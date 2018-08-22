Рейтинг благотворительности: 26 крупнейших благотворителей страны

В 2016-2017 годах на спонсорство и благотворительность потрачено чуть более 116 млн тенге.

В минувшем году компания профинансировала открытие инновационного класса для онкобольных детей в столичном центре материнства и детства. В «умном» классе помимо прочего есть интерактивная доска и десятки планшетов с выходом в интернет, чтобы дети могли учиться и общаться без ограничений. В Казахстане это уже седьмой инновационный класс, но первый – для детей с такими серьезными диагнозами. Кроме этого, в Кызылординской области Samsung совместно с местными властями реализует проект ПРООН по сохранению питьевой воды. В компании выделяют средства на установку теплиц и использование энергоэффективных и водосберегающих технологий. В сфере образования усилия компания привели к открытию школы программирования для детей в Алматы на базе Инновационной академии Samsung в Казахском национальном университете им. аль-Фараби.

17. Сбербанк