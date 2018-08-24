Евгений Жовтис, правозащитник: «Власть не ощущает перелом в общественном сознании»

Первое могу сказать: у меня сильный характер и я, хоть и мечтатель, но очень практичный человек. Появляются проблемы – надо их решать, а не метаться в переживаниях, сожалениях. Обстоятельства вот так сложились – надо действовать согласно новой ситуации. Второе – я очень зол был. Я не буду даже говорить про приговор, - я как тогда говорил, так и сейчас повторю: я ничего не нарушил. Это дело должно было рассматриваться в гражданском порядке. Человек погиб, это трагедия, она до сих пор у меня из головы не выходит, до сих пор все эти события помнятся, и я сразу же занялся возмещением ущерба – еще до суда, самостоятельно. Но нарушения правил дорожного движения не было – и как юрист, я понимаю, что уголовное дело должно было быть прекращено за отсутствием состава преступления. Но как все это происходило, сам суд, потом заключение – ведь рядом с моей камерой круглые сутки сидел специальный человек.

С: А зачем?

Е.Ж: А Бог его знает! Там много было удивительного – и забавного тоже. Вот еще история: того парня, который меня в камере встретил (тоже, кстати, не за что его посадили, я ему еще апелляционную жалобу помогал писать), перевели по этапу, а я там на два месяца застрял. И ко мне каждый день в обед приходил начальник СИЗО – поговорить на душеспасительные темы. И в какой-то момент я прямо взмолился – а долго мне одному сидеть? Совсем один неделями круглые сутки… И он, Нурлан его звали, кажется, мне широко улыбнулся и с юмором отвечает: «Ну, вы же понимаете, Евгений Александрович, как вас к нам поместили, у нас в тюрьме начался кастинг на вашего соседа. Как только он закончится, я вам скажу!» С точки зрения страха: там было не просто, зона неприятное место, лучше туда не попадать. Но главное два качества: первое – практичность, даже прагматичность, стремление решать проблемы по мере их поступления. И второе – чувство собственного достоинства. Я себя уважал и это чувствовалось всеми: и сотрудниками учреждения, и заключенными. И если это ощущение у вас есть, то не страшно. Вернее, страшно, - но не так страшно.

Я готовился к четырем годам заключения – освободился чуть раньше, и иногда было очень трудно, сил не было вообще. Время в заключении приобретает какие-то почти материальные свойства и ты ощущаешь его физически – то два-три дня пролетают как мгновение, то час длится как целая вечность… И это ощущение, что пока ты сидишь, мимо проходит жизнь – а ведь это твоя жизнь… Но потом, когда ты выходишь на свободу, ты узнаешь интересную вещь: если ты не сломался, не шел на компромиссы и сохранил чувство человеческого достоинства, – это уважается не только друзьями. Реакция даже наших властей была абсолютно уважительная.

И теперь к другой части вопроса: в 2012 году была возможность уехать. И было желание. Во-первых, я страшно устал. И возраст уже не молодой - далеко за полтинник. Две вещи повлияли. Первая – неохота сдаваться. Вопрос был не в боязни не устроиться как-то – устроился бы. И не в ностальгии – она бы была, но насколько сильная? Но сам факт, что ты вдруг перестал бороться, бил по мне внутренне. А второе: я очень много общался с нашими верхами с тех пор. Наша оппозиция, и огромное количество граждан склонно демонизировать власть, - хотя многие из нас знают людей, работающих во власти, в госкомпаниях, - и это довольно вменяемые, адекватные, образованные люди. Конечно, возвращаясь к началу нашего разговора, - они часть системы; но они понимают, что систему надо менять. Другое дело, что система вертикальная, очень централизованная и жесткая, и они в нее вбиты, влиты. Но – и я ведь разговариваю с людьми во власти очень давно, с 1989 года, - точно могу сказать, что при иных условиях они бы были очень адекватными управленцами и государственниками. Они не стали бы подличать. Сложилась система, в которую их вписали, да, - но не надо воспринимать эту систему как монолит. Да, их сдерживают, иногда страхами, иногда подачками, - но при этом это достаточно неоднородная масса. И это на всех уровнях. Во время одного из митингов пару лет назад, когда народ выходил, мой коллега Ерлан Калиев рассказывал, что когда ОМОНовцы его несли в автозак, они его очень душевно уговаривали сильно не сопротивляться – мол, мы вас аккуратно донесем, не переживайте. И уже внутри машины всячески выражали свое уважение. А в двухтысячных годах, когда мы несли передачу Ирине Алексеевне Савостиной, движение «Поколение», мы в спецприемнике встретили какого-то конвойного, что ли, который стремительно несся куда-то. Мы попытались его остановить, чтобы он провел нас к ней, и в ответ услышали: «Да погодите вы, Алексевна велела газет свежих принести!». Короче, все там очень непросто. Многие люди всё понимают и качественно выполняют свою работу. Власть неоднозначна, это неоднородная масса. И из нее в 2012 году ко мне обратилось несколько человек, модернизаторов, понимающих необходимость реформ, и вот я с ними разговариваю, и остаюсь в стране.

И, наконец, зона – я её никому не пожелаю, и сам туда обратно не хочу, - но это не самое страшное. Это не смерть. Плюс, имейте в виду, что там находится множество людей, либо невиновных вовсе, либо чья вина очень относительна. Когда я там находился, встретил женщину, которую никогда не забуду – предпенсионного возраста, с диабетом, она была сестрой-хозяйкой, завхозом, в одном диспансере для наркозависимых в Талдыкоргане. Там в 2009 году случился пожар от того, что кто-то закурил, - и он сгорел, погибли люди, 38 человек. И ей дали два года – за нарушение закона о табакокурении. Несмотря на то, что она в этот момент была в отпуске, за пределами страны, никак на ситуацию повлиять не могла и вообще пожарная безопасность находилась вне ее компетенции. Она страшно мучилась в заключении, постоянно плакала, я помогал ей писать апелляционные жалобы – и, «вишенкой» на этом диком «торте» стало следующее: ей суд первой инстанции отказал в условно-досрочном освобождении через год потому, что она «не встала на путь исправления»!

М: Но это же безумие!