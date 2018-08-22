Рейтинг благотворительности: 26 крупнейших благотворителей страны

Интернет-журнал Vласть во второй раз представляет вниманию читателей рейтинг, посвященный благотворительности. В нем ранжированы 26 крупных отечественных компаний, пожелавших раскрыть свои затраты на благотворительную и спонсорскую деятельность в 2016-2017 годах. В общей сложности их расходы за два года превысили 131 млрд тенге.
Официальные запросы от нашей редакции с просьбой обнародовать затраты на благотворительность были отправлены в сотню крупнейших компаний, работающих на территории Казахстана. Ответы в том или ином виде были получены из 37 компаний, большая часть которых с удовольствием поделилась с Vластью такого рода данными. Еще 7 компаний подтвердили получение запроса (некоторые – неоднократно), однако не сочли нужным предоставить какой-либо ответ.
1. Евразийская Группа (ERG)
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено более 52 млрд тенге.
На основе меморандумов о взаимном сотрудничестве с акиматами Евразийская Группа принимает участие в реализации наиболее значимых социально-экономических проектов в Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях (там расположены предприятия группы). Компания заявляет, что нацелена не просто на ремонт и строительство отдельных объектов, а на комплексное развитие городов присутствия. В последние два года ERG благоустраивала дворы, построила общежитие на 200 мест в Павлодаре и Дворец юношеского творчества в Актобе, отремонтировала стадион в Аркалыке и сквер в Павлодаре, подарила новое здание престарелым жителям и инвалидам Павлодара, возвела плавательный бассейн с трибунами на 300 мест там же. В 2017 году компания признана государством самой социально ответственной, одержав победу в национальном конкурсе «Парыз».
2. Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust»
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено 29,8 млрд тенге.
Фонд с 2016 года является единым оператором, который осуществляет благотворительную деятельность всей группы компаний ФНБ «Самрук-Казына». За два года благотворительными проектами фонда было охвачено полмиллиона бенефициаров, основная часть которых пришлась на неправительственные организации. Подход фонда к благотворительности заключается в отказе от оказания адресной помощи и переходу к социальным инвестициям в регионах присутствия – там, где дочерние компании «Самрук-Казына» являются градообразующими. В фонде нацелены на то, чтобы повысить уровень жизни в этих городах до уровня Алматы и Астаны. В 2016 году самой большой статьей расходов фонда стало продвижение бренда «Астана» на мировой арене профессионального спорта, в 2017 году упор был сделан на поддержку региональных и бизнес-инициатив, направленных на диверсификацию казахстанской экономики.
3. Казцинк
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено 22 млрд тенге.
Компания направляет значительные средства на развитие объектов инфраструктуры в регионах присутствия – в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях. Под шефством «Казцинка» находится около пяти тысяч человек в 20 детских домах и домах интернатного типа для пожилых людей. Компания уже успешно реализовала социальный проект, благодаря которому 153 ребенка, находившихся под опекой государства, обрели семью. Кроме этого, в центре благотворительной деятельности находятся такие сферы как развитие спорта (хоккей, волейбол, теннис, керлинг), материальной базы учебных заведений, объектов здравоохранения и культуры. «Казцинк» также выделяет средства для уставной деятельности ряда благотворительных фондов и пока не отказывается от оказания адресной помощи людям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.
4. Тенгизшевройл
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено 16,5 млрд тенге.
С 1993 года компания направила более $1,5 млрд на финансирование различных социальных проектов для населения Атырауской области и сотрудников. С 1999 года основой благотворительной деятельности ТШО является социально-инфраструктурная программа «Игилик», бюджет которой с того времени вырос в шесть раз. Самым серьезным проектом для компании стала реконструкция системы водоснабжения в городе Кульсары, завершившаяся в 2014 году (протяженность водоводов превысила 250 км). В последние годы средства по программе преимущественно уходят на строительство средних школ, гимназий, детских садов, Домов культуры и физкультурно-оздоровительных центров. Кроме этого, с 2010 года ТШО реализует в области программу социальных инвестиций. Она дает возможность местному населению проходить обучение, повышать экологическую грамотность, улучшать качество жизни.
5. Группа KAZ Minerals
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено 6 млрд тенге.
Группа стремится поддерживать проекты, расположенные вблизи своих производственных площадок и потенциальных новых проектов и направленных на развитие здравоохранения, инфраструктуры, образования и спорта. В компании заявляют, что регулярно проводят консультации с местным населением для обсуждения инициатив развития, который могут быть поддержаны. В 2017 году компания купила медицинское оборудование для больниц восточного Казахстана, профинансировала внедрение информационных технологий в школах, оказала спонсорскую помощь футбольной команде, построила спортивные объекты в Павлодаре и оказала поддержку международной выставке EXPO в Астане. На Бозымчаке Группа инвестировала средства в совершенствование объектов инфраструктуры (дорог и мостов), используемых местным населением.
