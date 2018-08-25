Виктория Абдусадыкова, дизайнер:

— Мой дедушка – чистый казах, он не говорит по-казахски. Его отца репрессировали, и первые десять лет своей жизни он провел в лагере, маму тоже расстреляли, на воспитание его забрал дядя. У меня дома никто не говорит по-казахски. Семья очень интернациональная: дедушка женился на бабушке – русской с украинскими корнями; мой папа – наполовину казах – женился на моей маме, она русская.

Я учила казахский язык только в школе. Когда в пятом классе перешла в другую школу, учительница казахского языка оказалась истеричной. Сейчас я понимаю, как ненормально она к нам относилась. Я психологически не могла пойти на ее урок, потому что чуть что, начиналось какое-то представление с наездами на меня – «ты – казашка и не знаешь казахский язык». Кроме казахского языка и литературы, она преподавала русский язык и русскую литературу – не знаю, как это возможно, но такое было в школе №111. После первого года обучения я рассказала о проблемах маме, она отвела меня к психологу.

В школе сталкивалась с тем, что мне занижали оценки. Например, если отвечает русский мальчик с русской фамилией и я – с казахской фамилией, и мы на равных, или я лучше, мне все равно поставят двойку или тройку. Это вообще никак не решалось, потому что это было нормально – ребенок виноват. Об этом вообще никто не говорил. Классная руководительница была учителем математики, и у нас каждый урок превращался в классный час, где выясняли вопросы, нас ругали. В 7-ом классе, во время переходного возраста, я просто поняла – «я не такая как вы, я не хочу быть как вы», покрасила волосы в фиолетовый. Это была такая защитная реакция на людей в момент взросления, я понимала, что это всё закончится и всё будет в порядке.