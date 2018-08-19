Месяц со смерти Дениса Тена

Параллельно всплыла информация о том, что парни, убившие Дениса, уже задерживались не только за кражи, но и за грабеж. Один из них в прямом смысле слова попрыгал на голове молодого человека, проломив ему череп, но его простили — сам пострадавший и его мама. Другой из напавших на Тена, вообще должен был в эти дни находиться в Астане, поскольку там был задержан при попытке снять зеркала с машины. Но его отпустили под подписку о невыезде и он поехал в Алматы…

Одновременно с этим алматинские полицейские посоветовали в случае ограбления/нападения не сопротивляться — жизнь дороже. В Алматы люди соревновались в том, кто дольше провисит на линии «102» — рекорд шел на десятки минут…

В Facebook появилась группа «Требуем реформу МВД». Сейчас в ней больше 17 тысяч человек. Первая и пока последняя общая встреча прошла с участием юристов, правозащитников и просто неравнодушных людей, с 19.00 до 23.00 они обсуждали, что ждут от реформирования системы МВД.

Заместитель начальника ДВД города Газиз Нуркаев встретился с общественным советом Алматы, который внезапно потребовал увольнения министра и главы ДВД. Некоторые политологи считают, что таким образом члены общественного совета погасили напряженность в обществе. Что особенно нелепо, там же Нуркаев поведал о том, что полицейские не имеют права проверять рынки на наличие в продаже ворованных вещей: мол, для этого нужно заявление потерпевшего, который обнаружил там украденную вещь. А учитывая, что полиция часто уговаривает не писать заявления о краже, всё это превращается в замкнутый и порочный круг, выйти из которого у нас был шанс после гибели Дениса Тена, но не получилось. Любопытно, что через пару дней полицейские вместе с нацгвардией все же нагрянули на алматинские авторынки. Нагрянули, обнаружили много краденного и забыли.