6. Народный банк Казахстана и Казкоммерцбанк
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено 1,3 млрд тенге.
В связи с присоединением Казкоммерцбанка к финансовой группе Halyk Народный банк Казахстана поддержал ключевые благотворительные и спонсорские проекты Qazkom. В результате, теперь под крылом финансовых институтов два государственных театра оперы и балета в Астане и Алматы, Казахстанская федерация гимнастики, баскетбольное движение среди воспитанников детских домов и школ-интернатов, чемпионат по футзалу Национальной студенческой лиги. В середине 2017 года благотворительный фонд «Халык» запустил образовательный канал на YouTube с переводами на русский и казахский языки научно-популярных видео из разных областей науки и взял шефство над детским домом №1 в Алматы – теперь сотрудники банков на волонтерской основе учат ребят азам финансовой грамотности. Кроме этого, в прошлом году фонд собрал в школу 440 детей из 22 городов республики.
7. Astana Group
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено 945,3 млн тенге.
Компания спонсирует профессиональную велокоманду Astana, континентальную велокоманду VinoAstanaMotors из Петропавловска, благотворительный марафон «Смелость быть первым», международную велогонку «Тур Алматы», Азиатский Мега Кубок по пауэрлифтингу и бодибилдингу, чемпионат Азии по велосипедному спорту, федерацию автомотоспорта Казахстана. Под патронатом Astana Group находится специальная (коррекционная) школа-интернат №2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в Алматы, компания является попечителем «Дома мамы» в Жезказгане и подарила 4 новых микроавтобуса воспитанникам столичного детского дома и «SOS Детские деревни Казахстана» в Астане, Алматы и Темиртау. В 2017 году Astana Group внесла большой вклад в строительство театра «ARTиШОК» и предоставила жителям Алматы месяц бесплатного посещения музея искусств им. Кастеева.
8. BI Group
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено 641,6 млн тенге.
За благотворительную активность компании отвечает корпоративный фонд «Жулдызай». Главным его проектом с 2005 года является единственный в республике фестиваль детского творчества с одноименным названием, который ежегодно объединяет более 5 тыс детей с ограниченными возможностями. Для таких ребят фонд также организовывает спартакиаду. Кроме этого, каждый месяц в рамках проекта «День именинника» сотрудники BI Group с подарками приезжают в детские дома в Астане, Алматы, Капчагае, Костанае, Петропавловске, Павлодаре и в селе Урюпинка Акмолинской области. Отдельной большой статьей расходов фонда является медико-социальная помощь – в рамках отдельного проекта дети с различными патологиями могут получать бесплатные консультации зарубежных врачей, которых фонд привозит в Казахстан в качестве менторов для отечественных специалистов.
9. Kaspi Bank
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено 610,0 млн тенге.
Два года банк выделяет средства для проведения «Алматы Марафон», уже несколько лет является генеральным партнером фестиваля этнической музыки The Spirit of Tengri, ежегодно в конце лета помогает малообеспеченным семьям приобрести все необходимое для отправки детей в школу и вручает праздничные конверты ветеранам войны и труженикам тыла из числа своих клиентов. Также Kaspi финансирует проекты, направленные на повышение финансовой грамотности населения, и инициировал создание «Лаборатории Kaspi», где студенты знакомятся с современными технологиями интеллектуального анализа данных и учатся решать практические задачи из разных сфер бизнеса. Кроме этого, председатель правления банка Михаил Ломтадзе и председатель совета директоров, акционер Вячеслав Ким лично поддерживают такие проекты как «Аутизм победим», «Дом мамы» и конкурс «Построй свой бизнес».
10. Богатырь Комир
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено 474,0 млн тенге.
Основной объем благотворительной помощи компании приходится на город Экибастуз, с властями которого заключен меморандум о взаимном сотрудничестве. По документу Богатырь Комир несет обязательства по финансированию социальной сферы – например, значительные средства тратятся на благоустройство детских и игровых площадок, парка «Шахтер». В 2017 году предприятие также внесло весомый вклад в организацию мероприятий, посвященных 60-летнему юбилею Экибастуза (в городском парке было высажено 60 деревьев) и Дню шахтера. Кроме этого, в рамках ежегодных городских благотворительных марафонов компания регулярно оказывает помощь образовательным и спортивным учреждениям, общественными фондам города и области. Каждый год предприятие предоставляет детям-сиротам возможность провести летний отдых в детском оздоровительном центре «Карлыгаш» на берегу озера Жасыбай.
