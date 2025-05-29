Без права на убежище

«Пока не отменен этот пункт, статус беженца никому не дадут»

С конца прошлого года за статус беженца в Казахстане борются четверо граждан Украины – три женщины и один молодой человек в Туркестанской области. Одной из официальных причин отказа в их случае стало то, что они прибыли в Казахстан «с территории безопасной третьей страны», которой в управлении координации занятости и социальных программ назвали Россию.

После начавшихся в Украине военных действий женщины выехали в Россию к родственнице, а через месяц оттуда уехали в Казахстан.

КМБПЧ сообщало, что молодого человека удалось доставить в Казахстан только при содействии посольства Казахстана в Украине после обращения его матери – гражданки Казахстана.

Николай Тарара, юрист КМБПЧ, представляющий интересы всех четверых беженцев, говорит, что суд вынес решение не в их пользу.

В суде юрист цитировал доклад Совета по правам человека ООН, где перечислены военные преступления России на территории Украины. Он также обращал внимание на то, что УВКБ ООН призывает государства приостановить принудительное возвращение граждан Украины на родину, даже если их ходатайства о предоставлении убежища были отклонены, так как ситуация в стране нестабильна.

Но, по словам юриста, суд отказал им по той же причине, что и многим: они не предоставили документы, подтверждающие опасения преследования на родине.

«[Этот отказ] абсолютно незаконен с точки зрения международного права, потому что беженцы вообще могут не иметь никаких документов о преследовании в стране происхождения», – говорит Николай Тарара.

Юрист отмечает, что в Туркестанской области статус беженца был присвоен лишь одной гражданке Украины два года назад, но кроме этого случая за последние годы больше никто в регионе его не получал.

Юристка Юлия Плотнерчук также говорит, что в ее практике был только один случай, когда вынесли положительное решение по выдаче статуса беженца.

«Мы взяли на себя такую ответственность, что мы принимаем беженцев, у нас есть определенная процедура, которая установлена законом, и соответствует всем международным процедурам. Но, к сожалению, положительных решений у нас не так много, и это, наверное, не совсем правильно», – говорит Плотнерчук.

Она добавляет, что в последние годы статус беженцев стали прекращать даже тем, кто его давно получил и ежегодно продлевал.

С 2009 года юристка Гульмира Куатбекова оказывает правовую помощь беженцам и лицам, ищущим убежище. По ее словам, с тех пор в судах не было практически ни одного решения в пользу беженцев, оспаривающих отказ или прекращение действия их статуса.

Один из редких случаев, когда суд встал на сторону беженцев и вынес решение о пересмотре, произошел со студентами из Афганистана в Караганде.

В 2021 году предоставление статуса беженца передали из ведения министерства внутренних дел министерству труда и соцзащиты.

«Когда заявители обращаются и видят людей в погонах, естественно, у них определенный стресс. Мы всегда думали, что лучше, если это будет гражданское ведомство, которое будет проявлять к этим лицам более человеческое отношение, – говорит Куатбекова. – Потому что присвоение статуса беженца не носит политический характер, это – акт гуманизма».

Тем не менее на практике во многих случаях приходится сталкиваться с некомпетентностью сотрудников управлений координации занятости.

«С кем бы я ни говорила, многие из них не знают закон, не знают как поступить, не могут ответить на вопрос. Либо они оглядываются на то, как решит руководитель организации. Руководитель смотрит, как решит министерство. Когда мы обращаемся по каким-то нарушения прав в Минтруда, они говорят: мы не можем указывать управлениям занятости на местах, потому что они нам не подчиняются, они подчиняются акиму», – поясняет Куатбекова.

Николай Тарара также отмечает, что требование предоставлять документы, подтверждающие преследование, появилось в правилах уже после передачи процедуры предоставления статуса беженца министерству труда и соцзащиты населения.

«Этого положения при МВД не было, – говорит он. – Пока не отменен этот пункт, статус беженца никому не дадут».

По данным министерства труда и соцзащиты, на 1 апреля 2025 года в Казахстане проживает 301 беженец и 265 лиц, ищущих убежище.

«Также 96 лицам, ищущим убежище, было отказано в предоставлении статуса беженца», – сообщили «Власти» в ведомстве, однако не уточнили, за какой период было выдано столько отказов.

Агентство ООН по делам беженцев сообщало, что на 1 января 2025 года в Казахстане проживало 646 беженцев и лиц ищущих убежище, при этом большая часть из них – 320 человек – из Афганистана, 244 – из Украины, а остальные – из других стран.

При этом на основе открытых источников агентство подсчитывает, что до 65 511 человек в Казахстане может находиться в ситуации, схожей с положением беженцев за пределами своей страны и с теми же рисками.