, состоящих на учете с ХОБЛ, то можно подумать, что эта цифра на самом деле в несколько раз больше – с учетом реальной ситуации. Начальные стадии ХОБЛ мы пропускаем, поэтому эти 100 тысяч – это примерно один-три процента от населения. В то время как мировая статистика говорит о десяти процентах», – говорит Латыпова.
Главный внештатный пульмонолог МЗ РК более подробно остановилась на факторах, влияющих на развитие болезни. По словам врача, на втором месте после курения среди доказанных факторов риска – дым от сжигаемого топлива.
«Это печное, угольное, древесное отопление, а также газовое – при условии плохой вентиляции и нарушений правил эксплуатации. Далее по значимости идут профессиональные вредности: пыль, загазованность, задымленность. Но выделить какой-то один фактор из всех этих составляющих бывает очень сложно, потому что пациент может и курить, и проживать в неблагоприятном районе, и работать на вредном производстве», – поясняет главный внештатный пульмонолог.
По ее мнению, существует и генетическая предрасположенность.
Говоря о том, как врачам удается выявлять болезнь на ранних стадиях, Наталья Латыпова отмечает, что в диагностике существует несколько этапов. Первый – клинический, когда пациент жалуется на кашель, одышку и другие симптомы. Затем его направляют на инструментальное исследование, где основным методом является спирометрия.
«Иными словами, это маневр вдоха и выдоха. Но в спирометрии участвуют три звена: пациент, персонал, проводящий спирометрию, и врач, который интерпретирует результаты. На каждом из этих этапов могут возникнуть ошибки. К сожалению, в спирометрии маневр очень зависит от правильности исполнения. Пациент не должен ошибиться, маневр довольно сложный, и персонал, проводящий процедуру, должен точно понимать, как правильно его выполнить и направлять пациента. Наконец, врач должен не только уметь интерпретировать результаты, но и понять, были ли допущены ошибки. Это вроде бы простой и незамысловатый метод, но он зависит от множества обстоятельств», – объясняет Латыпова.
Именно в ранней диагностике, по мнению пульмонолога, ключевое значение имеет правильный охват этим методом и его правильное проведение.
«Не везде это соблюдается, но на самом деле самое важное как раз выявить пациента с первичными симптомами. Кашель – это первый симптом, и именно он вызывает у нас реакцию. Другое дело, что курильщики часто считают кашель нормальным и долгое время не обращаются к врачу. Конечно, кашель не всегда связан с ХОБЛ, но это первый симптом, с которым к нам приходят пациенты с этим заболеванием. Наша задача обратить внимание и не позволить пациенту уйти, оставаясь при своем мнении, что кашель – это нормально», – поясняет она.
Эксперт выражает уверенность, что в будущем есть все основания для победы над ХОБЛ.
«Перспектива есть. Мы стремимся найти на генетическом уровне определенное звено, которое можно будет скорректировать на самом раннем этапе. Но ХОБЛ – это заболевание, которое сильно зависит от внешних факторов. Если человек закурит или начнет работать на вредном производстве, это неминуемо приведет к тому, что его дыхательные пути будут «спровоцированы». Поэтому я считаю, что это заболевание все-таки зависит больше от внешних факторов, чем от генетики», – подытоживает Латыпова.
Возможности профилактики ХОБЛ
Салтанат Назарова, заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения, рассказывает, как государство работает с населением по вопросам профилактики ХОБЛ.
По ее словам, на уровне республики проводится информационно-разъяснительная работа через ПМСП: функционируют антитабачные кабинеты, доврачебные кабинеты в участковой сети, а также школы здоровья.
«На сегодняшний день в стране работает 30 антитабачных кабинетов, но, к сожалению, они расположены не по всей республике, а лишь в крупных городах. Также функционирует более четырех тысяч школ здоровья. Это кабинеты, расположенные в ПМСП, где обучают население и предоставляют информацию», – сообщает она.
Назарова поясняет, что люди проходят скрининг, в ходе которого выявляют пациентов с факторами риска, а затем направляют их в школы здоровья.
«Например, если человек курит, он автоматически подвержен риску развития ХОБЛ. В школах здоровья объясняют, к чему это может привести, и что необходимо делать, чтобы предотвратить эти риски. Также проводятся занятия с населением, но охват недостаточный, поскольку в школы здоровья в основном обращаются люди из группы риска, то есть те, кто уже состоит на учете», – отмечает она.
Андрей Иванов, руководитель отдела по доступу к рынку компании «АстраЗенека» в Казахстане, подчеркнул, что хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) не является проблемой отдельно взятой страны. По его словам, ХОБЛ – это заболевание, которое затрагивает практически все государства и сегодня является третьей причиной смертности в мире.
«Есть страны с высоким уровнем дохода, и в то же время есть и страны с более низкими доходами и уровнем жизни населения. По прогнозам специалистов, рост заболевания достаточно драматичный, и он, к сожалению, будет продолжаться», – считает Андрей Иванов.
Андрей Иванов объясняет, что это связано как с высокой экономической активностью и уровнем экологических проблем, так и с высоким потреблением табака, урбанизацией и ростом числа вредных производств.
«В мире уже предпринимаются меры по снижению углеродных выбросов, автотранспорт переводится на электрическое питание. Но, к сожалению, это слишком незначительные шаги, и мы сможем оценить их эффективность только через десятилетие», – говорит он.
Представитель «АстраЗенека» считает, что для снижения смертности от этого заболевания необходимо идти двумя путями. Первое – улучшение лечения пациентов с ХОБЛ, второе – недопущение возникновения заболевания среди потенциальных групп риска. В них входят те, кто начал курить с раннего возраста. Это, в свою очередь, ведет к риску перехода к стабильному потреблению табачных изделий.
Еще один момент заключается в том, что с точки зрения медицинской проблемы ХОБЛ является мультидисциплинарным заболеванием, в решении которого участвуют не только пульмонологи, но и другие специалисты.
«Поэтому система здравоохранения не должна допускать перехода в более тяжелую стадию ХОБЛ, когда уже требуется респираторная поддержка и постоянная госпитализация пациента. А это уже значительные затраты ресурсов на отдельного индивидуума. Соответственно, появление большой когорты таких больных будет сказываться на возможностях оказания помощи», – поясняет Иванов.
«Если посчитать с точки зрения экономики всей страны, то нужно учитывать и социальные затраты. Это выплаты по нетрудоспособности, инвалидности, уход за больными, вызовы скорой помощи, то есть комплекс мероприятий, который ложится бременем не только на систему здравоохранения, но и на социальную систему. Поэтому сама проблема многогранна, и ее влияние на финансовую перспективу значительное», – подмечает он.
Таким образом, комплексная работа государственных органов, врачей, фармацевтических компаний и пациентских организаций позволяет не только повышать эффективность лечения ХОБЛ, но и значительно увеличивать уровень информированности о заболевании и его рисках. Этот подход способствует раннему выявлению болезни, снижению числа осложнений и улучшению качества жизни пациентов.
Материал предназначен для широкой аудитории. Материал подготовлен в партнёрстве с компанией «АстраЗенека». Информация, предоставленная в данном материале, не представляет собой и не заменяет консультацию врача. Необходимо получить консультацию врача.
Номер одобрения – KZ-5352.
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