11. Филип Моррис Казахстан
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено 289,9 млн тенге.
С 1993 года компания вложила в социальные проекты более $8,2 млн. Свои социальные программы она реализует в двух районах Алматинской области - Илийском и Енбекшиказахском. В первом случае Филип Моррис Казахстан оказывает материальную помощь ветеранам войны, обучает казахскому и английскому языкам детей из малообеспеченных семей, содействует трудоустройству безработных, обучает инвалидов различным профессиям, а людей из социально уязвимых групп – основам предпринимательства. В Енбекшиказахском районе создан общественный центр для детей, организовано профессионально-техническое обучение для подростков и возможности для летнего отдыха детей, в селе Шелек работает Агробизнес-центр, на базе которого фермеры могут получить полный цикл услуг – от простого консалтинга до полноценного финансирования перспективных бизнес-проектов.
12. Alageum Electric
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено 199,0 млн тенге.
В последние два года компания оказала значительную поддержку развитию культуры в Казахстане – благотворительную помощь получили театр оперы и балета в Астане и Национальная академия хореографии. Наряду с этим Alageum Electric вкладывается в реализацию инфраструктурных проектов – так в 2017 году в Костанае было реконструировано освещение в районе одного из мостов, а в Шымкенте возведена въездная арка в индустриальную зону «Тассай». Кроме этого, компания оказывает ощутимую спонсорскую помощь различным неправительственным организациям, среди которых и ассоциация «Асыл бала», занимающаяся защитой прав детей. В прошлом году при поддержке Alageum Electric была проведена профессиональная олимпиада для студентов с ограниченными возможностями. Также компания ежегодно оказывает адресную помощь детям из малоимущих семей и ветеранам.
13. Эфес Казахстан
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено 156,5 млн тенге.
Компания не первый год при помощи своей благотворительной активности продвигает идею умеренного и ответственного потребления алкоголя – была запущена «горячая линия» для сообщений о нарушениях правил продажи спиртного, в ряде кафе и баров Алматы появилась услуга «трезвого водителя от Эфес», в одном из них был установлен настенный алкотестер. В числе прочего Эфес Казахстан спонсирует единственный в Казахстане сайт социальной рекламы, финансирует центр по работе с родителями и детьми, больными аутизмом, в Караганде, запустила под Астаной производство биоразлагаемых пакетов, участвовала в проекте про выращиванию и выпуску в природу молодых беркутов. В 2017 году компания одержала победу в конкурсе лучших практик корпоративной социальной ответственности в странах СНГ, рассказав о своем опыте организации конкурса на «лучшего дворника» в Алматы.
14. Magnum Cash&Carry
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено около 140 млн тенге.
В последние два года компания выделила значительные средства на покупку инвалидных кресел и колясок, а также за свой счет модернизировала Спортивный центр активной реабилитации инвалидов «Жанат». В области спорта Magnum поддержал турнир по мини-футболу «Play for red» и матч Казахстанской республиканской федерации бокса. Выступая за качественное образование, компания безвозмездно предоставила средства для оснащения и оформления лаборатории в университет AlmaU. В прошлом году Magnum выступил спонсором международного фестиваля современной этнической музыки The Spirit of Astana. Компания также поддерживает несколько детских домов в Алматы, Астане, Караганде и Шымкенте. Кроме этого, Magnum не отказывает и в адресной помощи людям, которые часто обращаются за помощью, не имея средств на лечение и реабилитацию своих родных и близких.
15. КАТКО
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено 120,0 млн тенге.
С 2010 года компания инвестировала в социальные проекты на территории Сузакского района Туркестанской области 1,2 млрд тенге (выходцы оттуда составляют более 50% работников КАТКО). Основное внимание при этом уделялось образованию, здравоохранению и благосостоянию местного населения. В 2016 году предприятие приобрело и установило швейное и текстильное оборудование для обеспечения трудоустройства людей с ограниченными возможностями, обеспечило зимним топливом 500 семей, профинансировала строительство детского сада на 50 мест в селе Тасты и бурение трех водозаборных скважин в районе, организовала марафон для сбора средств для детей из малообеспеченных семей. Кроме этого, уже несколько лет подряд компания выделяет стипендии на получение высшего образования двум перспективным студентам Сузакского района, а также помогает в проведении общественных празднований.
16. Samsung Electronics Central Eurasia
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено чуть более 116 млн тенге.
В минувшем году компания профинансировала открытие инновационного класса для онкобольных детей в столичном центре материнства и детства. В «умном» классе помимо прочего есть интерактивная доска и десятки планшетов с выходом в интернет, чтобы дети могли учиться и общаться без ограничений. В Казахстане это уже седьмой инновационный класс, но первый – для детей с такими серьезными диагнозами. Кроме этого, в Кызылординской области Samsung совместно с местными властями реализует проект ПРООН по сохранению питьевой воды. В компании выделяют средства на установку теплиц и использование энергоэффективных и водосберегающих технологий. В сфере образования усилия компания привели к открытию школы программирования для детей в Алматы на базе Инновационной академии Samsung в Казахском национальном университете им. аль-Фараби.
17. Сбербанк
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено 62,0 млн тенге.
«Максимальные усилия» банк вкладывает в помощь детям - он сотрудничает с более чем 50 отечественных организаций, так или иначе связанных с тематикой детства и детского здоровья. Уже 7 лет финансовый институт ежегодно собирает школьные рюкзаки со всем необходимым для воспитанников подшефных детских домов и детей из малообеспеченных семей. Дважды в год Сбербанк оказывает материальную поддержку ветеранам, а в 2017 году поучаствовал в проекте, который на базе современных технологий предоставляет пожилым людям медико-социальную помощь. Традицией для банка стало и проведение «Зеленого марафона», когда после преодоления символической дистанции участники высаживают деревья. С 2016 года Сбербанк является генеральным партнером Государственного Академического Русского театра драмы им. Лермонтова, другим важным направлением благотворительности является издание книг.
18. Нурбанк
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено около 60,7 млн тенге.
Основными получателями безвозмездной помощи от банка являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Финансовый институт реализует собственную социальную программу республиканского масштаба «Путевка в жизнь». В ее рамках выпускники детских домов обучаются в Каспийском университете. Банк при этом берет на себя расходы по оплате обучения, выплате ежемесячных стипендий, проездных билетов, питания и проживания в Алматы. Студенты, обучающиеся по программе, в дальнейшем могут трудоустроиться в многочисленные региональные подразделения банка – такой возможностью уже воспользовался один выпускник. Кроме того, на протяжении многих лет банк оказывает системную помощь ветеранам войны и подшефным детским домам по всему Казахстану, поддерживает спортивные мероприятия и проводит субботники.
19. Tele2 Kazakhstan
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено около 37,6 млн тенге.
С помощью указанных средств компании удалось профинансировать два ключевых социальных проекта. Во-первых, деньги были направлены в фонд «Reach for Change - Навстречу переменам». Международная организация ищет и поддерживает уникальных социальных предпринимателей по всему миру, чьи инициативы могут изменить жизнь детей к лучшему – в том числе, предоставляя им начальное финансирование. Во-вторых, уже три года компания совместно с акиматом Алматы и общественным фондом «Бауыржан» организует акцию «Охота на мусор», в рамках которой горожанам за собранный в предгорьях Алматы мусор вручаются памятные подарки и даже интернет-трафик. В 2017 году в ней приняли участие рекордное число желающих – с июня по октябрь 34 тыс алматинцев и гостей южной столицы вывезли из природоохранной зоны Иле-Алатауского национального парка более 75 тонн мусора.
20. Рахат
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено около 36,7 млн тенге.
Большое внимание компания уделяет учебно-воспитательным учреждениям. Благотворительный фонд «Рахат-Демеу» оказывает спонсорскую поддержку в проведении различных спортивных, культурных, праздничных мероприятий для детей с ограниченными возможностями, сирот и детей из малообеспеченных семей. Таким образом, благотворительная активность компании сосредоточена на трех направлениях – поддержка спортивных мероприятий, поддержка детских творческих коллективов, а также оказание благотворительной помощи при проведении праздничных мероприятий. Еще одним направлением деятельности фонда является поддержка ветеранов войны и труда, пенсионеров, а также престарелых граждан и инвалидов, постоянно проживающих в медико-санитарных учреждениях. Основным принципом в реализации благотворительных программ для предприятия является системность.
21. Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено около 36,5 млн тенге.
Основными бенефициарами спонсорских средств компании являются представители социально-уязвимых групп населения, проживающие в Западно-Казахстанской области –пенсионеры, дети с ограниченными возможностями и дети из малообеспеченных и многодетных семей. Например, в 2016 году КПО предоставила путевки в санаторий «Акжайык» примерно 200 пенсионерам и ветеранам войны и труда из Бурлинского района, около 100 школьников из сельских округов провели 10 дней в летнем лагере «Талап» в Уральске. С 2010 года компания реализует стипендиальную программу для выпускников сельских школ. Кроме этого, КПО ежегодно выполняет социально-инфраструктурные проекты: только в 2016 году компания построила дворец молодежи и школьников в Уральске, спроектировала для города футбольный манеж и библиотеку, построила котельную в Аксае и отремонтировала целый ряд объектов по области.
22. АзияКредит Банк
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено около 30,8 млн тенге.
Финансовый институт оказывает безвозмездную материальную помощь, если дело касается детского спорта или иных мероприятий и организаций, связанных с детскими образовательными и социально значимыми программами. Например, в 2016 году ко Дню конституции при поддержке АзияКредит Банка в Алматы состоялся турнир по футболу среди дворовых команд. Все команды были составлены из детей, бесплатно тренирующихся по совместной программе акимата Алматы, общественного фонда Sport Concept и банка. Профессиональные тренеры работают с ребятами из Алатауского и Алмалинского районов города. АзияКредит Банк также помогает благоустройству алматинских дворов, оборудуя их современными детскими площадками. Помимо этого, банк оказывает адресную помощь малоимущим семьям и организациям, связанным со здравоохранением.
23. Агромашхолдинг KZ и СарыаркаАвтоПром (Группа Компаний Аллюр)
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено около 27,0 млн тенге.
В рамках социальной политики компании проводят спортивные мероприятия (например, областной турнир по мини-футболу на Кубок Машиностроителя) и организовали Клуб любителей бега. Более того, предприятия материально поддержали казахстанских олимпийских чемпионов Ивана Дычко и Василия Левита. Большое внимание уделяется благополучию сотрудников большой группы компаний. В 2017 году для молодой пары сотрудников одного из заводов была проведена «Народная свадьба», когда молодоженам полностью оплатили церемонию бракосочетания, свадебное платье, фотосессию и фуршет. Кроме этого, предприятия оказывают помощь детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей в центре временной адаптации несовершеннолетних, работникам, ушедшим на пенсию, а также тем сотрудникам, кто столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.
24. Банк Хоум Кредит
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено около 25,3 млн тенге.
В центре внимания банка - повышение финансовой грамотности и популяризация здорового образа жизни. По всей стране на регулярной основе проводятся бесплатные практические мероприятия по финансовой грамотности, рассчитанные на разные возрастные категории. Для детей разработана программа под названием «Путешествие в мир финансов». В программе «Обучение через развлечение» банк придумывает для детей игры, конкурсы, викторины и квесты с той же целью повышения финансовой грамотности. Также совместно с акиматом Алматы реализован проект по обустройству муниципальных автобусов велокреплениями. Банк выступает генеральным спонсором спортивных мероприятий по трейланингу и велотрейлу, которые входят в серию Tengri Ultra объединения «Экстремальная Атлетика». Таким образом банк вносит значительный вклад в популяризацию бега по пересеченной местности.
25. Carlsberg Kazakhstan
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено около 17,1 млн тенге.
Компания направляет свою благотворительную активность, главным образом, на экологические проекты. Программа сохранения казахстанской популяции снежного барса (ирбиса) как национального символа Казахстана является социально-экологическим проектом, который стартовал в 2015 году и функционирует до сих пор. Инициатива «Мөлдір су» стала локальной реализацией глобальной стратегии устойчивого развития Carlsberg Group - Together Towards ZERO. Одной из четырех ее ключевых задач является сокращение потребления воды на пивоваренных производствах и улучшение управления водными ресурсами. В 2017 году сотрудники компании и волонтеры не просто собрали мусор вокруг Аэропортовского озера, но и отсортировали его для дальнейшей переработки. Кроме этого, компанией выделяется помощь ветеранам, труженикам тыла Жетысуского района Алматы (там находится завод компании).
26. Банк ВТБ (Казахстан)
В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено около 1,6 млн тенге.
Основное направление благотворительной деятельности банка – помощь и поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, детей из детских домов и социально незащищенных семей, а также людей с ограниченными возможностями. На ежегодной основе финансовый институт выделяет средства на организацию поздравительных мероприятий и покупку подарков для ветеранов войны и трудового фронта. Кроме того, во всех регионах страны сотрудники банка по собственной инициативе проводят различные благотворительные акции для воспитанников детских домов и помогают детям из нуждающихся семей, над многими из которых взято постоянное шефство. Также коллектив Банка ВТБ (Казахстан) всегда отзывается на просьбы о помощи в лечении тяжелобольных детей или членов нашего коллектива, оказывая таким образом адресную благотворительную помощь.